Документальные фильмы, которые мы ждем в 2021

Раньше между документальным и художественным кино существовало четкое разграничение. Сегодня его почти нет. Профессиональные режиссеры используют приемы сторителлинга, чтобы превратить реальность в захватывающую картину. Мы выбрали пять картин, которые ждем в 2021 году.

The Beatles : Get Back

Режиссер: Питер Джексон

Вряд ли можно выделить более влиятельную группу чем The Beatles. Это понимает и автор кино-эпоса “Властелин колец” – Питер Джексон. В 2019 году он начал снимать фильм о записи альбома Let It Be. Для работы он использовал огромный архив неизданного материала, более 55 часов видео и 140 часов аудио. Режиссер сказал, что фильм позволит по-новому взглянуть на проблемный период жизни группы. Премьера запланирована на август 2021 года.

The Sparks Brothers

Режиссер: Эдгар Райт

Эдгар Райт выборочно подходит к своим проектам. Пока Майкл Бэй снимает по две-три картины в год, Райт ждет по два-три года. Документальный фильм посвящен творчеству американской группы Sparks. Они не ровня The Beatles в плане популярности, но в вопросах влияния могут посоревноваться, иначе Райт не стал бы снимать про них полный метр. В январе фильм показали на фестивале “Сандэнс“, мировая премьера запланирована на июнь.

All the Streets Are Silent

Режиссер: Джереми Элькин

Это фильм про две субкультуры, которые буквально захватили даунтаун Манхэттена в конце 80-х. Скейтбординг и хип-хоп шли бок о бок, развивались вместе и росли в охвате. Фильм включает в себя архивные съемки того времени, интервью с разными представителями культур. Нарратор – Эли Геснер (сооснователь скейтборд магазина Zoo York), а за музыкальное сопровождение отвечает продюсер Large Professor (работал с A Tribe Called Quest, Nas и другими). Премьера запланирована на 23 июня.

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time

Режиссер: Роберт Б. Уайде, Дон Арготт

Роберт Б. Уайде знаменит не только мемом Directed by. Он - обладатель трех премий Прайм-тайм “Эмми”, премии Гильдии режиссером Америки и награды имени Дэнни Томаса. В 1982 году он познакомился с культовым писателем Куртом Воннегутом. Роберт хотел снять о нем фильм. Он был совсем молод и думал, что собрать деньги на документальную работу (и снять ее) можно за несколько месяцев. Прошло больше 30 лет. Роберт и Курт стали близкими друзьями, съемки продолжались до самой кончины Курта Воннегута в 2007 году. Это был большой удар для режиссера и его проекта, но он решил не останавливаться. Благодаря сборам на Kickstarter, фильм наконец увидит свет в этом году.

The Nailbomber : Manhunt

Режиссер: Дэниэл Вернон

Netflix продолжает активно продавливать политическую повестку. На этот раз история посвящена террористическим атакам в Лондоне. Из всех, в Netflix выбрали три взрыва в 1999 году, организованные неонацистом Дэвидом Коэплэндом, который хотел атаковать сообщества темнокожих, геев и бангладешцев. Он убил трех человек и покалечил более 140. Однако его быстро нашли и арестовали. Премьера запланирована на конец мая.