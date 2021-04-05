Документальные фильмы про животных от Дэвида Аттенборо

Сэр Дэвид Аттенборо – лицо синонимичное с документалистикой. Его тембр голоса и британский акцент стали неотъемлемой частью фильмов о животных, поставив высокую планку перед всеми натуралистами-телеведущими. В первую очередь, Дэвид прославился своей продуктивностью: фильмография включает более 270 работ; в его честь названы десятки организмов; он получил более 40 премий. Сейчас ему 94 года, но он продолжает так же упорно работать. За 2020 год для одного BBC он снял два часовых фильма и участвовал ещё в четырёх. Его жизнь – это пример преданности к любимому делу. Мы собрали несколько любимых документальных работ легендарного телеведущего.

The Blue Planet/BBC: Голубая планета

Год: 2001

Сериалы про “Голубую планету” одни из самых успешных у Аттенборо. Первая часть была удостоена целого ряда премий, включая BAFTA и “Эмми”. Каждая серия – это история о жизни океана, а главные герои - кашалоты, альбатросы, кальмары, белые медведи, парусники и прочие животное. Благодаря “Голубой планете” учёные смогли наблюдать за невиданными раннее повадками морских существ.

Life/BBC: Жизнь

Год: 2009

Абстрактное название выбрано не случайно. Каждый эпизод посвящен отдельной группе животных (за исключением первой серии), Дэвид раскрывает особенности каждой из них. Что и как заставило их эволюционировать? Как организмы приспособились к жестоким условиям окружения? Что с ними сейчас? На эти вопросы и другие и другие вопросы натуралист успевает ответить за 60 минут.

The Hunt

Год: 2015

Этот сериал построен вокруг взаимодействия видов по принципу “хищник-жертва” (модель Лотки – Вольтерры). Если предыдущие фильмы славились красивой картинкой и кинематографичностью высшего уровня, то The Hunt сравним с экшн-фильмом. Каждый эпизод посвящен отдельному физико-географическому району и его хищникам.

Planet Earth II /Планета Земля II

Год: 2016

“Планета Земля II” – это сиквел. Да, даже у документальных фильмов может быть сиквел, если это Дэвид Аттенборо. Это первый фильм BBC в формате 4K. И он явно стоит того, чтобы посмотреть его в 4K. Желательно - с хорошим звуком, ведь саундтрек написал Ханс Циммер. Это сериал про связь с природой, про то, как человек, укрывшись в мегаполисах постепенно теряет свои корни.

Dynasties

Год: 2018

Династия – слово, которое ассоциируется исключительно с человеческой культурой. Аттенборо использует его по отношению к животным. Шимпанзе, императорские пингвины, львы, тигры и гиеновидная собака – это династии на грани вымирания. О них и идет речь в сериале.

А Perfect Planet /Идеальная планета

Год: 2021

Последние фильмы Аттенборо пропитаны страхом. Страх потерять эту удивительную планету, которой документалист посвятил всю свою жизнь. В этом сериале он рассказывает о том, как действует все вокруг: вулканы, солнце, погода, океаны, и как на это влияет человек. Точнее, как человек уничтожает окружающую среду.

Attenborough’s Life in Colour

Год: 2021

Здесь Дэвид уже отказывается от политических заявлений и фокусируется на одной специфичной теме – цвет. У человека ограниченный спектр видимого света и мир мы воспринимаем соответственно. Змеи, пауки, львы и прочие организмы визуально воспринимают мир совершенно иначе.