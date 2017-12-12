Дель Торо, Спилберг, Звягинцев: Полный список номинантов премии "Золотой глобус"

Традиционно "Золотой глобус" открывает сезон наград в Голливуде. Чаще всего по его выборке можно делать прогноз, какие именно фильмы будут заявлены и на "Оскар". В этом году лидером по количеству номинаций стала картина "Форма воды" Гильермо дель Торо – история любви немой девушки из научной лаборатории и таинственного существа, напоминающего человека-амфибию. Лента представлена в семи категориях, в том числе "Лучший драматический фильм", а также за лучший сценарий, актеров и режиссуру.

На втором месте – "Секретное досье" Спилберга, который заявлен в шести категориях. Для режиссера это уже 13-я номинация, а для исполнительницы главной роли Мерил Стрип – 31-я. Также в шести категориях будет представлена лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", драма-комедия с Вуди Харельсоном и Фрэнсис МакДорманд в главных ролях. В категории "Иностранный фильм" заявлена "Нелюбовь" Звягинцева.

75-я церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 7 января, ведущим вечера станет комик Сет Майерс.

Лучшая драма

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Лучший мюзикл или комедия

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Лучшая драматическая актриса

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Лучший драматический актер

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Лучшая актриса мюзикла или комедии

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Лучший актер мюзикла или комедии

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Лучший режиссер

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Лучший анимационный фильм

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Лучший иностранный фильм