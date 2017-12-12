Дель Торо, Спилберг, Звягинцев: Полный список номинантов премии "Золотой глобус"

Традиционно "Золотой глобус" открывает сезон наград в Голливуде. Чаще всего по его выборке можно делать прогноз, какие именно фильмы будут заявлены и на "Оскар". В этом году лидером по количеству номинаций стала картина "Форма воды" Гильермо дель Торо – история любви немой девушки из научной лаборатории и таинственного существа, напоминающего человека-амфибию. Лента представлена в семи категориях, в том числе "Лучший драматический фильм", а также за лучший сценарий, актеров и режиссуру.
На втором месте – "Секретное досье" Спилберга, который заявлен в шести категориях. Для режиссера это уже 13-я номинация, а для исполнительницы главной роли Мерил Стрип – 31-я. Также в шести категориях будет представлена лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", драма-комедия с Вуди Харельсоном и Фрэнсис МакДорманд в главных ролях. В категории "Иностранный фильм" заявлена "Нелюбовь" Звягинцева.
75-я церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 7 января, ведущим вечера станет комик Сет Майерс.
Лучшая драма
Лучший мюзикл или комедия
Лучшая драматическая актриса
Лучший драматический актер
Лучшая актриса мюзикла или комедии
Лучший актер мюзикла или комедии
Лучший режиссер
Лучший анимационный фильм
Лучший иностранный фильм