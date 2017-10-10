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"Звездные войны: Последние джедаи": Трейлер, который не рекомендует смотреть Райан Джонсон
Дейзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер, Кэрри Фишер и Марк Хэмилл вернутся на экраны в декабре
Кинокомпания Lucasfilm, как и обещала, выпустила дебютный трейлер восьмого эпизода фильма "Звездные войны: Последние джедаи" в ночь на 10 октября. За несколько часов до премьеры в Сети появился новый постер саги, на котором принцесса Лея (Кэрри Фишер) изображена в центре, как один из главных персонажей новой картины.
"Звездные войны: Последние джедаи"– продолжение седьмой части "Пробуждение силы" Дж .Дж. Абрамса, которая закончилась встречей Рей (Дейзи Ридли) с Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). В новом фильме Люк обучит Рей джедайскому мастерству. Эти навыки героине пригодятся в борьбе с "Первым орденом". Им по-прежнему руководит Кайло Рен (Адам Драйвер) и Верховный лидер Сноук, цель которых – нападение на принцессу Лею и отряд Сопротивления.
Перед премьерой трейлера "Звездные войны: Последние джедаи" режиссер Райан Джонсон порекомендовал избегать его просмотра, чтобы не испортить впечатление спойлерами. Знакомый гул световых мечей мы услышим на больших экранах в декабре – мировая премьера восьмого эпизода назначена на 14 декабря. Помимо основного кастинга в съемках восьмой части задействованы Том Харди, Бенисио Дель Торо, Донал Глисон, Джозеф Гордон-Левитт.
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