Трудности перевода: кто переводит любимые сериалы на Netflix (и не только)?

Переводчик - герой за кадром. Их работа часто остается без внимания, потому что зрители вовлечены в произведение, не в детали. Но с другой стороны, ничто не портит впечатление, как плохой перевод. Мы поговорили c Дарьей Сахненко, переводчицей RuFilms, которая работала над "Острыми козырьками" и "Хильдой". Даша рассказала о специфике работы, образовании, "Кураж-Бамбее" и другом.

Обучение и первая работа

Я из тех сказочных людей, кто работает по профессии. Переводчиком решила стать еще в детстве, так как хорошо давались языки. После школы поступила в Пятигорский лингвистический, а на третьем курсе уехала на годичную стажировку в Шанхайский университет иностранных языков. Потом в моей жизни случилась магистратура в МГУ. На протяжении шести лет я работала с материалом из университета, но он меня никогда не радовал. В середине второго курса магистратуры я случайно попала на мастер-класс Алексея Козуляева - директора единственной в России Школы аудиовизуального перевода. В тот же вечер я загорелась идеей попасть в Школу. Привлекало то, что все её преподаватели - действующие переводчики и редакторы, которые строят свои курсы на том, что они переводили вчера, переводят сегодня и планируют переводить завтра. В университетах такого не хватает. Затем я прошла курсы, сдала экзамены и попала в компанию RuFilms (при которой и была организована школа).

Специфика перевода

Я очень люблю переводить молодежные сериалы и мультики для смешанных возрастных аудиторий, тогда жаловаться на монотонность работы не приходится. У меня нет необходимости сидеть в офисе конкретное количество часов. Главное - соблюдать дедлайн и уважать коллег, с которыми ведешь проект. Мой рабочий день выглядит так, как мне комфортно. Сегодня дресс-код - пушистые тапочки и теплый халат, а завтра натяну соломенную шляпу и буду сидеть с ноутбуком на пляже. Но это если интернет стабильный.

Иногда мне выпадает шанс присутствовать на студии озвучивания во время записи. Появляется шанс помочь коллегам с неясными моментами в переводе и очитками/оговорками. Они помогают мне, как переводчику, почувствовать неточности, понять насколько удобно проговаривать ту или иную фразы. Как китаисту, мне как-то приходилось помогать нашим китайским коллегам на записи озвучки мультфильма, бесценный опыт.

Важность языков и терминологии

Я владею двумя иностранными языками - китайским и английским, но преимущественно работаю, конечно, со вторым. Прежде всего, потому что англоязычный контент пользуется большим спросом. И потому что Китай совсем недавно решил отойти от своих убеждений о правильности перевода с китайского. Раньше китайцы не давали свой контент на перевод иностранцам, вообще никогда. Они верили, что перевод китайских фильмов должны делать только сами китайцы. Считалось, что иностранцы просто не прочувствуют все тонкости смыслов и культурных референций. Даже хуацяо (китайцы, живущие за пределами Китая) редко допускались к этому святому делу. Раз китайцев, знающих английский, гораздо больше, чем тех, кто учил русский, до нас контент из КНР доходил только в переводе на английский. До сегодняшнего дня 99% китайских фильмов и сериалов переводились с перевода, как бы ужасно это не звучало.

Однако, важно знать не только язык, но и терминологию. Не должно быть ситуации, когда переводчик что-то не понял. Не буду утверждать, что переводчики настолько универсальные люди, что разбираются во всем. Скажу так: хорошие переводчики - люди максимально ответственные. Они обязательно изучат тему перед началом работы, и если все же столкнутся с непонятным термином, то консультируются со специалистами, коллегами из компании или посещают профильные форумы. В крайнем случае - вдумчиво ломают поисковую систему.

Сложности и специфика

Сложности у всех разные - всё зависит от того, какой вид перевода тебе ближе всего. С одной стороны, считается, что перевод под дубляж - самая сложная кропотливая работа. Текст перевода нужно ещё уложить экранным актерам, что называется, "в губы". В свою очередь, в субтитрировании ограничения тоже не дают расслабиться: нужно соблюдать количество знаков в строке, скорость чтения т.д. Тяжело работать с материалом, который тебе не нравится. Признаюсь, такие случаи у меня бывали пару раз. Но, как говорит моя коллега, "это воспитывает дух и учит немного отстраняться от материала". Я с этим полностью согласна.

Нужно осторожно относиться к вольному переводу. Особенно когда речь идет о работе над чем-то многосерийным. Никогда не знаешь, какая из незначительных реплик героя в будущем получит сакральный смысл. Обычно вопрос вольности поднимается при переводе самого эмоционального - юмора и нецензурной лексики. Здесь есть определенные рамки, о которых зрители не задумываются. Долг переводчика перед зрителем - быть честным в передаче фактов и эмоций. В идеальном мире это значит, что шутить нужно не смешнее и ругаться нужно не жестче, чем было в оригинале. Русскоговорящий зритель в большинстве случаев не понимает, что f*ck не всегда означает то самое, и сильно обижается, когда встречает в переводе другое. В переводе юмора подход иной. Здесь точность и вовсе может привести к полному провалу. Вы не представляете, как много комедийных фильмов было убито чрезмерной привязкой к тексту оригинала. А вот в переводе терминологии необходимо строгое соответствие.

И похожая специфика возникает у каждого клиента и с каждым аудиовизуальным произведением. Поэтому аудиовизуальному переводу (АВП) и учатся. У "именитых" клиентов, вроде Netflix, есть свои гайды для переводчиков, субтитровщиков и студий - они есть на сайтах таких клиентов в широком доступе. Остальное нарабатывается опытом работы с такими клиентами.

О "Кураж-Бамбее" и "гнусавом" переводе

К любительскому переводу я отношусь скорее негативно. Непрофессионализм чувствуется - он всегда оставляет привкус чего-то инородного. И если лингвисты/филологи/переводчики всё это замечают и внутренне фильтруют, то другие зрители впитывают непонятные конструкции и применяют их в жизни. СМИ всегда влияли на язык, но прежде они были местом эталонного его использования. Заимствования, сленг, мемы – мимолетны, а вот искаженный способ построения предложений может запомниться надолго. И это я еще не вспоминала про пунктуацию и орфографию, которая пестрит ярче радуги у большинства фансабберов.

Я не скажу, насколько хорошим переводчиком является Денис Колесников (основатель "Кураж-Бамбей"), но он хороший стендапер. То, что сериалы "Как я встретил вашу маму" и "Теория большого взрыва" стали так популярны в СНГ, во многом заслуга Дениса и его команды. Вполне вероятно, что, если бы они переводили эти сериалы без фирменного "усмешнения", те бы не получили такого успеха у аудитории. А вот знаменитые "гнусавые переводы" к адекватному АВП не имеют никакого отношения. Сделанные наспех, с практически полным игнорированием видеоряда и редким предпереводческим анализом - для меня это ночной кошмар. Я рада, что эти времена прошли, потому что именно они утопили адекватное отношение окружающих к нашей профессии. Но я могу объяснить, почему тех небезызвестных авторов любят. Тогда они были единственным способом для зрителей не быть оторванными от зарубежного кинематографа. Люди потребляли то, что было, и это целый период их жизни.

Почему с переводчиками тяжело смотреть кино

Стандартные претензии зрителей - плохо переведенное название фильма, неполный перевод реплики в субтитрах, якобы не так переданная аллюзия. Я ко всему этому отношусь спокойно: названия фильмов переводим не мы, а маркетологи. В субтитрах и не должно быть написано всё, что было произнесено, и только о верности перевода определенных выражений я смогу подискутировать. А вот в кино со мной ходить трудно, даже несмотря на то, что опыта в АВП у меня лишь пара лет. Я постоянно дергаюсь, проверяю укладку текста, переделываю услышанные выражения для лучшей синхронизации, а еще вспоминаю имена актеров озвучивания - их очень быстро узнаю. Из-за этого могу пропустить часть фильма, но совсем ненамеренно - не всегда могу контролировать эту профдеформацию.

Еще есть интересный момент со спойлерами. Мы работаем с предпремьерными материалами, соответственно знаем итоги фильмов/сериалов заранее. Поэтому подписываем все сопутствующие бумаги, включая договор о неразглашении.

Пять любимых фильмов/сериалов, над которым удалось поработать

Самые любимые - это мультфильмы от Netflix. Ничего лучше истории про девочку Хильду, мне кажется, я не переводила – настолько она запала мне в душу. Также "Охотников на троллей" и "Трое с небес" мне посчастливилось переводить именно к премьере. Четвертое место отдам "Острым козырькам" - они стали моим первым проектом, хотя влюбилась в сериал еще будучи простым зрителем. А пятое место оставлю сериалу "Сумеречные охотники" – не за сюжет, но за веселое время, которое я провела на студии озвучивания.