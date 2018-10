Clique Fest к нам приходит: программа фестиваля независимого кино

Осень - время отличного авторского кино, которое вот уже пятый год привозят основатели кинофестиваля Clique Fest Наргиз Шукенова и Борис Байков. В этом году фестиваль начался с дебютной картины Пола Дано "Дикая жизнь" с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Показ основной программы пройдет с 15 по 23 ноября в кинотеатре "Арман", билеты начнут продаваться с 1 ноября. Расписания еще нет, но это еще один повод подписаться на наши обновления в соцсетях, чтобы не пропустить ничего важного.

Еще одна хорошая новость - в программе Best of покажут четыре картины предыдущих четырех фестивалей, которые понравились зрителям больше всего: "Одержимость" Дэмьена Шазелла, "Молодость" Паоло Соррентино, "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана и абсолютный хит "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино. Показы Best of пройдут 18 и 25 октября, 1 и 8 ноября. Приобрести билеты можно здесь.

Программа

"Девушка", режиссер Лукас Донт

Лара - пятнадцатилетняя трансгендерная девушка из Бельгии, которая при поддержке своего отца поступает в известную танцевальную академию, чтобы стать балериной. Семья переезжает в другой город, где кроме новых друзей Лару ждет трансгендерный переход.

"Неправильное Воспитание Камерон Пост", режиссер Дезире Акхаван

1993 год. Выпускницу старшей школы из Монтаны - Камерон Пост застали на заднем сидении машины, целующейся с другой девушкой. Ее опекуны - консервативные дядя и тетя – решили отправить племянницу в клинику, где лечат от гомосексуальности. В новом окружении Кэмерон пытается найти свое место среди таких же изгоев, как она. Сюжет фильма основан на одноименной книге Эмили Данфорт, опубликованной в 2012 году. В этом году экранизация получила главный приз на фестивале Sundance.

"Быть Астрид Линдгрен", режиссер Пернилла Фишер Кристенсен

История о том, как девочка из шведской деревушки стала известной писательницей детских книг Астрид Линдгрен. В 18 лет она устраивается в местную газету. В Астрид влюбляется редактор - Рейнхолд Бломберг. Забеременев, она отказывается выходить за него замуж и решает позаботиться о себе и своем сыне самостоятельно. Спустя годы Астрид использует свое воображение, чтобы наладить отношения с подросшим сыном.

"Вдовы", режиссер Стив МакКуин

Чикаго. Наши дни. Четыре женщины, не имеющие ничего общего, кроме того, что их мужья - грабители - погибли во время одного из налётов. Вдовы решают закончить дело, начатое ими, по пути они сталкиваются с полицией, другими преступниками и теми, кто подставил их мужей.

"Догмэн" , режиссер Маттео Гарроне

Марчелло - неприметный грумер собак. Он мечтает увезти дочь Софию в далекое путешествие, дружит с соседями и ведет тихую жизнь в пригороде Рима. Однажды его друг втягивает Марчелло в криминальную передрягу, из-за которой Марчелло оказывается в тюрьме. Предательство вынуждает Марчелло начать свою войну.

"Лоро", режиссер Паоло Соррентино

Паоло Соррентино создал фильм о красоте вульгарности. "Лоро" - яркий портрет беспринципного итальянского политика и миллиардера Сильвио Берлускони. Фильм раскрывает герметичный мир Берлускони на фоне необычайно бездушной Италии 2006-2009 годов.

"Дом, Который Построил Джек", режиссер Ларс фон Триер

В "Доме, Который Построил Джек" отнюдь не домашняя атмосфера - фильм детально повествует о самых тёмных и шокирующих проявлениях человеческой природы. Ларс фон Триер отмечает продолжение своей карьеры психологическим триллером о 12-летней карьере искусного серийного убийцы, опьяненного собственной безнаказанностью.

"Парижское воспитание", режиссер Жан Поль Сивейрак

Этьен поступает в киношколу Сорбонны и впервые приезжает в большой город, чтобы найти себя и свой авторский голос. Париж погружает его и таких же юных киноманов в бесконечные беседы о фильмах и смыслах существования. "Парижское воспитание" - свежий и очень честный взгляд на странный период жизни, сочетающий в себе надежду и отчаяние, поиски истины и уверенность в своей правоте, жгучее желание перемен и ленивое бездействие.

"Так Себе Зима", режиссер Ольга Коротько

Дочь бизнесмена Динара возвращается в город своего детства после смерти бабушки, чтобы попрощаться с родным домом. Здесь девушка сталкивается со сложным моральным выбором после внезапного визита одноклассников. "Так Себе Зима" - попытка казахстанского режиссера Ольги Коротько выяснить, что такое преступление в обществе, где деньги и статус сильнее закона и правосудия. Кстати, премьера картины состоялась в рамках программы ACID Каннского фестиваля в этом году.

"Хотите Посмотреть на Звезды?", режиссер Эмир Байгазин

"Хотите Посмотреть на Звезды?" казахстанского режиссера Эмира Байгазина - это черно-белая мелодрама о знакомстве юноши и женщины. Их встреча в атмосфере ночного Алматы заканчивается весьма неожиданно для её участников. Премьера фильма состоялась в этом году на международном фестивале авторского кино Anonimul в Румынии.

"Петь Свои Песни/В Казахстане", режиссер Катерина Суворова

Документальная картина "Петь Свои Песни" исследует казахстанскую культурную среду на примере поп-музыки. Фильм фокусируется на мегапопулярном бойзбенде "91", название которого соответствует году рождения каждого из участников группы. Музыка ровесников независимости в "Петь Свои Песни" рассматривается как форма социального активизма.

"Холодная Война", режиссер Павел Павликовский

Новый фильм обладателя премии "Оскар" Павла Павликовского - это страстная и неоднозначная история о любви между композитором и певицей, вспыхнувшей в послевоенной Польши. Две радикально разные жизни пересекаются на фоне не только неблагоприятного политического климата, но и борьбы героев с самими собой. В стране замороженных чувств музыка становится ключом к эмоциональной экспрессии.

"На Границе Миров", режиссер Али Аббаси

Тина обладает сверхъественным талантом вынюхивать ложь и угадывать тайные мотивы людей. Этот навык оказывается весьма полезен в её работе в Шведской таможенной службе, пока однажды она не встречает Вурэ. Он интригует Тину тем, что на нём её дар не работает. Эта встреча порождает у Тины множество вопросов о своём прошлом, и ставит перед выбором - найти ответы, которые могут перевернуть всю жизнь или остаться в неведении.