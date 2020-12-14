Что стоит посмотреть на КиноПоиск HD?

Дылда

Режиссер: Кантемир Балагов

Год: 2019

Вряд ли можно представить более жуткое время, чем Вторая мировая война. Разве что сразу после, когда надо было жить с ее последствиями. Люди с ПТСР – разбитые и брошенные ветераны. Проблема не столько в голоде и холоде снаружи, сколько в психической разрухе внутри. Кантемир Балагов показал все ужасы, которые переживают люди, вернувшиеся с фронта.