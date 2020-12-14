Что стоит посмотреть на КиноПоиск HD?
Новые стриминг-сервисы постепенно набирают обороты. Тягаться с мастодонтами вроде Netflix и Amazon трудно. Но именно из-за жесткой конкуренции, компании прибегают к интересным методикам. Например, КиноПоиск HD выгодно смотрится на фоне остальных, благодаря локальному контенту. Мы выбрали 10 картин из Казахстана и России, которые не найти на других сервисах.
Жаным, ты не поверишь
Режиссер: Ернар Нургалиев
Год: 2019
Это, кажется, первый успешный опыт нарочитого треша в казахстанском кинематографе. Фильм в формате роуд-муви сопровождается кровью и беззастенчивым юмором. Режиссер обыгрывает классические для “нашего” кино архетипы – уставший муж, злая жена, участковый, бизнесмен. Очевидна ирония, но она безобидна. Это социальный комментарий, поданный с юмором и красивой картинкой.Смотреть
Ученик
Режиссер: Кирилл Серебренников
Год: 2016
Религия, терроризм, фанатизм, набожность, нетерпимость, мораль. Слова, тесно связанные с неоднозначностью человеческого бытия. Кирилл Серебренников пытается в рамках двух часов показать, как амбивалентность мира наваливается на молодой разум и рушит его. “Ученик” получил приз Франсуа Шале на Каннском кинофестивале.Смотреть
Китобой
Режиссер: Филипп Юрьев
Год: 2020
Из чукотского автономного округа до Аляски можно добраться за несколько часов. При особом желании и рвении это можно сделать даже на лодке. Американская мечта с “Макдональдсами, небоскребами в 1000 этажей и красивыми бабами” всего в сотне километров от простых чукотских охотников. Фильм “Китобой” - о том, как человек решается бросить все ради фантомной идеи - мечты.Смотреть
Дылда
Режиссер: Кантемир Балагов
Год: 2019
Вряд ли можно представить более жуткое время, чем Вторая мировая война. Разве что сразу после, когда надо было жить с ее последствиями. Люди с ПТСР – разбитые и брошенные ветераны. Проблема не столько в голоде и холоде снаружи, сколько в психической разрухе внутри. Кантемир Балагов показал все ужасы, которые переживают люди, вернувшиеся с фронта.Смотреть
Айка
Режиссер: Сергей Дворцевой
Год: 2018
Проблемы женщин в Центральной Азии – это всегда колкая тема. Неравенство, бесчеловечное отношения, ужасные условия – неприятная реальность, на которую принято закрывать глаза. Казалось бы, если бежать от корня всех бед, все изменится. “Айка” показывает нам, что это лишь умножит проблему. Фильм – история о титанической силе материнского инстинкта и жертвенности.Смотреть
Черный, черный человек
Режиссер: Адильхан Ержанов
Год: 2020
В отдаленных регионах правосудие часто вершится поверхностно. Люди, уставшие от тяжелой жизни, не хотят отягощать себя проблемами других. Это приводит к беззаконию и беспределу. Адильхан Ержанов ставит вопрос – “Что будет, если один человек выступит против системы? Его перемелет в прах, или случится эффект бабочки?”Смотреть
Я тоже хочу
Режиссер: Алексей Балабанов
Год: 2012
Последний фильм культового российского режиссера Алексея Балабанова. Картина о потаенном желании счастья. Каждый к нему стремится и определяет по-своему. Мы можем быть из разных миров, но всех нас объединяет это стремление. Это даже не тема для обсуждения, вопрос в другом – кто это счастье по-настоящему заслуживает? Балабанов постарался на него ответить.Смотреть
Аритмия
Режиссер: Борис Хлебников
Год: 2017
Работа в “скорой” – неблагодарное, но ответственное дело. От нее зависят тысячи людей. Минутное промедление может стоить чьей-то жизни. При этом люди максимально далеки от переживаний самих врачей. Им кажется - врач обязан быть беспристрастным, оставлять личное дома. Но работники “скорой” те же люди, которые переживают, боятся и сомневаются. В фильме Борис Хлебников раскрывает другую сторону жизни безликих героев – фельдшеров.Смотреть
Ласковое безразличие мира
Режиссер: Адильхан Ержанов
Год: 2018
Есть мнение, что: “Город – это страшная сила. А чем больше город, тем она сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться”. А что большой город делает с мечтами и надеждами наивных людей из аула? Он рушит их без остатка, оставляя лишь воспоминания. Фильм – участник “Особого взгляда” в Каннах.Смотреть
Я не вернусь
Режиссер: Ильмар Рааг
Год: 2014
Заканчиваем подборку еще одним роуд-муви. Если ирония в “Жаным, ты не поверишь” носит юмористический характер, в случае с “Я не вернусь” она становится тягостной душераздирающей драмой. Фильм о путешествии двух девочек, которые, как беспризорники, бегут из одной страны в другую. Над фильмом работали специалисты из Эстонии, России, Казахстана, Финляндии и Беларуси.Смотреть
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