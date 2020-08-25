Что смотреть в кинотеатрах в ближайшее время?

Кинотеатр – это уникальный опыт восприятия кинематографа. Большой экран, качественный звук и высокий уровень погружения – это невозможно ничем заменить, но жесткие карантинные меры надолго лишили нас возможности это испытать. Говорят, что к сентябрю вновь начнутся показы, а это значит – премьеры нового сезона. Судя по всему в прокат стран СНГ взяли лишь самые громкие релизы и блокбастеры, почему так много супергеройского кино, триллеров и экшнов.

Tenet /Довод

Режиссер: Кристофер Нолан

Новый фильм от одного из самых успешных режиссеров современности – Кристофера Нолана. Продолжая свою любимую тему – время, Кристофер берет классический сюжет боевиков – ЦРУ, террористы, оружие и спецоперации, но добавляет перемещение во времени. Налицо очевидная схожесть с фильмом “Начало”, однако сны заменили на обращение энтропии предметов. Мировая премьера состоялась 22 августа, в странах СНГ премьера запланирована на третье сентября.

The King’s man/King’s man: Начало

Режиссер: Мэттью Вон

Серия фильмов King’s man удивительна в своем абсурде. Когда, казалось бы, все режиссеры пытаются сделать экшн-кино серьезным, Мэттью Вон отчетливо понимает насколько смешны все эти взрывы, заговоры и агенты. Новая часть – это приквел, где историю Первой мировой войны переворачивают с ног на голову. Здесь и Григорий Распутин в исполнении Риса Иванса и африканский оперативник-убийца в исполнении Джимона Хонсу. В Казахстане премьера запланирована на 17 сентября.

Wonder Woman 1984/Чудо-женщина: 1984

Режиссер: Пэтти Дженкинс

Супергеройское кино продолжает экспериментировать с разными форматами и идеями. Девятый фильм киновселенной DC перенесет нас вместе с Чудо-женщиной в 1984 год. Поскольку 80-е – это очень жанровое время, со своей характерной иконографией, антиподов фильма выбрали соответственно – Максвелл Лорд и Гепарда. Первый – это телепат-бизнесмен, а Гепарда – это антропоморфная девушка-гепард. Это, казалось бы, отличная подвязка для анекдота, но Пэтти Дженкинс намеревается показать всю эту историю максимально серьезно. Мировая премьера пройдет первого октября.

Black Widow /Черная Вдова

Режиссер: Кейт Шортланд

История “Черной Вдовы” – это классический Marvel, чьи каноны мы хорошо знаем. В новой серии Наташа Романофф борется со своим карикатурным прошлым советского агента. Это уже 24-й по счету фильм киновселенной Marvel, именно он открывает четвертую фазу саги и начинает новую сюжетную арку, где нас ждут фильмы “Вечные”, “Шанчи”, новая часть о Докторе Стрэндже, “Тор 4” и многое другое. Премьера “Черной Вдовы” запланирована на шестое ноября.

Top Gun: Maverick/ Топ Ган : Мэверик

Режиссер: Джозеф Косински

Продолжение культового фильма 80-х годов с Томом Крузов в главной роли. Интересно, что Том долгое время не хотел сниматься в первой части, пока режиссер Тони Скотт не убедил его посмотреть, как истребители взлетают с военной базы. Актер вернулся воодушевленным и в миг согласился на главную роль. Видимо кураж был настолько велик, что спустя 34 года после премьеры он согласился и на второй фильм. Главная особенность технической стороны картины – все актеры, по желанию Тома Круза прошли трехмесячную подготовку, для того чтобы они могли выдержать нагрузки внутри истребителей F/A-18. В Казахстане премьера пока запланирована на конец декабря, однако есть возможность, что ее сдвинут на дату ближе.

The New Mutants /Новые мутанты

Режиссер: Джош Бун

Постепенно каждый может устать от штампованного кино про супергероев. Именно поэтому Джош Бун решил поэкспериментировать с жанром хоррор. Нас ждет классическая история в новой подаче о мутантах формата “Люди-Х”, которых держат в пансионате, чтобы помочь им справиться со своими страхами и новообретенными силами. Несмотря на то, что фильм был завершен уже седьмого марта, из-за пандемии и проблем с правами релиз пришлось сдвигать несколько раз. В СНГ премьера запланирована на третье сентября.