Что смотреть в июне: 7 новых сериалов

Закончился июнь, значит пора отсматривать новый материал! Среди сериальных новинок: история о мальчике-олене; мини-сериал от Marvel Studios о Локи; рассказ о женщине, которая нашла спасение в аэробике; антиутопия, основанная на романе Стивена Кинга; сериал-мюзикл о “реальных” людях; история примерного гражданина, попавшего в тюрьму; драма об отцах и детях.

Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами

Режиссер: Джим Микл , Тоа Фрейзер, Робин Грэйс

Netflix

После появления смертельного вируса, в мире начали рождаться гибриды – наполовину люди, наполовину животные. Главный герой – мальчик Гас, гибрид человека и оленя. Отец Гаса оберегал его от обычных людей, которые ведут охоту на гибридов. Но оставшись без его защиты, Гас сталкивается с суровой реальностью. Случайный незнакомец спасает его от охотников и вместе они отправляются в опасное приключение.

Локи

Режиссер: Кейт Херрон

Disney+

Marvel продолжают расширять свою телевселенную. События сериала "Локи" разворачиваются вслед за событиями фильма “Мстители: Финал”. Локи, существующий в альтернативном временном потоке, попадает в руки Управления Временными Изменениями (УВИ) – организации, которая следит за тем, чтобы никто не нарушал привычный ход времени. Через УВИ Локи получает шанс искупить вину за все прошедшие поступки.

В ритме жизни

Режиссер: Лиза Джонсон, Крэйг Гиллеспи, Стефани Коун

Apple TV+

Сериал о Шейле, обычной домохозяйке, которая погрязла в рутине: ребенок, муж-неудачник без работы и страх признаться себе в собственных желаниях. Шейла бежит от этого на занятия аэробики. Позже аэробика становится для нее решением всех проблем – вдохновленная Шейла начинает записывать на кассеты видео-уроки и становится успешной.

Слепые пятна

Режиссер: Аврора Герерро , Сет Манн

Starz

Это сериальное продолжение одноименного фильма 2018 года. Сюжет крутится вокруг Майлса и его жены Эшли. Майлса отправили в тюрьму за хранение наркотиков. Эшли осталась безо всяких средств к существованию, и теперь вынуждена вместе с ребенком переехать в дом его матери. Здесь царит сумасшедшая атмосфера.

История Лизи

Режиссер: Пабло Ларраин

Apple TV+

Сериал основан на одноименном романе Стивена Кинга. Он рассказывает о Лизи, вдове популярного писателя Скотта Лэндона. После его смерти Лизи тяжело вернуться к нормальной жизни, вдобавок ее преследует неадекватный фанат покойного мужа. Но это меньшие из проблема – за ней идет нечто темное и мистическое.

Срок

Режиссер: Льюис Арнольд

BBC

Мини-сериал об учителе по имени Марк. Он совершил убийство по неосторожности и теперь приговорен к четырем годам заключения. Привыкший придерживаться жестких моральных принципов, он оказывается абсолютно неприспособленным к суровости тюремных будней. В итоге, главному герою предстоит пересмотреть собственные взгляды и приоритеты, чтобы выйти из заключения живым.

Дом

Режиссеры: Висенте Кубрусли, Брино Силвейра

Amazon Prime Video

Криминальная драма раскрывает вечную тему отцов и детей: Педро – молодой наркоторговец, лидер преступной банды. Его отец Виктор – полицейский, который по иронии специализируется на борьбе с наркоторговлей. История основана на реальных событиях из жизни молодого наркоторговца, который умер в возрасте 24 лет.