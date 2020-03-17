Что смотреть, сидя дома? Гид по всем киноподборкам BURO.
В связи с последними событиями в мире, всем рекомендуют сидеть по домам. Это оправдано, но многие начинают "лезть на стены" от скуки. На самом деле, это отличный повод для того, чтобы научиться быть наедине с самим собой, ценить близких и наконец посмотреть всё кино, что было отложено в долгий ящик. Мы соединили почти все наши подборки по кино в один удобный гид с ссылками на каждую.
Подборки кино по странам
– Иран
– Индия
– Россия
Подборки с аниме
– Этти
Подборки по жанрам
Подборки по Netflix
Подборки о чем-то
– Фильмы о женской дружбе и поддержке
Подборки обо всём
– Женское кино с мужской точки зрения
– Сериалы за 2019 г.
– Фильмы, основанные на исторических событиях
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