В связи с последними событиями в мире, всем рекомендуют сидеть по домам. Это оправдано, но многие начинают "лезть на стены" от скуки. На самом деле, это отличный повод для того, чтобы научиться быть наедине с самим собой, ценить близких и наконец посмотреть всё кино, что было отложено в долгий ящик. Мы соединили почти все наши подборки по кино в один удобный гид с ссылками на каждую.

Подборки кино по странам

– Страны Латинской Америки

– Иран

– Советский Союз

– Индия

– Казахстан

– Россия

– Южная Корея

– Ближний Восток

Подборки с аниме

– Ghibly на Netflix

– Аниме, но не Миядзаки

– Неочевидные аниме-сериалы

– Аниме про спорт

– Этти

Подборки по жанрам

– Тяжелое кино

– Неклассические ромкомы

– Антиутопии

– Современные вестерны

– Новая французская волна

Подборки по Netflix

– Документальные сериалы

– Что смотреть с детьми

– Netflix на русском языке

Подборки о чем-то

– Фильмы о мести

– Фильмы о язычниках

– Фильмы о Нью-Йорке

– Фильмы о путешествиях

– Фильмы о максимализме

– Фильмы о женской дружбе и поддержке

Подборки обо всём

– Женское кино с мужской точки зрения

– Сериалы за 2019 г.

– Неочевидное новогоднее кино

– Фильмы, основанные на исторических событиях

– Кино эпохи перестройки

– Черно-белое кино

– Оригиналы и ремейки

– Фильмы-биографии