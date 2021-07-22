Что смотреть на Netflix в августе?

Pray Away

Премьера: 3 августа

Netflix продолжает заигрывать с любимыми либеральными темами. На этот раз – документальный фильм о “выживших” после репаративной терапии. Это методики и практики, нацеленные на “изменение” сексуальной ориентации. Естественно, здесь все связано с церковью и около-религиозными культами, которые вымаливают прощение бога.

Cooking with Paris

Премьера: 4 августа

Все мы знаем, что Пэрис талантливый человек. Неожиданная икона эпохи, попала в бездну не востребованности. Затем неожиданно из нее выбралась и вновь стала важной фигурой современной культуры. В начале августа можно будет посмотреть насколько она талантливый повар.

Hit & Run

Премьера: 6 августа

Беспроигрышный вариант для любого стрмингового сервиса – триллер о таинственных убийствах. Авторы сериала – Дон Прествич и Николь Йоркин уже работали вместе над похожими проектами – “Убийство” (2011) и “Фауда” (2015). В Hit & Run они расскажут историю несчастного случая, за которым стоит политический скандал и международные интриги.

Gone For Good

Премьера: 13 августа

Netflix продолжает захватывать международные рынки. Их немецкий офис уже снял несколько неплохих сериалов, а съемочная команда даже получала награды. На очереди Франция. Gone For Good (“Пропащий”) – это загадочная драма о потере близких. Сериал основан на одноименном романе Харлана Кобена.

Sweet Girl

Премьера: 20 августа

Джейсон Момоа появился на экранах в интересное время. Казалось бы, все отказались от традиционного “красивого” мужского тела 80-х. Речь о накаченных, намазанных маслом мышцах. Андрогинность и женственность стали модными среди мужчин. И тут Момоа – типичный герой 80-х. Может дело в ностальгии, или харизме, но он стал одним из главных экшн-героев современности. Теперь у него появиться и сольный боевик.