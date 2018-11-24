Что смотреть на Netflix? (теперь на русском языке)

Netflix довольно быстро стал мировым феноменом. За несколько лет сервис становится доступным по всему миру (на сегодняшний день Netflix недоступен лишь в Китае, Северной Корее и Крыму). Но для русскоговорящего мира проблемой был языковой барьер. Однако стриминговый сервис поработал и над этим. Сейчас почти все шоу и фильмы можно посмотреть с русскими субтитрами, а самые популярные – и вовсе переозвучили профессиональные студии. Мы выбрали пять интересных сериалов на Netflix с русской озвучкой или с субтитрами.

Maniac

Русские субтитры

Фармацевтическая компания готовит тесты нового препарата Biotech. Его создала лаборатория известного доктора Джеймса Мантлерэя. На тесты решаются двенадцать добровольцев, включая главных героев – Оуэн Мильгрим и Энни Ландсберг. По словам врача, несколько таблеток препарата могут излечить практически от любых физических и психических отклонений. Главные роли исполняют Джона Хилл и Эмма Стоун. Режиссером сериала выступил Кэри Фукунага, известный по фильмам "Без имени" и "Джейн Эйр", а также по сериалу "Настоящий детектив".

Hilda

Русская озвучка

События мультсериала происходят в Скандинавии, где обычные люди и фантастические существа живут в одном мире. Хильда – маленькая девочка с голубыми волосами всю жизнь провела в лесу Пустоглуши, где постоянно сталкивалась с магическими животными. В один день её мама заводит речь о переезде в большой город Трольберг. Несмотря на свой скептицизм, Хильда постепенно понимает, что город – не то, чем кажется. Сюжет основан на одноименной серии комиксов иллюстратора Люка Пирсона.

Narcos: Mexico

Русские субтитры

Продолжение уже культового сериала "Нарко". Изначально "Мексика" задумывалась как четвертый сезон шоу, но уже в процессе производства было решено сделать сезон спин-офф(ом). Если первые три сезона были посвящены преимущественно наркоторговле в Колумбии, то теперь действия перенеслись в Мексику. В сериале рассказывается история успеха картеля Гвадалахары во главе с Феликсом Гальярдо. Его роль исполняет Диего Луна, известный по фильмам "Изгой-один. Звездные Войны: Истории" и "Коматозники". Во время съемок один из членов команды занимался разведкой местности для съемок, 15-го сентября прошлого года его нашли мертвым, с множественными пулевыми ранениями. Несмотря на это, команда продолжила съемки.

The Chilling Adventures Of Sabrina

Русская озвучка

Съемками "Леденящих душу приключений Сабрины" занялись Warner Bros. Television с командой, которая сняла сериал "Ривердэйл". По желанию компании первый сезон было решено разбить на две части. Первая – вышла на Netflix в ноябре, премьера второй части запланирована на 2019 год. Это переосмысление классики "Сабрина – маленькая ведьма". Сабрина стала взрослее, шоу – мрачнее, а сериал – местами жутким. В центре сюжета всё та же подростковая драма, но теперь Властелин Тьмы по-настоящему похож на Властелина Тьмы.

The Kominsky Method

Русская озвучка

Чак Лорри, один из авторов "Теории Большого взрыва" и "Два с половиной человека", вернулся с новым комедийным сериалом. На этот раз Чак познакомит нас с Голливудом. В центре истории – некогда успешный актер Сэнди Комински. Сейчас он работает в качестве учителя актерского искусства. Его роль исполняет Майкл Дуглас.