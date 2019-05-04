Что смотреть в мае: новые сериалы

Впереди долгожданные майские праздники, и если вы не запланировали поездок на дачу, ничего страшного. Для настоящих домоседов мы сделали подборку премьер новых сериалов, которые стартуют в мае. Запасайтесь удобными подушками, снеками и вперед – Netflix, Amazon и HBO приготовили много интересного.

"Чернобыль"

В 1986 году в Украине произошла одна из самых страшных аварий в истории человечества – взрыв на Чернобыльской АЭС. Авария расценивается как крупнейшая в истории атомной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших в долгосрочной перспективе, так и по масштабам экономического ущерба. Спустя 33 года HBO подготовили пятисерийный сериал, в котором отражаются события по прошествии нескольких дней после взрыва. Стеллан Скарсгард сыграл министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Бориса Щербину, который одним из первых оказался на АЭС, когда ещё никто не подозревал о таких масштабах катастрофы. Джаред Харрис появится в роли ученого Валерия Легасова, отправленного из Москвы для расследования происшествия, а Эмили Уотсон – в образе физика-ядерщика Ульяны Хомик.

"Что/если"

Новый проект Netflix со звездой "Дневника Бриджит Джонс" – Рене Зельвегер. Что случится, если законопослушные, порядочные граждане совершат один неприемлемый проступок? Пройдет ли он незамеченным, или включит "эффект домино"? Новая антология исследует положение, как одно неверное решение может повлиять на всю жизнь и сделать человека преступником. Стартует 24 мая.

"Как продавать наркотики онлайн (быстро)"

Судя по всему, Netflix всерьез взялся за молодежную аудиторию – каждые несколько месяцев сервис выпускает несколько проектов, рассчитанных на околошкольную аудиторию (от "Сабрины" до "Полового воспитания"). Новый сериал "Как продавать наркотики онлайн (быстро)" – не исключение. Старшеклассник Мориц расстроен: его девушка ушла к школьному драгдилеру. Единственный шанс вернуть любимую – превзойти конкурента. Стартует 31 мая.

"Когда они нас увидят"

Ещё один проект самой крупной стриминг-платформы, на этот раз сделанный совместно с оскаровской номинанткой Авой ДюВерней. В основе сюжета – история о пяти подростках, несправедливо осужденных за изнасилование. В 1989 году пятерых темнокожих молодых людей из Гарлема арестовывают и приговаривают к тюремному заключению за изнасилование белой женщины в Центральном парке Нью-Йорка. Каждый из этих пятерых провёл в тюрьме от 6 до 13 лет, пока полиции не сдался насильник-рецидивист, признавшийся в единоличном совершении этого преступления.

"Благие знамения"

"Благие знамения" – юмористическое фэнтези английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана, которое долго считалось неподходящим для экранизации. Роман рассказывает об ангеле и демоне, пытающихся предотвратить библейский Апокалипсис. Книга содержит большое количество аллюзий, цитат и отсылок к современной массовой культуре, в особенности к фильму "Омен". Главные роли исполнили Дэвид Теннант и Майкл Шин – вместе они пытаются спасти Землю, заменив Антихриста обычным ребёнком. Что из этого выйдет – узнаем 31 мая.

"Болотная тварь"

Болотная тварь – один из персонажей вселенной DC, который появился ещё в 1970 году. Этот персонаж может оживить любую растительную материю и сделать себе из неё тело (даже из сигаретного табака). Не так давно DC Universe обзавелись собственным стриминговым сервисом, и сериал "Болотная тварь" станет их третьим проектом. В центре сюжета сериала – Эбби Аркейн – исследовательница из центра контроля и профилактики заболеваний. Она возвращается в родной город Хоума, расположенный в глубине Луизианы, чтобы разобраться в происхождении смертоносного болотного вируса.

"Уличная еда. Азия"

Первая "документалка" в нашем сегодняшнем списке. Перед просмотром рекомендуем сытно поесть – иначе смотреть на кулинарные шедевры уличных палаток Тайваня, Сингапура, Южной Кореи, Японии, Таиланда и Индии будет невозможно. Создатели шоу поговорили с людьми, которые уже много лет создают культовый стрит-фуд, за которым едут туристы со всего мира. Всего в сериале будет девять серий, по одной – на каждую страну.

"Мёртв для меня"

Джен только что потеряла мужа – незнакомец его сбил и скрылся с места преступления. Знакомые и семья пытаются ей помочь, но саркастичная и суровая вдова не принимает соболезнований. Внезапно в её жизни появляется Джуди – оптимистичная сумасшедшая домохозяйка, которая, как оказывается, совсем не та, за которую она себя выдает. Сериал доступен на сервисе с 3 мая.