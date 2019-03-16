Что посмотреть с детьми на каникулах: 10 серийных мультфильмов на Netflix

Обычно внутри семьи родители выделяют детям несколько часов на просмотр телевизора (или на просмотр интересных роликов в интернете). В остальное время детей приходится "отдирать" от экранов, чтобы посмотреть что-то "своё". Во избежание лишних конфликтов, мы выбрали несколько мультсериалов, которые можно посмотреть со своими детьми во время каникул.

Over The Garden Wall/По ту сторону изгороди

Автор программы: Патрик МакХэйл

Возраст: 7+

Английский дубляж

В 2013 году Патрик МакХэйл ("Удивительные злоключения Флэпджека", "Время приключений", "Гравити Фолз") нарисовал свою короткометражку "Книга неизвестности". Уже через год Cartoon Network Studios решили сделать из неё полноценный мини-сериал на 10 эпизодов. Главные герои – Вирт и Грег, два брата с диаметрально разными характерами (Вирт – пессимист, Грег – оптимист). Они вдвоём должны найти выход из загадочного леса, который называют "неизведанным". Изначально мультфильм планировался как страшная приключенческая история, но с течением времени тон изменился. "По ту сторону изгороди" всё ещё сохраняет ощущение мрачной английской сказки, но разбивает чрезмерную серьезность сюжета шутками и нелепыми ситуациями. Вирта озвучивает Элайджа Вуд, а Грега – Коллин Дин.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

Hilda/Хильда

Автор программы: Люк Пирсон

Возраст: 7+

Русский дубляж и субтитры

Бесконечно добрый и милый мультфильм о страхе перед чем-то новым. Маленькая девочка по имени Хильда всё своё детство живёт в Пустоглуши, которая населена загадочными волшебными существами. Условия для жизни у Хильды более чем комфортные, и её всё устраивает. Но в один момент мама заводит речь о переезде в большой город – Трольберг. Начинается всё с протеста и капризов, но в итоге город показывает себя с другой, более загадочной стороны. Сюжет мультсериала основан на одноименной серии комиксов Люка Пирсона, которую он запустил в 2010 году.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

Carmen Sandiego/Кармен Сандиего

Авторы программы: Йос Хамфей, Кенни Парк

Возраст: 7+

Русский дубляж и субтитры

В современном кино девочкам категорически не хватает "крутых" ролевых моделей. У сильного, смелого и самодостаточного образа Кармен Сандиего есть все предпосылки стать таковым. Кармен – современный женский аналог Робин Гуда, она ворует у злых и богатых украденные ими вещи и возвращает всё это жертвам. В лице публики и полиции она остается воровкой, или, скорее, криминальным гением. Сюжет основан на одноименной медиа-франшизе от Broderbund. В неё входило несколько видеоигр и телешоу.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

The Kirlian Frequency/Частота Кирлиана

Автор программы: Кристиан Хесус Понсе

Возраст: 13+

Английский дубляж

Не рекомендуем смотреть "Частоту Кирлиана" с маленькими детьми (если вы не хотите вызвать у них ночные кошмары). Изначально этот жуткий набор короткометражек появился в открытом доступе на YouTube и Vimeo. Но сейчас доступен исключительно на Netflix. Создатель проекта Кристиан вдохновлялся работами Стивена Кинга, в особенности сериалами "Сумеречная зона" и "Байки из склепа". Это видно в разных художественных приемах – например, все истории между собой связывает только один персонаж. В случае "Частоты Кирлиана" – это ведущий вечернего радио, единственного на этот жуткий захолустный городок, где случается серия загадочных событий.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

Final Space/Крайний Космос

Автор программы : Олан Роджерс

Возраст: 13+

Английский дубляж

Главный герой космического сериала – сильный и независимый, доблестный и смелый Гэри Гудспид. В тюрьме он знакомится с милым инопланетянином по имени Мункейк. Оказывается, что он умеет взрывать планеты и за ним гонится некий "Лорд Командующий", который хочет посеять хаос во Вселенной. Звучит посредственно, но мультсериал подкупает своей простотой вперемешку с серьезными, взрослыми проблемами. Олан Роджерс говорил, что когда он задумывал разные "космические" проекты, то всегда получался глубокий, трагичный и тёмный результат. В "Крайнем Космосе" его заставили соблюсти золотую середину.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

Hi Score Girl/Девчонка не промах

Автор программы: Ямакава Ёсики

Возраст: 13+

Русские субтитры

Видеоигры – один из основополагающих элементов современной культуры. Сегодня на их основе делают аниме. Главный герой – Харуко Ягучи, он целыми днями только и делает, что рубится в компьютерные игры. Харуко не особо популярен, у него нет друзей, и все жалуются на отсутствие у него чувства юмора. Всё меняется, когда в зале игровых автоматов он случайно сталкивается со своей одноклассницей Акирой Оно, которая по классике жанра – красивая, богатая и безумно популярная. Они соглашаются на дружеский матч в Street Fighter 2.. Так у них и завязываются дружеские отношения.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

Buddy Thunderstruck/Бадди Тандерстрак

Автор программы: Райан Уисброк

Возраст: 7+

Английский дубляж

Редкий пример, когда stop-motion (покадровая съемка кукол) используют для сериала (целых 24 серии). Все куклы и многие спецэффекты сваляны из войлока. Действия мультсериала разворачиваются в городе Гриспит, где главное развлечение – это гонки на огромных тягачах. Главный герой – пёс-гонщик Бадди, который постоянно вляпывается в приключения. Стилистически автор заигрывает с эстетикой 80-х. Это заметно в музыке, дизайне и оммажах старым фильмам. Но это вовсе не значит, что мультфильм архаичный. Один из эпизодов даже обладает новомодной функцией интерактивности. Это значит, что, в зависимости от ваших действий, события сюжета будут развиваться по одному из заранее заготовленных сценариев (реализовано было за год до "Черного зеркала").

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

The New Adventures of Lucky Luke/Новые приключения Лаки Люка

Автор программы: Оливье Жан-Мари

Возраст: 7+

Английский дубляж

Мультфильм вышел на экраны в 2001 году, но выглядел намеренно состаренным. И относительно недавно появился на Netflix. Он основан на одноименном франко-бельгийском комиксе иллюстратора Morris. Мультсериал выполнен в лучших традициях юмористического вестерна, с ковбоем, который стреляет быстрее своей тени, самой умной лошадью в мире и самым глупым псом.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

Adventure Time/Время приключений

Автор программы: Пендлтон Ворд

Возраст: 7+

Английский дубляж

"Время приключений" – это современная классика, которая за восемь лет стала синонимична лучшим шедеврам мультипликации. Пендлтон Ворд создал глубокую вселенную, которая одинаково нравилась маленьким детям и взрослым. Сейчас на Netflix есть три первых сезона про приключения парнишки Финна и пса Джейка. Если ваш ребенок не успел посмотреть сериал на Cartoon Network, то "Время приключений" обязателен к просмотру.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.

Steven Universe/Вселенная Стивена

Автор программы: Ребекка Шугар

Возраст: 7+

Английский дубляж

"Вселенная Стивена" – добрая история о взрослении, поиске себя и настоящей дружбе. В центре истории – команда волшебных самоцветов: Гранат, Аметист, Жемчуг и мальчик Стивен. Они защищают мир от разных вселенских угроз с помощью своих магических сил. Правда Стивен всего лишь наполовину самоцвет, из-за чего он до конца не понимает своих сил и чаще выступает в роли обузы.

Посмотреть на Netflix можно по ссылке здесь.