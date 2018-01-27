Что нужно знать о новом сезоне "Американской истории преступлений"

На прошлой неделе на телеканале FX состоялась премьера одного из самых ожидаемых сериалов 2018 года – "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче". Шум вокруг сериала начался задолго до премьеры. Долгое время было неизвестно, кто исполнит одну из главных ролей – саму Донателлу Версаче. В какой-то момент было объявлено, что ее сыграет Леди Гага, близкая подруга Донателлы, но позже певица отказалась. Многие посчитали, что причиной стало недовольство семьи, которая еще на раннем этапе производства назвала сериал выдумкой. Впрочем, это только добавило ему рейтингов. Рассказываем, что еще нужно знать о скандальном сезоне "Американской истории преступлений".

Как создавались костюмы

Одной из самых больших проблем для художников по костюмам Лу Эйрих и Эллисон Лич стал отказ семьи Версаче сотрудничать с создателями сериала. Девушки собирали одежду по винтажным магазинам, на аукционах и просто по знакомым.

"Коллекции Versace тех лет выросли в цене на eBay и 1stdibs за последние полгода. Они вышли из-под контроля – все исчисляется в тысячах долларов. И когда у вас так много одежды, вы не можете тратить $3000 долларов на одну вещь. Но зато половина гардероба Пенелопы – это все оригинальные предметы", – рассказала Элисон. Для того чтобы воссоздать ключевые образы, например, черное кожаное платье 1993 года, в котором Донателла появилась на красной дорожке, девушки отправились в музей. "Мы знали, что некоторые предметы придется воссоздавать заново, поэтому мы провели исследования в Институте дизайна и мерчендайзинга Лос-Анджелеса, –рассказала Лич. – У них одна из крупнейших коллекций Versace в стране. Мы изучали не только фотографии, видео и журналы, но и пытались понять крой".

На одежду был выделена очень большая строка расходов. Точную сумму художники не называют, но рассказывают, что плакали от счастья, когда смогли заполучить кожаную полосатую рубашку из коллекции Versace 1992 года Miss S&M.

Прототип

Сериал стал экранизацией романа "Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США" американской журналистки и специального корреспондента Vanity Fair Морин Орт. Примечательно, что книгу Морин начала писать еще до смерти дизайнера и в большей степени хотела посвятить ее Кьюненену. Ведь к моменту убийства Версаче за ним уже числились убийства еще четырех человек.

Но в итоге произведение вышло спустя два года после случившегося. На него семейство также отреагировало неоднозначно, назвав книгу "сборником сплетен". Орт признается, что собирала информацию по тем людям, которые могли случайно стать свидетелями событий, которые в итоге привели к трагической развязке. Впрочем, за 20 лет клан Версаче так и не дал внятных и содержательных объяснений по этому делу, ограничившись заявлением, что Джанни не был знаком с убийцей. На съемки сериала они также не давали согласия.

Место съемок

Самой большой удачей для создателей сериала стала возможность снимать в настоящем Casa Casuarina – том самом особняке, на пороге которого был застрелен Джанни. Это объясняется тем, что семья Версаче уже давно не имеет к нему никакого отношения. В феврале 2001 года Sotheby's выставил Casa Casuarina на торги. Его приобрел Питер Лофтин, телекоммуникационный предприниматель. В особняке бизнесмен не жил, а устраивал в нем вечеринки, вход на которые стоил $10 000.

В 2008 году Лофтин объявил себя банкротом, а дом приобрела на аукционе компания South Beach LLC. Говорят, что одним из претендентов на покупку был и Дональд Трамп. Особняк превратился в отель, и побывать в нем может каждый – за ночь в одном из 10 сьютов придется отдать не менее $1000.

Структура сериала

Несмотря на тот факт, что в этой истории осталось много нераскрытых моментов, исполнительный продюсер Райан Мерфи не хотел делать из сериала детектив. Его главной целью стало раскрыть отношения между членами семьи и предполагаемые отношения между дизайнером и его убийцей. В первой серии Донателла Версаче в исполнении Пенелопы Крус уверенно заявляет: "Главное – это семья". Этого правила Версаче придерживаются по сей день, как настоящий клан.

В топ-менеджменте компании до сих состоят исключительно члены семейства. Например, 50% cостояния дизайнера унаследовала дочь Донателлы – Аллегра, а после его смерти во главе компании встали старший брат Санто вместе с сестрой. В какой-то степени именно эти сплоченность и приверженность традициям обеспечивают успех компании по сегодняшний день, но в то же время вызывают множество слухов и спекуляций насчет того, что же реально произошло 15 июля 1997 года.