Что идет в кино: 5 главных фильмов недели

Эта неделя выдалась богатой на кинопремьеры и смелые для казахстанских кинотеатров релизы. В прокате новая классика треша с Николасом Кейджем, рождение и смерть – в новой работе Гаспара Ноэ и Гослинг в роли Нила Армстронга. Рассказываем о самом главном.

Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"

Новый фильм от режиссера "Монстро" Дрю Годдарда, обладателя премии Национального совета кинокритиков США за лучший адаптированный сценарий 2015 года. События фильма разворачиваются в 1969 году, в полуразрушенном отеле "Эль Рояль". В него одновременно въезжают пастырь, продавец пылесосов, гангстер и бывший певец. Во время их присутствия на территории отеля начинаются паранормальные явления.

Человек на Луне

Фильм "Человек на Луне" основан на биографическом романе Джеймса Хэнсена "Жизнь Нила О. Армстронга". Сюжет фильма сосредоточится на жизни астронавта с 1961 по 1969 годы, когда правительство США и руководство НАСА пытались высадить человека на Луну. Режиссер картины – Дэмьен Шазелл, известный своей оскароносной работой "Ла-Ла Ленд".

Мэнди

Фильм, который с головой опускает вас в эстетику трэша вместе с Николасом Кейджем. Он живет с женой в районе Теневых гор. Вокруг них – рай на Земле, идиллия, пока к ним не приходит кровожадная группа оккультистов и идолопоклонников. Они рушат жизнь пары, и теперь герой Кейджа мечтает об одном – о кровавой мести.

Экстаз

В "Экстазе" группа молодых хип-хоп танцоров готовится к выпуску из академии современного танца. Они решают устроить прощальную вечеринку, которая выходит из-под контроля, когда ребята "ловят бэд трип". Слоган картины: "Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – ускользающее наслаждение".

Черный клановец

Оригинальная комедия от современного классика – Спайка Ли – "Черный Клановец". В центре сюжета – истрия полицейского-афроамериканца и его напарника еврейского происхождения. Вместе они внедряются в Ку-клукс-клан с целью развалить расистскую организацию.



Детский киноклуб: Рыбка Понью на утесе

В кинотеатре "Цезарь" действует киноклуб для детей и подростков. В его рамках ведется программа "Другое кино", где показывают признанные шедевры анимации, классику приключенческого кино и многое другое. В это воскресенье пройдет показ одного из лучших творений Хаяо Миядзаки и студии Ghibli – "Рыбка Поньо на утесе". Маленькая рыбка Поньо случайно оказывается выброшенной на берег. Там её подбирает мальчик Сооске и начинает заботиться о ней. Постепенно рыбка в него влюбляется и теперь хочет одного – стать человеком.