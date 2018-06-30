Знакомимся с кинематографом Китая: пять картин по выбору Buro 24/7

Для многих китайское кино – это все еще Шаолинь, Джеки Чан, боевые искусства, пагоды и шелка национальных костюмов. Редакция Buro 24/7 собрала 5 кинолент, которые обязательно стоит посмотреть тем, кто только начинает исследовать многогранную китайскую культуру. Правда, исторических лент избежать никак не удалось.





"Зажги красный фонарь"

Режиссер: Су Тун

"У нее лицо Будды и сердце скорпиона"

Экранизация романа Су Туна "Жены и наложницы" о 19-летней студентке, которая стала четвертой по счету женой феодала. Действие происходит в 20-е годы в Китае. Очень размеренная картина, главный цвет на протяжении двух часов – красный. Красные фонари, красные ципао, красные интерьеры комнат. Завораживающая картина с точки зрения операторской работы: вселенная героев строится в поистине маленьком замкнутом пространстве домов четырех жен, часто можно наблюдать крыши китайского поместья, жизнь вне него мелькает лишь в начале фильма, когда прибывает новая наложница. Не рекомендуется к просмотру людям с клаустрофобией. Примечательно, что жен не называют по именам, слуги мягко обращаются к каждой: Первая Госпожа, Вторая Госпожа и далее по списку, а те между собой зовут друг друга сестрами. Несмотря на то, что одна из главных идей фильма крутится вокруг многоженства, постельных сцен на весь хронометраж – ноль, при этом зрителю четко дают понять, что такая сцена будет, показывая предварительный массаж ног и зажжение фонарей. Одна из фишек феодального поместья: как только глава семьи выбирает себе "жену на ночь", то у ее дома и внутри комнат зажигают красные фонари. Общий уровень эмоциональности персонажей ниже среднего, из-за этого любые вспышки кажутся очень насыщенными, одна слеза ощущается как целая война чувств, и везде интриги, интриги, интриги.





"Кайлийская меланхолия"

Режиссер: Би Гань

Дебютный фильм режиссера Би Гань похож на экзотический сон. Практически два часа тотального созерцания и нелинейного повествования. Об обычной жизни простых людей, каждая из которых – особенная. Главный герой Чень Шень – врач в маленькой провинции. Помогает ему пожилая женщина, вместе они размышляют о мечтах и прошлом. Чень Шень ищет своего племянника Вейвея, отец которого больше интересуется игрой в карты с друзьями, чем воспитанием сына. Женщину преследует сон, который отсылает к временам после Культурной революции, где она теряет своего друга. Весь фильм сопровождается чтением за кадром сюрреалистичных стихов. Ощущение тоски и меланхолии практически осязаемо.





"Прикосновение греха"

Режиссер: Цзя Чжанкэ

Приз за лучший сценарий на Каннском фестивале. "Прикосновение греха" – это отличный пример того, что современный китайский кинематограф теперь не проходит 9 кругов цензуры, – ведь раньше выпускались в прокат только пропагандистские киноленты. Фильм состоит из четырех отдельных историй, каждая из которых раскрывает одну сторону жизни современного Китая. Первая посвящена шахтеру Дахай и его борьбе с коррумпированным начальством. Герой второй серии – нелегальный рабочий Саньер, который решается на убийство, чтобы прокормить семью. Третья героиня – сотрудница отеля Ю Сяо, влюбленная в женатого мужчину и страдающая от постоянных домогательств клиентов. Четвертая история рассказывает о рабочем Сяо-гуй, решившем сбежать с девушкой легкого поведения в новую жизнь. Все они – представители разных провинций, лица нынешнего Китая.





"Герой"

Режиссер: Чжан Имоу

Очередной фильм Чжан Имоу в нашем списке. Самое подходящее слово к его описанию: эпичный. Он больше похож на легенду, где главных персонажей называют исключительно по их прозвищам: Сломанный Меч, Летящий снег и Небо. Все они – мастера боя с мечом, которые хотят свергнуть императора. Противостоит им боец Безымянный. "Герой" – картина с сугубо китайской философией, в которой нет добра и зла, как и нет абсолютно черного или абсолютно белого. Отдельное место в сюжете занимает каллиграфия – искусство, которое связывают с владением мечом. Кинолента с впечатляющими графическими решениями, где искусные поединки проходят в одеждах из роскошных шелков на воде, в воздухе и порой даже с закрытыми глазами. Солдаты армии Цинь в этом фильме были сыграны реальными военнослужащими Китайской народно-освободительной армии, в количестве около 17 тысяч человек.





"Падшие ангелы"

Режиссер: Вонг Кар-Вай

Фильм идеального творческого дуэта: режиссера Вонг Кар-Вая и оператора Кристофера Дойла. Вместе они сняли "Любовное настроение" и "Чунгкинский экспресс". В ленте о любви и об одиночестве людей в городах урбанистика визуально играет далеко не последнюю роль: зрителям дают насладиться ночным Гонконгом, который подсвечивается фарами машин и фонарями. Любовь немого официанта к своему отцу, молчаливая любовь наемного убийцы и его помощницы, любовь девушки к молодому человеку, которого она отчаянно пытается вернуть. Все действия проходят в особенном ритме, где бешеный драйв перетекает в эпизоды тотального молчания, скоростные перестрелки переплетаются с моментами, где главные герои размышляют о жизни с очередной сигаретой в руке.