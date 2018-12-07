"Черная пантера" – драма? Два мнения о самой обсуждаемой номинации "Золотого глобуса"

Сегодня были оглашены номинанты кинопремии "Золотой глобус". В одной из главных номинаций – "лучший драматический фильм" – оказалась картина "Черная пантера". Включение её в эту номинацию вызвало большое количество споров, подобно "Безумно богатым азиатам", номинированным на "лучшую комедию или мюзикл". Карим Кадырбаев и Александр Медведев делятся мнениями о том, достойны ли ленты своих номинаций.

Карим Кадырбаев, кинокритик

Казалось бы, тема расовой сегрегации и так уже поднята в "Черном клановце" и "Если Бил-стрит могла бы заговорить", но так уж вышло, что фильм Куглера стал считаться важной вехой в современной американской культуре. И это тот случай, когда антирасистское движение выглядит куда более расистским, чем история с Oscar so white. Просто вспомните, что ровно год назад в номинации на "Золотой глобус" и "Оскар" попал ироничный хоррор "Прочь" Джордана Пила. И тогда это выглядело более, чем справедливо. Остроумное, тонкое, многослойное кино с безупречно выстроенным сюжетом и едкой сатирой в сторону дискриминации любого толка.

И, по моему личному мнению, номинация "Черной пантеры" обесценивает все победы Джордана Пила. Прямолинейный, масштабный, эпичный блокбастер с довольно блеклым главным героем и сомнительной привязкой к франшизе – "Мстители" – попадает в список лучших картин года только из-за того, что 99,9% персонажей в нем – темнокожие. Получается, чтобы считаться лучшим фильмом года, теперь нужно всего лишь сократить количество "белых" в фильме до минимума? Об этом же свидетельствует и номинация за лучшую комедию у "Безумно богатых азиатов". У симпатичной, но далеко не выдающейся комедии, которая похожа на все казахстанские комедии последних трех лет одновременно (представляете, оказывается, наши КВН-щики всё это время снимали кино, достойное номинации на "Золотой глобус"?).

Да, кинематограф не может быть оторванным от актуальных в социуме проблем и трендов, но та же тема расизма блестяще была обыграна в двух участниках: "Сандэнса" – "Простите за беспокойство" и "Слепые пятна", которые были проигнорированы всеми кинонаградами одновременно. Да, в принципе, со всей этой разнарядкой на заданный тренд "Черный клановец" и "Зеленая книга" справляются "за глаза" ("Бил-стрит" еще не видел, но говорят, что тоже слишком прямолинейно получилось). Слово "разнарядка" здесь не случайно. Половина номинантов в главных номинациях выглядит, как извинение Голливуда перед расовыми и национальными меньшинствами. И это, может быть, хорошо с политической точки зрения, но, пардон, дамы и господа, а где же просто достойное кино?

Александр Медведев, главный редактор BLVD

В том, что после объявления номинантов на "Золотой глобус" поднялся шум, ничего удивительного не вижу. Причем, что интересно, шум поднялся исключительно в странах бывшего Союза – в самой терпимой и духовной среде, в самой вдумчивой, у отзывчивой и гуманной аудитории. Искусство, как и его восприятие потребителем, всегда было и будет субъективным, оно не подчинено какой-либо внешней логике. А потому глупо в принципе ругать HFPA за их личный выбор. С таким же успехом они могли номинировать и нового "Джима Пуговку", и "Акулий торнадо 6", и сериал "Звоните Ди Каприо", но выбор сделан, и он, на мой взгляд, логичен. Недовольным остается только принять его.

Что же до "Черной Пантеры" – фильм давно уже не является просто частью Кинематографической вселенной Марвел или очередным супергеройским эпиком. Этот фильм – событие, которого ждали многие десятилетия, фильм-прецедент, фильм-стейтмент. И дело далеко не в художественной ценности, не в достоинствах и недостатках материала как кинопродукта. В конце концов, кому дано право эту ценность определять? Местным рецензентам и обозревателям, то и дело транслирующим невежество и ненависть? Сомневаюсь. Определяет зритель, идущий в кино, а кинематограф и смежные сферы обязаны этого зрителя обслужить. И зрительская реакция, как мне кажется, тут является определяющим фактором. Впервые кино с полностью черным кастом, снятое черным режиссером и воспевающее черную культуру, получилось не нишевым продуктом, которым оно было до этого, а полноценным кассовым хитом с миллиардными сборами. И его влияние на кинематограф и культуру в целом нельзя переоценить. Объяснять почему – не хочется. Это отдельная и достаточно объемная тема. Да и бесполезно. Но важно знать одно: "Черная Пантера" и "Безумно богатые азиаты" – фильмы важные, этапные. Да, у них много недостатков, и многое в них раздражает и меня тоже. Но социокультурный аспект в данном случае необходимо учитывать в первую очередь.

Больше всего меня расстроило отсутствие в главных номинациях "Первого человека", который я считаю главным фильмом уходящего года. Но фокус в том, что, как бы ни "прокатывали" эту замечательную картину на той или иной премии, на моё восприятие это никак не повлияет – "Первый человек" так и останется в моём личном топе. Рекомендую нашим борцам за расовую чистоту кинематографа придерживаться аналогичного подхода – будут здоровее. Хотя, когда люди в XXI веке всерьез возмущаются присутствию на экране небелых артистов в нетипичных для них ролях, то речи о каком-то здоровье быть уже не может.