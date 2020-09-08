Чехословацкая \"новая волна\": семь знаковых фильмов

60-е стали для мирового кинематографа одним из самых важных периодов. Во многих странах начался подъём национального духа. Борьба за свободу и перемены сформировала либеральный политический климат. В нем молодые кинематографисты смогли развивать своё, независимое творчество. Так в кинематографе Чехословацкой Социалистической Республики зародилась “новая волна”, благодаря которой 60-е назвали золотым веком чешского и словацкого кино. Абстрагируясь от исторических и идеологических “травм” предшествующих поколений, молодые режиссёры обратились к индивидуальному сознанию, необременённому утилитаристскими взглядами и мировоззрением. Именно поэтому чехословацкая “новая волна” – это новаторские, порой гротескные и эксцентрические фильмы, в которых образы и метафоры часто служат средством раскрытия табуированных тем.

Солнце в сети (1962)

Режиссёр: Штефан Угер

Этот фильм обозначил начало чехословацкой “новой волны”, став знаковым в этом направлении и в творчестве режиссёра Штефана Угера. В атмосфере меланхолии и экзистенциализма лирическая история повествует о несмелых чувствах юноши и девушки, которые встретились на крыше дома. Их жизни полны страхов, сомнений и трудностей. Именно это их и объединяет. Используя живую городскую обстановку и затрагивая социальные и политические проблемы Чехословакии тех лет, Штефан Угер показал реальность, в которой почти всё – метафора.

Алмазы ночи (1964)

Режиссёр: Ян Немец

Для своего дебютного полнометражного фильма Ян Немец взял автобиографический рассказ “Тьма не отбрасывает тени” классика чешской литературы и свидетеля холокоста Арношта Люстига. Экранизация показывает путь двух еврейских подростков, сбежавших из “поезда смерти”, который вёз их в концлагерь. Каждый шаг определяет их судьбу, поэтому останавливаться нельзя. Обречённые на бегство и изнурённые бесконечной дорогой, герои видят ни то сны, ни то собственные воспоминания. Навязчиво повторяясь вновь и вновь, они запутывают сюжетный вектор и стирают грань между настоящим, прошлым и будущим.

Маргаритки (1966)

Режиссёр: Вера Хитилова

Один из наиболее экспериментальных и абсурдистских, фильм “новой волны”, непринятый чехословацкими властями до Пражской весны 1968 года, но высоко оценённый критиками. Снятый вопреки всем запретам и канонам, он иллюстрирует мир на грани своего существования, в котором умирают человеческие ориентиры и ценности. В этом хаосе и ощущении потерянности две героини с одинаковым именем Мария решают выйти за рамки социальных норм и условностей. Вкушая запретные плоды, они наслаждаются разрушением любых границ вседозволенности, но этот эпатаж лишь на время заполняет чувство пустоты и заставляет вернуться к началу.

О торжестве и гостях (1966)

Режиссёр: Ян Немец

Этот фильм Яна Немеца работает с точной метафорой тоталитарных механизмов. Гости, приглашённые на праздник к некоему высокопоставленному лицу, сталкиваются в лесу с отрядом охраны. Оказавшись задержанными, они стараются адаптироваться к поставленным требованиям и с лёгкостью выполняют любые команды: разделиться на мужчин и женщин, встать по алфавиту или остаться за чертой. И весь абсурд ситуации принимается героями картины как должное – так в представлении режиссёра выглядит тоталитарный режим, манипуляция обществом и его мнимая свобода.

Бал пожарных (1967)

Режиссёр: Милош Форман

Последний фильм, снятый Милошем Форманом до эмиграции в США – это едкая сатирическая комедия, во многом предвосхитившая умонастроения Пражской весны. Картина рассказывает о торжественном бале пожарных провинциального чехословацкого городка, на котором всё идёт не по плану. Розыгрыш лотереи на балу с разорванными призами превращается в аллегорию разорванной страны, а веселье и смех переходят в горькую усмешку. И хотя в изображении фарсовых ситуаций на балу пожарных режиссёр критиковал, скорее, всю политическую систему, после выхода фильма ему пришлось извиняться перед оскорблёнными чехословацкими пожарниками.

Сжигатель трупов (1968)

Режиссёр: Юрай Герц

Мрачная и экспрессионистская картина Юрая Герца снята через год после выхода одноимённой книги Ладислава Фукса. Её герой – внешне порядочный семьянин и ответственный работник крематория – ведёт достойную жизнь гражданина Чехословакии 1930-х годов. Но маска благочестия срывается, когда в Праге появляется фашистская партия и предлагает герою вступить в её ряды. Друзья по партии убеждают его в том, что еврейская кровь жены и детей создаёт преграду для дальнейшего карьерного роста. С элементами чёрного юмора фильм воссоздаёт атмосферу ужаса времён холокоста.

Валерия и неделя чудес (1970)

Режиссёр: Яромил Иреш

Ознаменовав закат “новой волны” чехословацкого кино, этот фильм, стал еще и одним из самых ярких, культовых его представителей. Сюрреалистическая “сказка” Яромила Иреша рассказывает о приключениях юной Валерии, переживающей сложный этап взросления. Это приключение похоже на кошмарно-прекрасный сон, полный подсознательных страхов, грёз и фантазий героини. Реальное сливается с мифическим, день превращается в ночь, и границы между этими субстанциями перестают быть ощутимыми. Через фрейдистскую и языческую символику предметы, вещи и истории обретают новый смысл.