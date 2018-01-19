"Бойжеткен" – нетипичная казахстанская мелодрама о музыке и первой любви

В Сети появился первый трейлер картины казахстанского режиссера Абделя Фифтибаева "Бойжеткен". Проект стал победителем конкурса сценариев продюсерской компании Alma Pictures. Главные роли исполнили молодые актеры Ерболат Ержанов, Алия Наурызбаева, Куаныш Жылжаксынов и Александр Галаев.

Главный герой – молодой алматинский музыкант Дэн, простой уличный мальчишка, который увлекается скейтбордингом и игрой на гитаре. Неожиданно в его жизни появляется Анель, девушка, которая учится в Америке и приезжает в Алматы на летние каникулы. Чтобы покорить красотку, у парня есть всего несколько недель. Ради этого он замышляет грандиозную авантюру – собрать свою рок-группу и выступить на фестивале, который обязательно посетит Анель.

Несмотря на весьма банальный сюжет, который присущ большинству романтических драм, "Бойжеткен" приковывает внимание свежей подачей и отсутствием шаблонов казахстанских комедийных лент. Подобную историю легко представить разворачивающейся на улицах Петербурга или Сеула. И это помогает увидеть современных казахстанских подростков, которые влюбляются, дружат, творят, как и тысячи их ровесников по всему миру.