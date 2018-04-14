Драма Адильхана Ержанова и биография Виктора Цоя: что ждать от Каннского кинофестиваля

А также новые работы Жана-Люка Годара и Асгара Фархади

71-й Каннский смотр стартует 8 мая фильмом иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Фархади – любимец Канн, его ленты "Коммивояжер" и "Прошлое" уже получали призы от жюри.

Самой ожидаемой премьерой фестиваля станет биографическая драма Кирилла Серебренникова "Лето" о жизни героев ленинградской андерграундной рок-культуры, и, в частности, жизни музыкантов Виктора Цоя и основателя группы "Зоопарк" Майка Науменко. Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю и лидер бэнда "Звери" Рома Билык. За сценарий отвечал писатель и бывший главный редактор GQ Russia Михаил Идов. В основе сюжета – история знакомства 19-летнего Цоя и 26-летнего Науменко.

Кадр из фильма "Лето", режиссер Кирилл Серебренников

Также в рамках программы "Особый взгляд" состоится премьера новой картины Адильхана Ержанова "Ласковое безразличие мира" о молодой паре Куандыке и Салтанат. Свою ленту "Книга в картинках" представит Жан-Люк Годар. Также после двадцатилетнего перерыва на набережную Круазетт вернется режиссер Спайк Ли – он покажет фильм "Черный клановец".

Кадр из фильма "Ласковое безразличие мира", режиссер Адильхан Ержанов

Председателем жюри в этом году стала австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Основной конкурс

"Лето", режиссер Кирилл Серебренников

"На войне", режиссер Стефан Бризе

"Собачник", режиссер Маттео Гарроне

"Образ и речь", режиссер Жан-Люк Годар

"Асако 1 и 2", режиссер Рюсуке Хамагути

"Прости, ангел", режиссер Кристоф Оноре

"Девушки солнца", режиссер Ева Хассон

"Пепельный - самый чистый белый", режиссер Цзя Чжанкэ

"Магазинные воришки", режиссер Хирокадзу Корээда

"Капернаум", режиссер Надин Лабаки

"Пылающий", режиссер Ли Чхан-дон

"Черный клановец", режиссер Спайк Ли

"Под Силвер-Лэйк", режиссер Дэвид Роберт Митчелл

"Три лица", режиссер Джафар Панахи

"Холодная война", режиссер Павел Павликовский

"Счастливый Лазарь", режиссер Аличе Рорвахер

"Yomeddine", режиссер А.Б. Шавки

Внеконкурсный показ

"Хан Соло: Звездные войны. Истории", режиссер Рон Ховард

"Ле-Гран Бан", режиссер Жиль Леллуш

Программа "Особый взгляд"

"Граница", режиссер Али Аббаси

"София", режиссер Мерьем Бенмбарек

"Щекотка", режиссер Эрик Метайе и Андреа Бескрон

"Пикник на обочине", режиссер Би Гань

"Манто", режиссер Нандита Дас

"Sextape", режиссер Антуан Дерозьер

"Девушка", режиссер Люка Дон

"Уста ангела", режиссер Ванесса Филхо

"Эйфория", режиссер Валерия Голино

"Друг", режиссер Wanuri Kahiu

"Браконьеры", режиссер Этьен Каллос

"В моей комнате", режиссер Ульрих Кёлер

"Ангел", режиссер Луис Ортега

"Легкое безразличие мира", режиссер Адильхан Ержанов

Специальные показы

"10 лет в Тайланде", режиссеры Адитья Ассарат, Висит Сасанатьенг, Чулаярннон Сирипхол и Апитчатпон Вирасетакул

"Государство против Манделы и других", режиссеры Николя Шампу и Жиль Порте

"Большой мистический цирк", режиссер Карлус Диегис

"Мертвые души", режиссер Ван Бин

"На все четыре стороны", режиссер Мишель Тоеска

"Пересечение", режиссер Ромен Купиль

"Папа Франциск. Человек слова", режиссер Вим Вендерс