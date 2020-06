Бесплатные видео-эссе о кино

YouTube стал платформой для академизации популярной культуры. Удобная платформа для реализации аналитических способностей на актуальные темы. Одно из самых популярных направлений – разбор кино в формате видео-эссе. Авторы таких материалов стараются смотреть на кино с точки зрения искусства. Они раскрывают неочевидные художественные темы, поднимают философские вопросы внутри самих картин и рассматривают использование различных сценарных и режиссерских техник. Собрали небольшую подборку интересных каналов на YouTube, которые делятся этими знаниями совершенно бесплатно:

Behind the Curtain



Если большинство видео-эссе направлены на субъективную аналитику глазами смотрящего, то автор канала Behind the Curtain ставит в центр повествования оригинальных создателей. Весь упор идет именно на сценарную часть кинопроизводства, поэтому сценаристы – главные герои канала. Здесь есть возможность получить инсайты от таких людей как Ник Пиццолатто (автор сериала “Настоящий детектив”) или Джим Улс (сценарист фильма “Бойцовский Клуб”). Более того, автор всегда включает ссылки на интервью и прочие материалы оригинальных авторов фильмов и сериалов.

More Than Meets the Lens



More Than Meets the Lens – это уникальный случай популярного андерграунд-контента на YouTube. На канале всего два видео, а разница между ними почти в три года. При этом разбор фильма “Таксист” уже набрал 1,9 миллионов просмотров. Но к сожалению, эссе о фильме “Выпускник” (1967 года) Майка Николса пока стоит на отметке 36 тысяч просмотров. В этом смысле контент таких каналов сам по себе похож на индустрию кино. Фанаты (53 тысячи подписчиков) ждут новую работу, разница лишь в том, что неизвестно когда мы ее получим.

Film Radar



С другой стороны спектра у нас есть такие люди, как автор канала Film Radar. Они поражают своим постоянством и вовлеченностью в YouTube. Даниел (автор) пишет о себе так: “Я просто парень, который очень любит фильмы и иногда делаю о них видео и выкладываю их в интернет”. Несмотря на скромность, качество производства находится на высочайшем уровне. На работы Даниела ссылаются такие крупные платформы как PBS и Vice. Также три месяца назад он запустил свой сайт, чтобы поддерживать свою новую карьеру эссеиста.

Lessons from Screenplay



Если говорить об охвате, то вряд ли многие смогут переплюнуть Lessons from the Screenplay. Как и в случае с Behind the Curtain, весь контент посвящен сценариям, но с упором на сторителлинг. Один из самых ярких примеров – материал с Нилом Дракманном, одним из авторов видеоигры The Last of Us. Несмотря на то, что видеоигры – это совершенно другой медиум, The Last of Us отличается особой кинематографичностью. Следовательно и множество техник сторителлинга напрямую заимствуются из мира кино.

Breadsword



Наверное, главное отличие Breadsword от всех остальных – это хронометраж. Автор канала не стесняется говорить много и долго. Большинство его разборов превышают отметку в 30 минут, а последние эссе и вовсе стали по 50+ минут. Интересно, что позиция автора фокусируется не только на тематике самого произведения, но и истории вокруг него. Например, в этом видео речь идет не только о “Планете сокровищ”, но и трагичной истории гибели ручной анимации Disney.

Josh Keefe



В описании канала Джош пишет, что он буквально вымучивает фильмы своим анализом. Это действительно похоже на правду, потому что за два года он выпустил всего девять видео. Стоит отметить, что выборка работ для анализа довольно неоднозначная. Здесь нет сверхпопулярных фильмов, зато есть такие недооцененные шедевры как “Ранго” – история о ящерице на Диком западе, которая мечтает стать шерифом.

The Royal Ocean Film Society



Несмотря на то, что канал называется “обществом”, делает его всего один человек. Помимо тематических разборов, в работах The Royal Ocean Film Society можно встретить очень специфичный анализ режиссерских техник. Все видео разбиты на категории: “десять лет спустя” – здесь оценивается актуальность произведения по прошествию 10-летнего периода; “эссе об анимации” – сюда включены исключительно рисованные и анимированные работы; “эссе о режиссерах” – разобраны конкретные режиссеры, их техники, привычки и методы.