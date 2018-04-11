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Культура / Кино

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов

Художественные истории, вдохновленные реальными событиями

Текст: Buro247.kz

Посмотрев казахстанский фильм "Амре", посвященный певцу и музыканту Амре Кашаубаеву, который Карим Кадырбаев назвал "фантазией на тему", а не байопиком, редакция Buro 24/7 вспомнила еще 10 картин (намного лучше отечественного), рассказывающих о жизни великих людей. Усаживайтесь поудобнее и знакомьтесь с историями знаменитых личностей: от революционера Че Гевары и политика Нельсона Манделы до "бешеного" боксера Джейка Ламотты и датского художника транссексуала Эйнара Вегенера.

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 1)

"Переступить черту"

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Личность: Джонни Кэш

Кантри – это Джонни Кэш. Человек, который изменил представление о жанре и музыке в целом. Биографическая картина затрагивает несколько периодов жизни музыканта: от потери брата в юном возрасте до всемирной популярности и этапа наркотической зависимости. "Переступить черту" получил три премии "Золотой глобус" и одну премию "Оскар". Примечательно, что на главную роль актера Хоакина Феникса утвердил сам Джонни Кэш.

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 2)

"Бешеный бык"

Режиссер: Мартин Скорсезе

Личность: Джейк Ламотта

Джейк Ламотта по прозвищу "Бешеный бык" – один из самых недооцененных боксеров в среднем весе. Джейк стал первым спортсменом в истории, который нанес поражение легендарному "Шугар" Рэй Робинсону. Сюжет фильма построен по принципу воспоминаний взрослого Джейка, который рассказывает о начале своей карьеры, неудачах в личной жизни (был женат четыре раза), о связах с мафией и тяжелых отношениях с родным братом Джоуи. Картина завоевала две премии "Оскар" за "лучшую мужскую роль" и "лучший монтаж".

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 3)

"Лоуренс Аравийский"

Режиссер: Дэвид Лин

Личность: Томас Эдвард Лоуренс

Четырехчасовой шедевр, который Стивен Спилберг назвал "чудом" и который вдохновил его заниматься режиссурой. История об офицере британской разведки Томасе Лоуренсе, более известном как Лоуренс Аравийский. Сюжет основан на автобиографическом бестселлере офицера "Семь столпов мудрости". События происходят во время Арабского восстания против Османской империи в период Первой мировой войны.

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 4)

"Дневники мотоциклиста"

Режиссер: Вальтер Саллес

Личность: Эрнесто Че Гевара

В 1952 году Эрнесто Че Гевара отправился вместе со своим другом Альберто Гранадо в путешествие на мотоцикле по странам Латинской Америки. Они перемещались под видом известных медиков, хотя по факту Че Гевара не заканчивал медицинский, а Альберто не был химиком. По итогам путешествия в Че Геваре зародилась основа его революционной идеологии. "Революция без оружия? Никогда этого не получится", – говорит он в одной из сцен фильма.

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 5)

"В диких условиях"

Режиссер: Шон Пенн

Личность: Кристофер Маккэндлесс

Отвергнув материальные ценности и взяв псевдоним Александр Супербродяга, американский путешественник Кристофер Маккэндлесс отправился в путешествие по США и Мексике. В итоге судьба забросила его на Аляску, где он поселился в старом заброшенном автобусе посреди пустынной местности. Говорят, Шон Пенн готовился к съемкам фильма более десяти лет, сразу после прочтения одноименной книги Джона Кракауэра.

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 6)

"Долгий путь к свободе"

Режиссер: Джастин Чедвик

Личность: Нельсон Мандела

Фильм о главном африканском герое – Нельсоне Мандела. История затрагивает всю жизнь политика: юность, совершеннолетие, борьба с апартеидом (расовая сегрегация), тюремное заключение (посчитав политика террористом, его посадили в тюрьму за участие в деятельности Африканского национального конгресса на 27 лет) и становление в качестве первого демократически избранного президента ЮАР. Основой для сценария стала книга "Долгая дорога к свободе", написанная Нельсоном и опубликованная в 1995 году.

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 7)

"Гонка"

Режиссер: Рон Ховард

Личности: Ники Лауда и Джеймс Хант

Одно из самых интересных противостояний в истории гонок класса "Формула-1" – борьба за чемпионство между британцем Джеймсом Хантом (выступал за McLaren) и австрийцем Ники Лаудой (Ferrari). Хант был веселым, агрессивным и даже немного сумасшедшим, Лауда – холодным, расчетливым и сдержанным. Эта диаметральная противоположность проявлялась и на трассе. Посмотреть "Гонку" можно на сайте tvzavr.ru.

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 8)

"Бронсон"

Режиссер: Николас Виндинг Рефн

Личность: Чарльз Бронсон

Майкл Гордон Питерсон, более известный как Чарльз Бронсон – один из самых жестоких и безумных преступников Великобритании. Вот уже на протяжении 30 лет он сидит в тюрьме, с 1974 года он побывал в 120 колониях Англии, более 20 раз совершал нападение. Фильм, основанный на его жизни, был снят в 2009 году, главную роль в нем исполнил Том Харди.

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 9)

"Девушка из Дании"

Режиссер: Том Хупер

Личность: Лили Эльбе (Эйнар Вегенер)

Подлинная история датского художника транссексуала Эйнара Вегенера (Эдди Редмэйн), вдохновленного на операцию по смене пола женой (Алисия Викандер). История разворачивается в начале прошлого века и начинается с того, что Грета просит своего мужа позировать ей в женских платьях. Невинное занятие переросло в увлечение, а вскоре вместо Эйнара Вегенера появилась Лили Эльбе, которая в 30-х годах прошла ряд операций по смене пола.

 

 

Молодой Че Гевара, пьяный Джонни Кэш и сумасшедший Бронсон: 10 биографических фильмов (фото 10)

"Морпехи"

Режиссер: Сэм Мендес

Личность: Энтони Суоффорд

Основой для фильма послужила книга американского писателя Энтони Суоффорда "Кувшиноголовые: Хроники морских пехотинцев времен войны в Заливе и прочих битв". Книга была написана под впечатлениями от службы в качестве морского пехотинца во время войны в Персидском заливе. В отличие от типичной военной истории с драмой и конфликтами, фильм "Морпехи" сфокусирован на эмоциональных и психологических переживаниях молодых солдат.

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