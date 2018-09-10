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Эмир Байгазин стал лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале
В программе "Горизонты"
В воскресенье стали известны победители 75-го Венецианского кинофестиваля. В рамках программы "Горизонты" на юбилейном кинофестивале был представлен фильм "Река" казахстанского режиссера Эмира Байгазина. В результате смотра Эмир Байгазин стал победителем в номинации "лучший режиссер". Картина "Река" – последняя часть трилогии о жизни подростков. Первая часть – "Уроки гармонии" – вышла в 2013 году, вторая – "Раненый ангел" – в 2016. Напомним, картина "Уроки гармонии" в 2013 году на Берлинском кинофестивале получила "Серебряного медведя" за операторскую работу.
В основном конкурсе победу одержали Альфонсо Куарон – его фильм "Рим" стал лучшей картиной 75-го Венецианского кинофестиваля, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса получила Гран-при жюри, лучшим режиссером стал Жак Одиар ("Братья Систерс").
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