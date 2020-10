Багет, берет, круассан: что не так с сериалом \"Эмили в Париже\"

Несколько недель назад на Netflix вышел новый сериал, ставший объектом обсуждения по обе стороны океана. Сюжет прост: молодая американка-рекламщица (Лили Коллинз) переезжает по работе в Париж и знакомится с городом и его жителями. Тема переезда и покорения Парижа не раз становилась основой для сотни фильмов и книг – от мопассановского "Милого друга" до "Мечтателей" Бертолуччи. Рассказываем, почему сериал с классической канвой повествования вызвал непонимание как у парижан, так и у тех, кто бывал во Франции не дольше недели.

А создатели кто?

Шоураннер и идеолог сериала – звездный сценарист и лауреат многочисленных премий "Эмми" Даррен Стар. Его перу принадлежат сюжеты лучших серий "Беверли-Хиллз, 90210", но мировую известность принес "Секс в большом городе". Именно этот человек придумал культовый образ американской журналистки Кэрри Брэдшоу, бредящей туфлями и инвестиционным банкиром под кодовым именем "Мистер Биг". В конце девяностых-начале нулевых сериал стал бомбой – женщины старше тридцати, свободно обсуждающие темы карьеры, отношений и, конечно, секса, оказались ролевыми моделями нового поколения. Сам сериал нередко становился предметом осуждения – теме отношений в нем уделяется больше времени, чем карьере; сама Кэрри никак не может быть реально существующим персонажем, а многие заявления героинь сегодня можно рассматривать как антифеминистские или гомофобные. Но, несмотря на все камни в огород "Секса", девушки и женщины разных возрастов продолжают смотреть сериал, и в 2020 году более подробного гида по вопросам отношений между мужчиной и женщиной телевизионщикам придумать так и не удалось. В пользу популярности сериала говорят многие факторы – например, успех инстаграм-аккаунтов, посвященных разбору каждого отдельного образа, или коллекции обуви под именным брендом Сары Джессики Паркер, которые разлетаются как горячие пирожки. Поэтому Даррен Стар решил запустить новый проект, созданный по лекалам его "магнум опуса". В качестве художника по костюмам он пригласил Патрицию Филд, одевавшую героинь "Секса" – в новом сериале преданные фанаты без труда насчитают несколько оммажей.

Из чего состоит сюжет

Хотя сюжетная канва кардинально отличается от фабулы "Секса в большом городе", схожие паттерны прослеживаются невооруженным взглядом. Визуальная составляющая также играет важную роль: главная героиня лихо меняет твидовые жакеты Chanel на рубашки Hood by Air, а её начальница из парижского офиса предпочитает Rick Owens. Если в конце 90-х главная героиня была журналисткой, то сегодня самая желанная профессия – это SMM-специалист. В парижском офисе американку принимают в штыки. Но она быстро находит силы и друзей и успешно продолжает покорять город, в который всегда хотела попасть. После краткого описания можно перейти к основным проблемам.

Город стереотипов

На известной каждому стереотипной "парижской мечте" не сыграл только ленивый. Можно сходу перечислить бренды, которые не первый десяток лет продают нам клишированный образ Парижа. Это воздушные макароны Ladurée по завышенной в несколько раз цене, это образ парижанки в коллекциях Sandro, Maje и Zadig & Voltaire, это духи La Petite Robe Noire от Guerlain и многое другое. На винтажных открытках мы видим фотографии Робера Дуано с целующимися парами и именно их представляем себе, когда вспоминаем о городе влюбленных. Но тот, кто хотя бы раз побывал в Париже, понимает, что романтизированный образ города трудно отыскать – для начала придется пройти через баррикады протестующих "желтых жилетов", затем наткнуться на переполненные мусорные баки, познакомиться с бездомными, встречающимися на каждой улице, в том числе и на rue Cambon и Faubourg Saint Honore, проехаться в переполненном метро – список можно продолжать бесконечно. Проблема в том, что сериал продолжает тиражировать "отфотошопленный" образ города, в котором нет грязи, очередей, слякоти и социальных проблем. Даррен Стар в очередной раз получил упрек по поводу фиктивности своей истории. Раньше его спрашивали, как Кэрри могла вести такой богемный образ жизни, с постоянным обновлением гардероба и ужинами в лучших ресторанах на Манхэттене, если она писала четыре статьи в месяц в местную газету. Конкретно в этом случае хочется спросить: в какой из реальностей он нашел такой Париж?

Тонкая ирония?

Не менее карикатурно изображены персонажи, в частности, французы. Снобы и любители посудачить, они с ходу отвергают чрезмерно активную и дружелюбную американку. Да, национальные стереотипы появляются не на пустом месте. И клише всегда будут бесконечным источником вдохновения для сценаристов, желающих посостязаться в остроумии. Что может быть большим вызовом, чем создание чего-то нового на тему, на которую уже все высказались? Но очевидно, что создатели сценария "Эмили в Париже" такую цель не преследовали – большинство персонажей отображено максимально "картонно", как в картинах с комиком Жаном Дюжарденом. Но если дюжарденовские картины – это, скорее, метаироничные наброски, обыгрывающие специфический язык французских комедий, то здесь подобной глубины не наблюдается – ни с первого, ни со второго взгляда. А жаль, почва более чем плодотворная.

Модный провал

Несмотря на заслуги Патриции Филд в модном сообществе, здесь знаменитая художница, очевидно, исчерпала саму себя. Твидовые пиджаки Chanel, красный берет, платье New Look – на визуальном уровне проявляется еще один набор стереотипов. С другой стороны – сумка Alma от Louis Vuitton, туфли на шпильке с изящной колодкой, цветастые платья и сарафаны – то, что было дерзко и вызывающе-смешно в нулевые, в 20-е смотрится, как минимум, неактуально. Некоторые сочетания и вовсе вызывают вопросы – например, рубашка Hood by Air наряду с юбкой в цветок от Dolce & Gabbana и большой сумкой Michael Kors. Исключение составляет гардероб героини Филиппины Леруа-Болье, одетой преимущественно в черное.

Самая большая проблема – в самой Эмили. Даррен Стар так и не научился создавать реальных героинь – её персонаж останется фиктивным, как бы ни старался остальной каст сериала. Ни один SMM-специалист в мире не узнает себя в Эмили (хотя бы потому, что она набирает 20 тысяч фолловеров за счет фотографий с фильтрами типа Retrica), так же как и иммигрант. Ни тебе часовых очередей в префектуру, ни войны с банком и страховой компанией, ни других "прелестей" французской бюрократии.

С другой стороны, кто сказал, что сериалы должны отображать реальность? Может быть, всё, что нужно нам сейчас – это отфотошопленная картинка, в которой не осталось ни грамма правды.