Архетип: la femme fatale – сексизм или эмпауермент?

Что общего у Женщины-кошки, Серсеи Ланнистер и Джессики Рэббит? Кроме ассоциаций с животными, они попадают под описание архетипичного образа персонажа La Femme fatale. С французского языка переводится как "роковая женщина" - сексуальная, коварная, стойкая и готовая на все (ради своей цели) женщина. Сегодня мы попытаемся понять, насколько актуален этот образ в XXI веке - можно ли считать его сексистким или это попытка дать женщинам ту самую сокровенную "силу"?

Флэпперы, постмодернисты и нуар

Многие исследователи стараются отыскать "роковых женщин" в древнегреческих мифах о первородном грехе, но вполне конкретные черты этот образ получил лишь в ХХ веке. На заре "ревущих двадцатых" началось бурное изменение общественного сознания. Новая мода, популярность джаза, появление кино со звуком - все это повлекло за собой новые парадигмы и смену статуса-кво. Женским символом того времени стали "флэпперы". Это были молодые свободные женщины нового миллениума. Флэпперы отказывались от традиционных ценностей, ярко красились, откровенно одевались, курили, пили и слушали джаз. Затем происходит тотальный крах западной экономики и начинается Великая депрессия, а за вслед за ней грядет начало Второй мировой войны. Вопросы самореализации становятся все менее актуальными. Мужчины уезжают на войну и вся индустрия (в том числе и тяжелая) остается на женщинах. Они не только готовили, но и делали патроны, ракеты и строили танки. Это обеспечило финансовую стабильность. Поэтому, когда мужчины вернулись с войны в свою "американскую мечту", они не нашли тех любящих и заботливых домохозяек с фальшивой улыбкой.

Тогда в Голливуде становится популярными криминальные драмы с эстетикой нуар. Нуар стал воплощением постмодернистского движения. Он поставил под вопрос шаткие идеалы прошлого века. Тогда и появился образ детектива с серым моральным ориентиром, сигаретой и бокалом виски - сегодня таких персонажей мы называем классикой нуара. А вместе с детективом возник и архетип Femme fatale. Это всегда женщина, чаще всего, персонаж второго плана. Ее художественная задача - соблазнить и и создать препятствия главному герою. При этом Femme fatale не бывает однозначно плохой, скорее спорной. Ее цель - это всегда личная выгода и неважно, кто страдает в итоге. Личной выгодой может быть, как и сам главный герой, так и богатство, власть, высокая позиция, месть и так далее. Такие персонажи всегда обладают большим набором навыков. Это могут быть как физические (боевые искусства, использование оружия и т.д.), ментальные (интеллект, логика и т.д.), так и сексуальные. Секс - чуть ли не главная описательная характеристика и оружие каждой Femme fatale. Они всегда красивые, броские и вызывающие. Самое страшное, что они это прекрасно осознают и пользуются этим в своих целях.

Секс, алчность и феминизм

Отчасти все это звучит как "эмпаурмент" (англицизм, образованный от слова power (мощь, сила), то есть наделение кого-либо силой). Нуарные персонажи Femme fatale действительно получают невиданную ранее силу. Они обводят мужчин вокруг пальца, используют их в своих целях, и, в конечном счете получают, что хотят. Но у такого поведения довольно много негативных моральных коннотаций. В обществе такое поведение порицают, да и в кино сами женщины выступают в качестве фигуры скорее отрицательной. Причем порицание исходит вовсе не от приверженцев патриархального строя и токсичной маскулинности. Например осуждение промискуитета сегодня называется слатшейминг. При этом промискуитет - один из главных способов функционирования персонажа Femme fatale. Она понимает, что базовая потребность - это метод влияния и воздействия, причем максимально выгодный, при минимальных затратах и вложениях. Это довольно современный подход, который сбрасывает даже сегоднящние социальные оковы. Femme fatale неважно общественное (в частности мужское) восприятие, приставка "слат" здесь работает исключительно как инструмент. Так, например Серсея Ланнистер ("Игра Престолов") открыто заявляет: "Слезы - не единственное оружие женщины. Лучшее оружие у нее между ног.". Они независимы, их не заботит взгляд со стороны, цель оправдывает средства. И здесь возникает либерально-моральная дилемма. Это объективация и сексизм, или действительное осознание сил женщины? Например в своем эссе 2010 года "Плохая девочка стала феминисткой", Мишель Меркур пишет: "Femme fatale выражает феминистическую теорию, еще до ее появления, через возможность играть, наиболее ярко когда она становится главным зрелищем всего выступления.", но поскольку одна из целей Femme fatal - соблазнять мужчин, мы видим пример того "как кино сформировало общественность видеть в женщинах преимущественно объект (или наоборот - как общество сформировало кино для поддержки такой точки зрения).".

Похожей точки зрения придерживает и Мэри Энн Доан, профессор кино и медиа Калифорнийского университета в Беркли: "Попытка искоренить контекст Femme fatal - это отчаянная попытка восстановить контроль со стороны мужского субъекта, который чувствует угрозы. Будет ошибочно видеть в ней героиню современности. Она не субъект феминизма, скорее симптом мужских страхов о феминизме". Что в итоге? Вероятно, на контекстуальном уровне Femme fatale не является феминистской категорией. Но нельзя отрицать и временной контекст. Фильмы нуар и их образы появились за несколько десятков лет до развития феминисткой теории и в переносе на современность какие-то аспекты могут показаться устаревшими. При этом Femme fatale создал альтернативу образу домохозяйки, "женушки" и пай-девочки. Более того, образ претерпевает изменения теперь и "Женщина-кошка" и "Черная Вдова" (типичные Femme fatal в комиксах) получили свои собственные фильмы и вышли из статуса вторичного персонажа. Даже в фильмах про Джеймса Бонда, где в качестве Femme fatale выступали так называем bond girls, одна из них стала агентом 007 - де факто главным персонажем внутри вселенной. Шеймить, критиковать и стыдить аспекты образа Femme fatale уже неактуально и возможно это и есть тот самый шаг в сторону уравнения в правах женщин и мужчина.