Антикапитализм в кино – праздник голливудского лицемерия?

В кино любят исследовать социальные вопросы. От расизма в Америке, до последствий распада Югославии. Но один мотив в современном кинематографе прослеживается на удивление часто – антикапитализм. Это удивительно, ведь исторически коммунизм проиграл. Откуда такие настроения? Еще интереснее, почему эти фильмы выходят из Голливуда – плоть от плоти капитализма?

В кино антикапитализм проявляется по-разному. Например, Пон Чжун Хо в своих фильмах максимально буквален ч. Его “Паразиты”, “Окча”, “Вторжение динозавра”, “Сквозь снег” – по эстетике и динамике разные, а тематически одинаковые: классовая борьба и критика буржуазии во всем ее несовершенстве. Но его фильмы – это “умное кино” с заявкой на интеллектуальность, их нужно "читать между строк". А “Лего. Фильм” или “Кровью и потом: Анаболики” таковыми не являются. Смыслы скрыты за слоем маркетинга. Но, если вдуматься, их сюжеты тематически похожи на творчество корейского режиссера. Те же злые бизнесы, которые пытаются сокрушить невинный рабочий класс.

Особенно часто плохие капиталисты встречаются в научной фантастике - в “Чужом”, “Бегущему по лезвию”, “Элизиуме”, “Обливионе”, где мир погубили (или почти) именно злые капиталисты. Даже в Disney, главной корпорации зла, нещадно доят эту идею. Про мультфильм “Корпорация монстров” даже появился мем формата:

-протагонисты – рабочий класс;

-злодеи – буржуазия;

-план злодея – автоматизация производства ради заработка;

-день спасает бюро гос. регулирования;

-хэппи-энд – рабочий класс отбирает средства производства.

Это не единичный случай. Откуда эта навязчивая мысль? По логике вещей истории в капиталистическом Голливуде должны формироваться в точности до наоборот – рабочий за счёт своего труда и конкуренции становится героем/победителем. Возможно, так авторы выражают свой протест.

Протест

Режиссер Андрей Тарковский в интервью сказал: “Кино, пожалуй, самое несчастное из искусств. Не от того, что фильм дорого стоит. А от того, что фильмами торгуют как жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами, которые покупают. Поэтому принято считать, что для того, чтобы картина была хорошей, она должна хорошо продаваться. Если мы думаем о том, что кино – это искусство, этот вопрос начинает казаться абсурдным, как если бы мы сказали – искусство хорошо только тогда, когда оно хорошо продается”. Если Тарковский был прав, и кино действительно несчастное искусство, то антикапиталистический посыл четко отражает эту мысль. Творцы показывают свою неприязнь к системе. Может быть в мире прекрасных равных свобод и возможностей они наконец-то будут по-настоящему творить.

Товар

Но что, если здесь нет никакой высокопарной идеи протеста или творческого вызова. Кино доступно всем, но класс пролетариата явно численно доминирующий. Логично апеллировать к его идеалам. “Долой буржуазию!” – удобная конфета, которую можно скормить массам. Даже какой-нибудь Тони Старк, считай – идеальный капиталист, расстраивается в собственной компании, берет робо-костюм и летит бороться за справедливость. Что уж говорить о “воротничках”. Если идею можно капитализировать, вряд ли крупные студии упустят такую возможность.

Что мы имеем в итоге – протест или товар? На деле не важно. Мы имеем лицемерный творческий выпад. Причем существует он исключительно как реакция, не призыв. В этом смысле креативная идея такая же нелепая, как советские фильмы, восхваляющие революцию – вторичная реакция на случившееся. Ничего нового, смелого или необычного в таком посыле нет. Более того, в попытках на нём заработать (нравится это режиссеру или нет), творец обрекает себя на статус лицемера.