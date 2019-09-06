Альтернативы Netflix: Amazon Prime, IVI и Amediateka

Стриминг-сервисы постепенно исключают телевидение из нашей жизни. Несколько независимых исследований заявляют, что в 2018 году Netflix превзошел по количеству просмотров кабельное и спутниковое телевидение. Несколько лет назад американский стриминг-сервис добрался и до рынка СНГ. Сейчас почти каждый новый релиз переведен на русский язык, что увеличивает клиентскую базу в геометрической прогрессии. Создается ощущение, что традиционное телевидение уже никогда не догонит стриминг даже в местах с проблемой доступа к Интернету. Мы решили собрать для вас три альтернативных сервиса, которые могут если не посоперничать с Netflix, то предоставить новый контент.

Amazon Prime Video

Изначально видео-сервис Amazon запустили в 2006 году, тогда он был известен как Unbox. Впоследствии был переименован в Instant Video, а с 2015 года функционирует как стрим-сервис Amazon Video. Недавно сервис начал работать на территории всей планеты за исключением Китая, Кубы, Ирана и Сирии. Главное отличие от своего прямого конкурента - оригинальный контент. Amazon вливает большие деньги в разработку своих шоу и фильмов. Около месяца назад вышел первый сезона сериала The Boys ("Пацаны"), основанный на одноименной серии комиксов 2006 года. Также студия сейчас занимается съемкой нового сериала во вселенной Властелина Колец, который стал самым дорогим сериалом в истории. На его разработку ушло около одного миллиарда долларов. Премьера ожидается в 2021 году. Стоимость подписки на первые шесть месяцев составляет $3,99, после цена поднимаетcz до $5,99

IVI

Крупнейший онлайн-кинотеатр на территории СНГ. Сейчас на сайте можно найти около 62 тысяч единиц контента. Главное отличие от других крупных игроков на рынке - возможность бесплатного просмотра. Конечно, перед фильмом/сериалом придется просмотреть несколько минут рекламы, а самые популярные картины обычно закрыты за платной подпиской. Собственно, подписка дает большое количество плюсов - эксклюзивные премьеры, лучшее качество, отсутствие рекламы, дополнительные языки, субтитры. Попробовать первые 14 дней подписки можно всего за один тенге. Стоимость подписки на один месяц - 1099 тенге.

Amediateka

Сервис Amediateka стал частью одной из крупнейших кинокомпаний России. Наверное, главная "фишка" сервиса - это партнерство с американским каналом HBO. Сделка была заключена в 2017 году, что дало доступ почти ко всему контенту телесети. А это значит - официальные и своевременные релизы сериалов "Игра престолов", "Большая маленькая ложь", "Любовники", "Чернобыль", "Настоящий детектив" и многое другое. Поскольку у компании "Амедиа" есть собственная студия, всеми переводами занимаются профессионалы. Месячная подписка стоит 599 рублей или приблизительно 3500 тенге.