7 неочевидных аниме-сериалов

Почти все знаю про "Наруто", One Piece и "Блич" - в мире аниме с их популярностью соперничать просто нет смысла. Это своего рода культ, и на его фоне теряется очень много действительно стоящих аниме-сериалов, которые выходят ежегодно. Как бы то ни было, и сейчас появляются очень хорошие аниме-проекты, которые стоит посмотреть - рассказываем о самых интересных.

Sora Yori mo Tooi Basho/Дальше, чем космос

Чем могут заниматься четыре японские старшеклассницы в свободное от школы время? Естественно, отправляются в Антарктиду на ледоколе "Сирасэ" на научно-исследовательскую станцию "Сёва". Сериал очень серьезно относится к вопросу фактической точности. Разработкой занималась легендарная студия Madhouse, известная по таким аниме как "Паприка", "Идеальная грусть", "Девочка, покорившая время", "Манускрипт ниндзя", "Чобиты" и многих других. "Дальше, чем космос" был нарисован в честь 45-летия студии и это своего рода подарок от Madhouse своим фанатам. Он идеально подходит для просмотра с детьми, посмотреть его можно на Netflix.

Kakegurui/Безумный азарт

Говорят, что у богатых свои причуды. События "Безумного азарта" разворачиваются в стенах частной академии Хаккао. Здесь собраны самые богатые и успешные студенты со всей Японии – это "золотая" молодежь, сливки общества и лучшие из лучших. Внутри академии они существуют в рамках строгой иерархии, которая определяется серией азартных игр. Победители становятся популярными, зарабатывают определенный престиж и выстраивают связи. Проигравшие же начинают вязнуть в бесконечных долгах, пока не превращаются в де-факто рабов, которых называют "домашними животными" с кличками "песик" и "кошечка", в зависимости от пола. Аниме причисляют к жанру этти, а это значит строго 16+.

Vinland Saga/Винландская сага

Тот редкий случай, когда сюжет аниме уходит корнями глубоко в мировую историю. Конкретнее – в историю Англии XI века, когда на берега туманного альбиона высадились первые датские захватчики, более известные как викинги. Сюжет саги – это история становления короля Кнуда Великого (он, кстати, тоже появляется в аниме). Но главный герой – молодой юноша Торфинн. В раннем возрасте его отец погибает в нечестном бою, и Торфинн решает отомстить.

Dia no Ace/Путь Аса

В культуре аниме и манги существует отдельный спортивный поджанр. У него даже есть характерные черты - молодой талант-андердог, который не признает свой талант, драматизация любого спортивного действия и злой чемпион-антагонист. "Путь Аса" в этом плане старается придерживаться традиций. Савамуре Эйдзюне - непримечательный парень из сельской школы, который решает отправиться в Токио чтобы играть в бейсбол. Его цель – попасть в клуб Сейдо и стать "Асом" команды (главным игроком). Первый сезон аниме появился еще в 2013 году, но совсем недавно на экраны вышло продолжение – Ace of Diamond Act II из 52 эпизодов.

Goblin Slayer/Убийца гоблинов

С первых минут "Убийцы гоблинов" понятно, что аниме было нацелено в первую очередь на любителей ролевых игр (RPG), в частности игры Dungeon & Dragons. Главный герой - анонимный убийца гоблинов. Его жизненная цель и предназначение – уничтожать гоблинов. Он не берется за задание, если оно не связано с гоблинами. В своих странствиях он встречает группу путешественников, которые присоединяются к нему для выполнения "квестов". В аниме очень много инсайдерского юмора и rpg-специфики, что может оттолкнуть неподготовленного зрителя. А еще его могут отпугнуть сцены насилия, изнасилований и крови.

Fire Force/Пламенная бригада пожарных

Кажется, что аниме есть про все на свете. Теперь и про пожарников тоже. Само собой это не обычные пожарные, у них есть сверхспособности и сражаются они со злом. В недалеком будущем уровень океанов поднялся и большинство стран исчезли под водой. Это случилось с большей частью Японии, на руинах была построена новая Токийская империя. Вместе с этим в стране начали учащаться случаи самовозгарания людей, что способствовало их превращению в демонических существ "инферно". Для борьбы с ними империя создала специальные отряды пожарников с особыми способностями. На данный момент вышло семь серий, всего в сезоне планируется 24.

Made In Abyss/Созданный в бездне

Главные герои – это маленькие дети, но не смейте думать, что это чиби-аниме. Каждая серия – путешествие сквозь мрак и депрессию. События разворачиваются в городе Орф, который расположен на окраине огромной мистической Бездны. Она хранит в себе множество тайн и артефактов, их добыча и последующая продажа – единственная экономическая опора города. Из-за невероятных опасностей внутри Бездны, шахтеров готовят с детства и зовут "Свистками". При этом, чем ниже уровень Бездны – тем выше угроза для жизни. Она кроется не только в неведомых диких животных, но и в так называемом "Проклятье Бездны", которое проявляется при попытке подняться наверх. Если на первых уровнях это может быть головокружение и рвота, ниже проклятье проявляется через кровоизлияние и деформацию облика шахтера.