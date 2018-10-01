7 культовых фильмов и их ремейки

В кинематографе кино-ремейк считается одной из самых интересных форм самовыражения. Режиссер не придумывает новую картину, а переделывает уже готовый материал, тем самым демонстрируя свое видение. Мы собрали семь культовых картин, которые получили интересные, пусть и не всегда качественные, ремейки.

В 1977 году на экраны вышла "Суспирия". Картина быстро стала популярной среди любителей фильмов ужасов. Итальянскому режиссеру Дарио Ардженто удалось передать атмосферу тревоги и ужаса, в этом ему активно помогала группа композиторов, которые создали довольно тяжелый, нагнетающий саундтрек. Дарио намеренно использовал в кадре непривычно резкие цвета, которые подкрепляли тревожность зрителя. Главная героиня "Суспирии" – молодая балерина из Америки. За своей мечтой она отправляется в Европу, в знаменитую балетную школу. Здесь начинают происходить загадочные и зловещие события. Постепенно фильм получил статус "итальянской классики". Работа Ардженто вдохновила другого итальянского режиссера – Луку Гуаданьино. Уже в ноябре должна состояться его премьера на большом экране. Лука пригласил для работы над саундтреком Тома Йорка, фронтмена британской группы Radiohead. Главные роли исполняют Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец и Миа Гот.

В 1968 году писатель Чарльз Портис написал новеллу True Grit. Серийно она выходила в американском журнале The Saturday Evening Post. Сюжет раскрывает неприкрытую жестокость Дикого Запада. История рассказана от лица Мэтти Росс, маленькой девочки 14-ти лет. Ее отец был жестоко убит преступником и разбойником Томом Чейни. Литературные критики причисляют роман к "великим американским новеллам". Первая экранизация появилась спустя год, режиссером выступил Генри Хэтэуэй. Фильм получил премию "Оскар" и "Золотой глобус" 1970 года за мужскую роль (Джон Уэйн), а также премию BAFTA за лучший актерский дебют и премию Гильдии сценаристов США за лучшую адаптированную драму. Спустя 41 год братья Коэны сообщают о ремейке, а на главные роли приглашают оскароносных Джеффа Бриджеса и Мэтта Деймона. Фильм имел успех как у критиков, так и у фанатов (рейтинг на Rotten Romatoes – 96%), 10 номинаций на "Оскар", BAFTA – за лучшую операторскую работу и множество других регалий.

История Тома Рипли – история человеческих пороков, возведённая в абсолют. Когда инфантильность одного обрывается завистью и жадностью другого. Оба фильма основаны на сюжете одноименной книги Патриции Хайсмит. Нуар-роман вышел в 1955 году и был частью целой серии рассказов о талантливом Томе Рипли. Он – молодой и амбициозный человек, для которого цель всегда оправдывает средства. Однажды ему выпадает уникальный случай – убедить Дики, сына богатого финансиста, перестать тратить родительские деньги и взяться за ум. Том видит удобный случай – занять место Дики и убрать всех свидетелей. Первая киноадаптация вышла во Франции в 1960 году. Фильм Рене Клемана получил статус "культового" и сейчас входит в 100 лучших французских фильмов. Главные роли сыграли Ален Делон, Морис Роне и Мари Лафоре. Вторая адаптация появилась только спустя 39 лет, благодаря режиссеру Энтони Мингелла. Он смог собрать звездный каст (Мэтт Деймон, Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу, Кейт Бланшетт) и повторить успех своего предшественника. При этом Энтони постарался максимально смягчить сюжет и изменил несколько ключевых моментов. Фильм получил пять номинаций на "Оскар" и пять – на "Золотой глобус".

История "Двойной рокировки" и "Отступников" – тот случай, когда американский режиссер (Мартин Скорсезе) переносит работу из-за океана в американские реалии. Оригинальная картина китайских режиссеров Эндрю Лау и Алана Мака – это хитросплетения внутри гонконгской наркомафии и полицейской академии. Скорсезе же работает с привычными для него американскими "мафиози". Оба фильма ставят главной темой вопрос выбора и человеческого двуличия. Добрый полицейский, который работает двойным агентом в мафии, и мафиози, который стал одним из самых многообещающих сотрудников полиции. Когда обе стороны узнают о предательстве, начинается охота на "крота".

"Олдбой" 2013-го года – пример плохого ремейка, когда западный режиссер совершенно не понял и не прочувствовал оригинальный материал. Пак Чхан Ук задумывал "Олдбой" как первый фильм в его "трилогии о месте". Он хотел показать боль, которую испытывает не только жертва, но и сам насильник. "Мститель, даже получая удовлетворение, всё равно испытывает чувство вины", – говорил Чхан Ук. Главный герой – простой бизнесмен по имени О Дэ Су – в один день напивается до беспамятства и попадает в полицейский участок. Затем неизвестные люди похищают его и помещают в тюрьму, в которой нет окон, но есть телевизор. В заточении он проводит пятнадцать лет. Теперь О Дэ Су хочет только одного – найти своих обидчиков. Американский ремейк от Спайка Ли получился таким же мрачным и жестоким, но крайне поверхностным. Фильм так и не смог приблизиться к уровню оригинала, о чём говорят отзывы критиков, фанатов и катастрофически провальная касса (в первую неделю проката фильм собрал 850 тысяч долларов, при бюджете в 30 миллионов).

С этими фильмами получилась интересная история. Мэтр японского кино Акира Куросава сделал фильм о самураях, хотя и основал его на американских детективных романах, повествующих о гангстерах и полицейских. Серджо Леоне снял культовый спагетти-вестерн о ковбоях с револьверами с Клинтом Иствудом, но за основу взял самураев Акиры Куросавы. Оба фильма стали классикой, причём в совершенно разных жанрах. События фильма "Телохранитель" происходят в Японии, в середине XIX века. Две бандитские группировки терроризируют небольшую деревню, и только скромный ронин намерен разобраться с этой проблемой. В фильме "За пригоршню долларов" мы переносимся на границу США и Мексики, где преступные группировки занимаются контрабандой людей.

Второй фильм тяжело назвать ремейком первого, поскольку оба они являются скорее экранизацией романа Стига Ларссона. И если фильм 2009 года – это настоящая шведская адаптация шведской книги, то фильм 2011 года фанаты в шутку называют "ремейком на американском языке". На примере двух фильмов интересно наблюдать, как тему раскрывают независимые европейские кинематографисты и огромная студийная команда Голливуда с бюджетом в $90 миллионов. Оригинальную картину снял Нильс Арден Оплев, а ремейком занялся Дэвид Финчер. Несмотря на успех в узком кругу любителей, шведский фильм не сыскал такого успеха, как работа Финчера. Его фильм получил "Оскар" за лучший монтаж и две награды Национального совета кинокритиков США. При этом шведский режиссер отреагировал на американский фильм скептически и говорил: "Зачем снимать новый фильм, когда можно посмотреть уже существующий?".