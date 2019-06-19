7 фильмов о жизни в Нью-Йорке

Про взросление, любовь и сложности жизни в Нью-Йорке

В Нью-Йорк съезжаются не только, чтобы увидеть туристические достопримечательности, вроде Статуи Свободы или Empire State Building, но и для того, чтобы побывать в местах, где снимали их любимые сериалы и фильмы. В кино Большое Яблоко - не просто красивые декорации, а часто отдельный персонаж, который способен диктовать атмосферу всему фильму. Что это за картины – читайте в нашей подборке.

Манхэттен (1979)

Вуди Аллен определил "Манхэттен" как нечто среднее между его прошлыми фильмами - "Энни Холл" и "Интерьеры". По сюжету 42-летний дважды разведенный мужчина встречается с 17-летней школьницей, но по-настоящему влюблен в другую - любовницу своего лучшего друга. Фильм о том, как главный герой пытается разобраться в своих сложных и очень запутанных отношениях.

Вестайдская история (1961)

Фильм-мюзикл, вдохновленный "Ромео и Джульетой" Шекспира. Изначально история получила популярность благодаря одноименному мюзиклу на Бродвее. Фильм стал лауреатом премий "Оскар". В центре сюжета – две враждующие банды: "Ракеты" и "Акулы". "Ракеты" состоят из коренных американцев, а "Акулы" – из иммигрантов из Пуэрто-Рико. Парень с одной банды влюбляется в девушку из другой, а далее история развивается, как в пьесе Шекспира.

Делай, как надо! (1989)

Фильм Спайка Ли, в котором режиссер сыграл главную роль. Действие происходит во время жарких летних дней в Бруклине. Главный герой - Муки - работает разносчиком пиццы, его босс - итальянец - Сэл. В район переезжает все больше афро-американцев. Сын Сэла - Пино - недоволен этим, он хочет, чтобы было как раньше. Пино не скрывает своей ненависти, а его соседи - не самые терпеливые, не готовы терпеть такое обращение к себе.

25-й час (2002)

Еще один фильм Спайка Ли. По сюжету, главный герой проводит свои последние 24 часа на свободе. Его поймали с поличным и теперь его ждут семь лет заключения за наркоторговлю. Монти прощается с любимыми людьми, вспоминает моменты из прошлого и думает о том, как его жизнь могла бы обернуться, если бы он обуздал свою жадность. Это первый фильм снятый на месте трагедии одиннадцатого сентября.

Детки (1995)

Независимый фильм о взрослении в Нью-Йорке, снятый Ларри Кларком. То, что показано в фильме - кошмар любого родителя. Фильм показывает один день из жизни группы тинэйджеров в 1990-х. Все что интересует героев - беспорядочный секс, безделье и наркотики. Вскоре, некоторым из них придется столкнуться с ужасными последствиями своего образа жизни.

Как узнать своих святых (2006)

Драма, основанная на личной истории режиссёра Дито Монтиеля. О его жизни и взрослении в Квинсе в 80-е годы. Дито теряет друзей из-за наркотиков, а его близкий друг садится в тюрьму. С Дито, напротив, ничего плохого не случается. Главный герой считает, что от всех невзгод его сберегли святые. Фильм полон воспоминаниями главного героя о своей неспокойной молодости в 1986 году и его попытками исправить ошибки в 2001.

Когда Гарри встретил Салли (1989)

Фильм, ставший классикой в жанре романтических комедий. Гарри и Салли случайно встречаются на протяжение долгих двенадцати лет. Они становятся друзьями, которые понимают, любят и дорожат друг другом, но не могут определится стоит ли им развивать отношения. В фильме несколько самых знаменитых сцен снятых в Центральном парке. Также картина узнаваема теперь уже благодаря культовой сцене, где Салли имитирует оргазм в реально существующем кафе Katz's Deli. Туда и по сей день съезжаются поклонники фильма со всего мира.