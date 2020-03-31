В этот раз мы решили собрать подборку документальных фильмов и сериалов о физическом и ментальном здоровье. Подборка понравится тем, кто устал от бесконечных художественных сериалов и хочет узнать что-то новое и полезное о популярных диетах, использовании новых технологий в здравоохранении, работе мозга и силе разума. Все фильмы и сериалы доступны на Netflix.

Что такое здоровье (2017)

Этот документальный фильм был создан той же командой, что и нашумевший фильм Cowspiracy (Скотозаговор). Исполнительным продюсером “Что такое здоровье” стал Хоакин Феникс. Главный вопрос, на который пытаются ответить создатели фильма – как продукты, которые испокон веков считались неотъемлемой частью человеческой диеты, могут быть вредны сегодня? Как индустрия массового производства продуктов питания на основе мяса и молочных продуктов превратилась в машину для распространения хронических заболеваний? Стоит отметить, что цель документального фильма - популяризация растительной диеты, что и стало почвой для критики фильма, так как такая диета подходит не всем.

Имеются субтитры на русском языке.

Разум, объяснение (2019)

Сериал от Vox Media рассказывает о том, как работает наш мозг когда мы пытаемся воздействовать на него наркотиками, почему мы видим сны, как работает наша память и как можно объяснить тревожные расстройства. Сериал состоит из пяти коротких серий, примерно по 20 минут. Каждая посвящена отдельной теме: “память”, “сны”, “тревожность”, “осознанность” и “психоделики”. Рассказчиком сериала стала Эмма Стоун.

Имеются субтитры на русском языке.

Пандемия: Как предотвратить распространение (2020)

Документальный сериал из шести эпизодов о прошлых пандемиях, вышедший еще до того, как COVID-19 получил статус пандемии. Сериал раскрывает спектр проблем, связанных с инфекционными заболеваниями и отвечает на вопросы о вакцинациях, опасных вирусах, вроде сезонного гриппа. Также в сериале раскрыта тема антипрививочного движения, а врачи и ученые рассказали о последних попытках создания универсальной вакцины от всех видов гриппа.

Имеются субтитры на русском языке.

Волшебная таблетка (2017)

Может ли еда вылечить наши недуги? “Волшебная таблетка” - фильм, спродюсированный австралийским шеф-поваром Питом Эвансом о популярных пищевых тенденциях, тренде считать жирные продукты и масла злом и о том, какую на самом деле опасность представляет несбалансированное питание. Эванс совместно с докторами, фермерами и своими коллегами исследуют какие из наших пищевых привычек могут навредить здоровью и какие альтернативные виды питания, вроде кето-диеты, используются врачами сейчас, чтобы помочь людям восстановить здоровье.

Без аудио и субтитров на русском языке.

Диагноз (2019)

Документальный сериал из семи эпизодов, основанный на колонке американского терапевта Лисы Сандерс в The New York Times Magazine о людях с уникальными заболеваниями и недугами, о причинах которых до сих пор никто не знает. При помощи интернета доктор решила помочь найти людей, страдающих от похожих симптомов и дать им возможность поделиться опытом и советами друг с другом.

Аудио и субтитры на русском языке.

По лезвию ножа (2018)

Документальный фильм, который исследует индустрию медицинских аппаратов и девайсов, и то, как новые технологии (главная цель которых - помочь людям вести нормальную жизнь) ведет к непоправимым последствиям и даже к смерти. Как компании по производству спасательных, жизнеобеспечивающих технологий избегают регулирования и изготавливают роботов-хирургов, протезы и другие механизмы, которые впоследствии ведут к еще большим мучениям?

Без аудио и субтитров на русском языке.

Исцеление (2017)

Фильм о связи между разумом и телом, силе сознания и чудесных исцелениях, которые случились наперекор всем прогнозам и научным исследованиям. Через истории трех людей, борющихся с серьезными заболеваниями и пытающихся излечиться, а также с точки зрения опыта докторов и фармакологов, создатели фильма попытались понять, что чаще всего стоит за чудом. Возможно, у нас есть гораздо больше контроля над своим телом и здоровьем чем мы себе представляем?

Без аудио и субтитров на русском языке.