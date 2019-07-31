60 любимых фильмов редакции BURO. Kazakhstan

Традиционно мы собираем фильмы по странам (например, советское, индийское, китайское) или очень специфичным темам (например, об искусстве, о Нью-Йорке, 80-е). На этот раз мы решили собрать любимые фильмы всей нашей редакции. В итоге получилось 60 картин, которые охватывают период с 50-х вплоть до наших дней. На удивление, подборка получилась разношерстной. В подборку попали ленты в жанрах мировой классики, арт-хауса, культовые произведения поп-культуры и любимые комедии. Сохраняем и смотрим!

Крестный отец (1972), Фрэнсис Форд Коппола

12 разгневанных мужчин (1957), Сидни Люмет

Свадьба лучшего друга (1997), П. Дж. Хоган

Тайна Коко (2017), Ли Анкрич и Эдриан Молина

Бесславные ублюдки (2009), Квентин Тарантино

Восемь с половиной (1963), Федерико Феллини

Хорошо быть тихоней (2012), Стивен Чбоски

Манчестер у моря (2016), Кеннет Лонерган

Побудь в моей шкуре (2014), Джонатан Глэйзер

Малхолланд драйв (2001), Дэвид Линч

Нефть (2007), Пол Томас Андерсон

Мои черничные ночи (2007), Вонг Карвай

Пролетая над гнездом кукушки (1975), Милош Форман

Омерзительная восьмерка (2015), Квентин Тарантино

За бортом (1987), Гарри Маршалл

Иван Васильевич меняет профессию (1973), Леонид Иович Гайдай

Молодость (2015), Паоло Соррентино

Я – начало (2014), Майк Кэхилл

Воображаемая любовь (2010), Ксавье Долан

Прибытие (2016), Дени Вильнев, Келли Ли

Бриолин (1978), Рэндал Клайзер

Красотка (1990), Гарри Маршалл

Паспорт в Париж (1999), Алан Меттер

Римские каникулы (1953), Уильям Уайлер

Грязные танцы (1987), Эмиль Ардолино

Заплати другому (2000), Мими Ледер

Ангел-А (2005), Люк Бессон

Леон (1994), Люк Бессон;

Королевство полной луны (2012), Уэс Андерсон;

Девушка с татуировкой дракона (2011), Дэвид Финчер

Призрак в доспехах (1995), Мамору Осии

Бегущий по лезвию (1982), Ридли Скотт

Планета сокровищ (2002), Рон Клементс, Джон Маскер

Властелин колец: Братство кольца (2002), Питер Джексон

Девочка, покорившая время (2006), Мамору Хосода

Общество мертвых поэтов (1989), Питер Уир

Акира (1988), Кацухиро Отомо

Воспоминания об убийстве (2003), Пон Чжун Хо

Семь (1995), Дэвид Финчер

Властелин колец (2003): Возвращение короля

Уроки гармонии (2013), Эмир Байгазин

Принц египта (1998), Бренда Чапман, Саймон Уэллс, Стив Хикнер

Таинственный поезд (1989), Джим Джармуш

Королевы убийства (1999), Даррен Стейн

Семейка Тененбаум (2001), Уэс Андерсон

Бегущий по лезвию 2049 (2017), Дени Вильнев

Одинокий мужчина (2009), Том Форд

Великая красота (2013), Паоло Соррентино

Герой (2002), Чжан Имоу

Под покровом ночи (2016), Том Форд

Амели (2001), Жан-Пьер Жене

Бурлеск (2010), Стив Энтин

Твое имя (2016), Макото Синкай

Пианист (2002), Роман Полански

Белые цыпочки (2004), Кинен Айвори Уэйанс

Дорога к дому (2002), Ли Чжон Хян

Любовь, сбивающая с ног (2002), Пол Томас Андерсон

Милая Фрэнсис (2012), Ной Баумбах

Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники (2007), Уэс Андерсон

Корпорация монстров (2001), Пит Доктер