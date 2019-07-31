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Kazakhstan
60 любимых фильмов редакции BURO. Kazakhstan

Культура | Кино

60 любимых фильмов редакции BURO. Kazakhstan

Текст: Buro247.kz


Традиционно мы собираем фильмы по странам (например, советское, индийское, китайское) или очень специфичным темам (например, об искусстве, о Нью-Йорке, 80-е). На этот раз мы решили собрать любимые фильмы всей нашей редакции. В итоге получилось 60 картин, которые охватывают период с 50-х вплоть до наших дней. На удивление, подборка получилась разношерстной. В подборку попали ленты  в жанрах мировой классики, арт-хауса, культовые произведения поп-культуры и любимые комедии. Сохраняем и смотрим!

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Крестный отец (1972), Фрэнсис Форд Коппола
12 разгневанных мужчин (1957), Сидни Люмет
Свадьба лучшего друга (1997), П. Дж. Хоган
Тайна Коко (2017), Ли Анкрич и Эдриан Молина
Бесславные ублюдки (2009), Квентин Тарантино

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Восемь с половиной (1963), Федерико Феллини
Хорошо быть тихоней (2012), Стивен Чбоски
Манчестер у моря (2016), Кеннет Лонерган
Побудь в моей шкуре (2014), Джонатан Глэйзер
Малхолланд драйв (2001), Дэвид Линч

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Нефть (2007), Пол Томас Андерсон
Мои черничные ночи (2007), Вонг Карвай
Пролетая над гнездом кукушки (1975), Милош Форман
Омерзительная восьмерка (2015), Квентин Тарантино
За бортом (1987), Гарри Маршалл

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Иван Васильевич меняет профессию (1973), Леонид Иович Гайдай
Молодость (2015), Паоло Соррентино
Я – начало (2014), Майк Кэхилл
Воображаемая любовь (2010), Ксавье Долан
Прибытие (2016), Дени Вильнев, Келли Ли

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Бриолин (1978), Рэндал Клайзер
Красотка (1990), Гарри Маршалл
Паспорт в Париж (1999), Алан Меттер
Римские каникулы (1953), Уильям Уайлер
Грязные танцы (1987), Эмиль Ардолино

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Заплати другому (2000), Мими Ледер
Ангел-А (2005), Люк Бессон
Леон (1994), Люк Бессон;
Королевство полной луны (2012), Уэс Андерсон;
Девушка с татуировкой дракона (2011), Дэвид Финчер

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Призрак в доспехах (1995), Мамору Осии
Бегущий по лезвию (1982), Ридли Скотт
Планета сокровищ (2002), Рон Клементс, Джон Маскер
Властелин колец: Братство кольца (2002), Питер Джексон
Девочка, покорившая время (2006), Мамору Хосода

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Общество мертвых поэтов (1989), Питер Уир
Акира (1988), Кацухиро Отомо
Воспоминания об убийстве (2003), Пон Чжун Хо
Семь (1995), Дэвид Финчер
Властелин колец (2003): Возвращение короля

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Уроки гармонии (2013), Эмир Байгазин
Принц египта (1998), Бренда Чапман, Саймон Уэллс, Стив Хикнер
Таинственный поезд (1989), Джим Джармуш
Королевы убийства (1999), Даррен Стейн
Семейка Тененбаум (2001), Уэс Андерсон

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Бегущий по лезвию 2049 (2017), Дени Вильнев
Одинокий мужчина (2009), Том Форд
Великая красота (2013), Паоло Соррентино
Герой (2002), Чжан Имоу
Под покровом ночи (2016), Том Форд

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Амели (2001), Жан-Пьер Жене
Бурлеск (2010), Стив Энтин
Твое имя (2016), Макото Синкай
Пианист (2002), Роман Полански
Белые цыпочки (2004), Кинен Айвори Уэйанс

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Дорога к дому (2002), Ли Чжон Хян
Любовь, сбивающая с ног (2002), Пол Томас Андерсон
Милая Фрэнсис (2012), Ной Баумбах
Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники (2007), Уэс Андерсон
Корпорация монстров (2001), Пит Доктер

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