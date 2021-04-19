6 новых сериалов, которые могут заинтересовать

Новые сериалы выходят так часто, что подобные подборки можно составлять хоть каждый день. Но, вместо этого, мы постарались отсеять ненужное и выбрать наиболее интересное: карикатуру на супергероев; процесс ассимиляции в новой школе; Кейт Уинслет в роли детектива; проверку любви на прочность через веб-камеру; честную биографию одного из самых выдающихся писателей прошлого столетия; мультик о юристах, борющихся с преступностью.

Неуязвимый/Invincible

Режиссер: Джефф Аллен, Роберт Вэлли, 'Amazon Prime Video'

Супергеройский мультсериал основан на одноименной серии комиксов автора Роберта Киркмана. Главный герой – подросток Марк, непримечательный парень, но имеющий нерядового отца – самого могущественного супергероя на планете. С возрастом и у самого Марка начинают развиваться схожие способности. Тогда отец берет его под свое крыло. Сериал – своего рода ирония в сторону супергероев вселенной DC.

Чэд/ Chad

Режиссер: Назим Педрад, Роб Россель, 'TBS'

Сериал о подростке-неудачнике, который старается найти свое место в школьной иерархии. Чэд – араб, и его идентичность мешает ему ассимилировать в новой среде. У мальчика есть лучший друг, младшая сестра, поддерживающая во всем мать и добряк-дядя, который в одной из серий ведет его в кальянную. В сериале раскрываются проблемы трудных подростков, религии (Чэд – мусульманин), темы иммиграции и культурных традиций.

Мейр из Исттауна

Режиссер: Крэйг Зобел, 'HBO'

Сериал с Кейт Уинслет в главной роли. Главная героиня – Мара Шихан – детектив, которой предстоит раскрыть жестокое убийство, произошедшее в пенсильванском городке. Она должна понять, каков микроклимат маленького города, и почему здесь прошлое определяет настоящее.

Happy End

Режиссер: Евгений Сангаджиев, 'More.TV'

Лера и Влад – 19-летние влюбленные подростки. Они переезжают в Москву из небольшого городка и в поисках легких денег решают уйти в вебкам. Со временем у Леры становится всё больше и больше фанатов, что совсем не нравится Владу. Героям предстоит испытать на себе все издержки новой профессии и параллельно проверить на прочность свои чувства.

Хемингуэй/ Hemingway

Режиссер: Кен Бернс, Линн Новик, 'PBS'

Документальный мини-сериал рассказывает о жизни великого писателя. Биографию Хемингуэя сложно назвать заурядной – на его век пришлись две мировые войны, он выжил в авиакатастрофе и стал лауреатом Нобелевской премии. Мини-сериал обещает быть предельно честным и показать другие стороны автора – его распутство (сменил четырех жен, ища каждый раз замену, будучи в браке), алкоголизм, склонность к расизму и антисемитизму. Расскажут и о том, как автор искал "свой язык". Лейтмотивом станет вопрос: стоит ли разделять личность творца и его творчество.

Birdgirl

Режиссер: Ричард Фергюсон-Халл, 'Adult Swim'

Birdgirl – спин-офф мультсериала "Харви Бёрдман" на Cartoon Network. Главная героиня – Джуди. Перед смертью её отец Фил Кен Себбен назначил Джуди своим преемником. Теперь ей предстоит возглавить юридическую компанию 'Sebben & Sebben', где работают одни супергерои.