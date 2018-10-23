5 атмосферных фильмов и один сериал к Хэллоуину

В прошлом году самыми популярными фильмами стали хоррор-картины. Благодаря фильмам "Оно" и "Прочь" хорроры собрали в прокате $733.5 миллионов. Приближается Хэллоуин. Накануне "самого страшного праздника" в прокат вышел одноименный фильм – сиквел 1978 года. За первый уикенд "Хэллоуин" собрал в прокате $76,2 миллиона. Для тех, кто в этом году не собирается наряжаться и идти на вечеринки, а предпочитает провести День всех святых дома, за просмотром ужастиков, редакция Buro24/7 собрала подборку сериалов и фильмов в жанре хоррор. Обещаем не разочаровать.



"Ритуал" (2018)

Основанный на одноименном романе Адама Невилла фильм рассказывает о компании друзей, которые дружат со студенческих лет. После убийства друга, Роба, друзья решают провести ритуал – поход в горы между Швецией и Норвегией, чтобы почтить его память. Совсем скоро один из героев подворачивает ногу, и друзья вынуждены сменить маршрут. Они идут через лес, где находят выпотрошенного медведя, подвешенного между деревьями, а вскоре обнаруживают заброшенный дом, в котором начинают происходить жуткие вещи.

"Ведьма" (2015)

Режиссерский дебют Роберта Эггерса, за который он получил премию Sundance за лучшую режиссерскую работу. Фильм о пуританской английской семье XVII века. Из-за "гордого тщеславия" всю семью прогоняют из общины. Они переезжают на окраину леса, а через некоторое время у них пропадает самый младший ребенок. Следом умирает средний ребенок, а старшую дочь Томасин начинают обвинять в колдовстве.

"Хэллоуин" (2018)

Сиквел "Хэллоуина" 1978 года. Через 40 лет после аварии при перевозке Майкла Майерса и других пациентов лечебницы строгого режима, маньяк сбегает и возвращается в Хэддонфилд, чтобы закончить начатое. Единственная оставшаяся в живых жертва маньяка-убийцы – Лори Строуд – так и не смогла пережить травму 40-летней давности. Одержимая страхом, она посвятила все эти сорок лет подготовке к следующей встрече с Майклом.

Creep (2014) & Creep-2 (2016)

В центре сюжета фильма – молодой видеограф. Он отвечает на объявление, в котором ищут человека на однодневную съемку. Клиентом оказывается мужчина с опухолью мозга, который хочет перед рождением своего ребенка снять для него видеоролик. Но в процессе съемки оказывается, что заказчик является совсем не тем, за кого себя выдает. Во второй части речь идет уже о студентке и видеографе Саре. Девушка также откликается на объявление, в котором незнакомый мужчина готов заплатить $1000 тому, кто проведёт с ним один день и снимет всё происходящее на камеру. Как и в первой части фильма, главную героиню ждет сюрприз.

"Призрак дома на холме" (2018)

Новый сериал Netflix, основанный на одноименном романе Ширли Джексон. В 1992 году семья Крейн переезжает в старый особняк. Хью, Оливию и их пятерых детей настигает череда паранормальных явлений и ужасающая потеря. Они уезжают из дома, семья распадается, но в октябре 2018 года суицид младшей из сестёр заставляет Крейнов снова воссоединиться.