5 современных би-муви про ИИ, кровь и турбо

Категории в кино – это довольно абстрактные ярлыки. Здесь нет четких границ, по которым мы определяем принадлежность фильма. Но в массовом сознании всё же существуют некие общности. Так, например, фильмы категории B (би-муви) по определению – малобюджетные и коммерческие, но они не должны относиться к артхаусу или порно. Это одновременно требует уточнений и вызывает вопросы. Если би-муви будет нишевым кино, не рассчитанным на массовую аудиторию, то это – артхаус? Какой бюджет считается малым – $10 000 или $1 000 000? Би-муви – это всё же не про бюджеты, а про эстетику, экспериментальность и смелость. Выбрали пять современных картин, которые продолжают философию B.

Creep /Ублюдок

Режиссер: Патрик Кэк-Брайс

Фильм в жанре “найденной пленки”, в духе “Ведьмы из Блэр”. Но, в отличие от “Ведьмы...”, он находится на жанровых границах – не всегда понятно, где триллер, ужас, а где комедия. Главный герой – видеооператор Аарон ищет работу в интернете. Казалось бы, выгодная вакансия – день съемок в загородном доме, но день растянулся в довольно странную цепочку событий. Вакансию разместил Джозеф, который страдает неизлечимой формой рака мозга. Он хочет заснять полный день своей жизни, но с каждым последующим часом его психическое состояние становится всё более нестабильным.

Mandy /Мэнди

Режиссер: Йохан Йоханнссон

“Мэнди” – это пик Никола Кейджа как “несерьезного” актера, в хорошем смысле. Его фиглярство на экране стало мемом, который Кейдж принял и возвёл в ранг искусства. А в работе Йохана, кажется, была полная творческая свобода. Главный герой – Ред Миллер, живет идеальной жизнью в домике близ гор, в которую врывается жестокая расправа. Теперь для Реда есть только один смысл – месть.

Blood Machines/ Кровь машин

Режиссер: Сет Икерман

Что будет, если космический корабль с искусственным интеллектом упадет на планету Anyc-7, полную воинственных женщин, намеренных “вылечить” корабль? Картина длится всего 50 минут, но каждая минута насыщенна красками, действием и сумасшествием. Это чистая, недистиллированная научная фантастика из 80-х, которую сняли в 2019 году.

Turbo Kid/ Турбо пацан

Режиссеры: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль

“Турбо пацан” – это смесь постапокалипсиса в духе “Безумного Макса” с эстетикой ретровейва, жестокостью слешеров и сюжетом из супергеройского фильма. Приставка “турбо” в каждом втором предложении словно символизирует принадлежность к ушедшему времени. Сюжет – это ирония, пародия или постирония в лучших традициях жанра. Злодей по имени Зевс, молодая похищенная “принцесса” и доблестный молодой герой.

The Vast of Night/ Бескрайняя ночь

Режиссер: Эндрю Паттерсон

Эта картина ближе других подбирается к системной неразберихе. Здесь нет отчетливо “смешных” моментов большинства би-муви. Зато есть маленький бюджет, небольшая съемочная команда и безумно интересный сюжет. Он полностью построен на радио, а следовательно – на разговорах. Действие разворачивается в 50-х годах, вокруг таинственного радиосигнала, с которым сталкиваются молодые сотрудники станции во время одной из ночных смен.