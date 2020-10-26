5 российских сериалов, на которые не жалко времени

У многих словосочетание “российские сериалы” редко вызывает интерес. На это есть причины. Последние годы на экраны выходили весьма сомнительные продукты. Производство сериалов было поставлено на поток, брали не качеством, а количеством. С популяризацией стриминговых сервисов появилось больше независимых проектов. Мы подготовили для вас подборку, которая покажет, почему российским сериалам стоит дать шанс.

Чики

1 сезон, 8 серий

Главный сериал этого лета, вышедший на стриминоговом сервисе more.tv. Это история четырех проституток из провинциального городка на Юге России, которые пытаются изменить свою жизнь. Они решают начать свое дело - открыть фитнес-центр. Учитывая устройство быта жителей города, идея весьма сомнительная. Но девушек не останавливают ни безденежье - закладывают жилье одной из героинь, взяв кредит, ни противостояние с бывшим сутенером. Вообще они собирают все шишки, которые только можно собрать.

Сериал затрагивает много актуальных тем: бытовое насилие, проституция от безысходности, проблемы гендерной идентификации, бессилие полиции. "Чики" привлекают актерским составом, живостью диалогов, аутентичным пейзажем. Приятным бонусом идут саундтреки - песни Ивана Дорна, Луны, группы "Не Твое Дело".

Сериал доступен на more.tv

Звоните ДиКаприо!



1 сезон, 8 серий

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова с Александром Петровым в главной роли (и даже ролях), которого везде слишком много, но здесь он вполне органичен. Его персонаж - Егор - актер на пике карьеры, эгоистичный, беспечный прожигатель жизни, разбиватель женских сердец. Персонаж немного карикатурный и, на первый взгляд, абсолютно однобокий. У Егора есть брат - Лев - тоже актер, полная противоположность своего брата. Лев вынужден постоянно следить за Егором, вытаскивать его из переделок, из-за чего страдает сам. «Что я сторож брату моему», - пророчески повторяет слова Каина Лев после очередной выходки брата.

В один день Егор узнает, что он болен ВИЧ, и эта новость делит его жизнь на до и после. Коллеги отказываются с ним работать, карьера рушится, члены семьи выгоняют из квартиры. “Звоните ДиКаприо!” - сериал не про ВИЧ. Это история двух братьев - о любви и зависти, подлости и ответственности.

Сериал доступен на TNT Premier

Трудные подростки

2 сезона, 16 серий

Некогда успешный футболист Антон Ковалев, выходит на свободу после двух лет тюремного заключения за избиение человека в пьяном виде (отсылка к ситуации с Мамаевым и Кокориным). Все попытки найти работу оказываются тщетны: никто не хочет иметь дело с проблемным футболистом. Ковалеву приходится выбирать из того, что есть, и он становится учителем физкультуры в центре помощи трудным подросткам. Подростки постоянно создают ему проблемы: от наркотиков до хранения оружия. Иногда он все усложняет сам. В итоге случается взаимообмен жизненными уроками.

В сериале много неона и неплохой музыки. Наивность и обилие сленговых выражений можно оправдать тем, что проект изначально был рассчитан на молодую аудиторию.

Сериал доступен на more.tv

Просто представь что мы знаем

1 сезон, 4 серии

Три девушки ведут новостной телеграм-канал с сомнительной репутацией “ППЧМЗ” (Просто Представь Что Мы Знаем). Одна из них случайно оказывается на месте событий, когда некий Е. М. спрыгивает с эстакады. Сопоставив факты, девушки приходят к выводу, что самоубийца - в прошлом успешный журналист Евгений Малышев. Телеграм-канал сразу же публикует новость о его смерти, вот только журналист оказывается живее всех живых. Начитавшись собственных некрологов, он решает напомнить о своем существовании и по иронии судьбы присоединяется к ППЧМЗ.

В сериале множество отсылок к реальным персонажам и ситуациям из российских медиа, в камео появляются действующие журналисты: Екатерина Шульман, Юрий Сапрыкин, Илья Красильщик. Создатель сериала и сам в прошлом журналист - Роман Волобуев был редактором Афишы. В сериале неоднократно поднимается вопрос о законности работы телеграм-каналов и затрагиваются насущные проблемы: ВИЧ, гомосексуальность, педофилия. Красивая нео-нуарная картинка.

Сериал доступен на КиноПоиск HD

Последний министр

2 сезона, 15 серий

Главный герой - новоиспеченный министр вымышленного Министерства Перспективного Развития - Тихомиров. Высшие власти выбрали его кандидатуру не случайно: нужен человек, который не справится со своими должностными обязанностями, чтобы быстро ликвидировать министерство. Но новый министр оказывается на удивление деятельным. Только у министерства нет никаких конкретных задач. Тихомирову и его подчиненным приходится выдумывать инициативы самостоятельно.

Сериал-сатира. Иногда попытки высмеять власть слишком предсказуемы. Режиссер сериала вдохновлялся "Службой новостей" Аарона Соркина. Что забавно, "Последний министр" в какой-то степени стал пророческим: сериал предсказал отставку правительства, переносы памятников и даже инцидент с пандами, которых Китай подарил Московскому зоопарку.

Сериал доступен на КиноПоиск HD