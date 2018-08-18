Люби меня, люби: неклассические романтические комедии

Vanity Fair составили список из лучших романтических комедий в истории. Из этого списка мы выбрали 5 – четыре из них не самые популярные, а пятый в качестве ностальгии по временам, когда МакКонахи еще играл в ромкомах.

Когда Гарри встретил Салли

"Дружба между мужчинами и женщинами обречена на провал"

Первый как у Vanity Fair, так и в нашем списке. Могут ли дружить мужчина и женщина? Салли считает, что вполне, а Гарри вообще не верит, что это возможно. Именно это они горячо обсуждают 18 часов пути из Чикаго в Нью-Йорк. На дворе конец восьмидесятых, впереди - жизнь в большом городе и попытки найти себе вторую половину. Весь фильм построен на диалогах главных героев между собой, с друзьями, коллегами, бывшими женами, возлюбленными. Именно поэтому половину хронометража можно разобрать на цитаты. Если вы никогда не видели, как мужчина и женщина комментируют фильм, который идет по телевизору, разговаривая по телефону и находясь в двух разных концах города, то поверьте, это очень мило. Гарри и Салли отрицали то, что они пара 11 лет, за это время даже их лучшие друзья уже успели пожениться. До молодого человека мысль о неправильности дружбы между ними зародилась все же быстрее и ему пришлось потратить немало времени, чтобы донести эту мысль до Салли.

Это случилось однажды ночью

"Только не говори, что влюбилась в водителя автобуса!"

Кларк Гейбл. Это в принципе все, что нужно знать об этой киноленте. Фильм из тех времен, когда в общественном транспорте можно было курить, а брови девушек высшего общества были чуть толще нити. Элли как раз из последних. Отец юной наследницы миллионов в надежде уберечь дочь от нежелательного брака, запирает ее дома, но та бежит, странствует и встречает только что уволенного репортера Питера Уорна. Он не так прост и хочет восстановить свою репутацию благодаря ее истории. А дальше как во многих фильмах: изначальные расчетливые планы рушатся и между ними зарождается искреннее чувство. Интересный факт: из-за сцены, где Кларк Гейбл снимает рубашку, а под ней нет майки, только голое тело, резко упали продажи маек. Это настолько впечатлило зрителей, что предмет одежды вышел из моды.

Во власти Луны

"- Ты любишь его, Лоретта?

- Нет.

- Это хорошо."

Встретить Шер и Николаса Кейджа в одном фильме довольно необычно. Классическая для многих женщин история - выйти замуж только потому что уже возраст, часики тикают. Лоретта Касторини говорит "Да" Джонни Камарери, но новоявленный жених отправляется на Сицилию к матушке, которой нездоровится, оставляя ее одну. Невеста решает пригласить на свадьбу и брата Джонни, с которым тот давно не поддерживает связь, и внезапно находит любовь. Сюжет не блещет оригинальностью, но все спасает итальянская харизма в каждой секунде. Легкий, лаконичный, с несколькими любовными линиями разных возрастов, с изобилием чуднЫх разговоров и философских рассуждений на тему отношений между мужчинами и женщинами.

Бестолковый

Что делает ученица школы в Беверли-Хиллз, когда ее отец-адвокат зарабатывает 500 долларов в час, ее зовут Шер, ее лучшую подругу - Дионн, а одежду для школы она выбирает на компьютере еще в 1995 году? Как ни странно, творит добро. Шер сводит людей, сначала учителей, затем друзей, верит, что любовь спасет мир. Тут есть все, что должно быть в фильмах подобного жанра: симпатичные молодые люди, трансформация дурнушки в красавицу А-листа. Отдельное место занимает стиль героев. Где романтика? У отца есть помощник, который периодически появляется в особняке, чтобы структурировать бумаги по особенно сложным делам, роль Джоша играет Пол Радд, который по каким-то причинам практически не постарел с середины девяностых. Шер долгое время считает его лишь другом, он не в ее вкусе, не ее уровня, плохо танцует и слушает рок, но все, естественно, изменится. Фильм снят по роману Джейн Остин "Эмма".

Как отделаться от парня за 10 дней

"- Ты псих?

- Иногда. Интересует?

- Возможно."

Энди Андерсон - журналист в модном издании. В какой-то момент она получает нестандартное задание: написать статью о женских ошибках в отношениях с мужчинами, а именно "Как отделаться от парня за 10 дней?". В поисках жертвы эксперимента-статьи она знакомится с Бенджамином Берри, молодым рекламным агентом, красавчиком. Все усложняет тот факт, что Бен тоже поспорил, что сможет влюбить в себя любую за 10 дней. Главный дуэт комедии в лицах Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон очень живой, в него веришь, от него на душе становится тепло и хочется любви.