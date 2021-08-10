5 новых сериалов августа

Делимся премьерами августа, на которые не жалко потратить времени: история о первой женщине-заведующей кафедрой университета Пембрук; детектив о девушке-следователе, которой предстоит раскрыть серию загадочных убийств; альтернативное развитие событий киновселенной Marvel; история об учителе начальных классов, который к 30 так и не разобрался в себе; сериал Тайки Вайтити о подростках-коренных американцах.

Кафедра

Премьера: 20 августа

Netflix

Главная героиня – Джи-Юн – становится первой "цветной" женщиной-руководителем кафедры английского языка в Университете Пембрук. Ей придется столкнуться с недоверием со стороны коллег, разобраться в проблемах нового места работы, и при этом не запустить собственную жизнь.

Коса

Премьера: 25 августа

KION

Сериал о следователе Еве, которой предстоит раскрыть таинственную серию убийств молодых девушек на Куршской косе. Загадочный маньяк оставляет тела в том же виде, что и убийца по кличке Жнец, орудовавший в 90-е. Все бы ничего, но у Евы есть определенная связь с маньяком.

Что если…?

Премьера: 11 августа

Disney +

Четвёртый сериал четвертой фазы киновселенной Marvel. В анимационном сериале будут показаны альтернативные варианты развития уже сложившихся событий: что, если Питер Паркер потерял бы не дядю Бена, а тетю Мэй, а Тони Старк стал бы президентом США.

Мистер Корман

Премьера: 6 августа

Apple TV+

Сериал об учителе начальных классов Джоше Кормане. Джош страдает от панических атак, одиночества. Прежде, чем обучить чему-то детей, мистеру Корману придется разобраться в себе и собственных мечтах. Сериал написан и срежиссирован Джозефом Гордоном-Левиттом. Главную роль сыграл он же.

Псы резервации

Премьера: 9 августа

FX on Hulu

Сериал Тайки Вайтити о четырех подростках, выходцах из индейской резервации в Оклахоме, которые мечтают накопить денег и уехать в Калифорнию. На свою мечту герои зарабатывают преступной деятельностью. Название сериала – отсылка к “Бешенным псам” (Reservoir dogs) Тарантино.