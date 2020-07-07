5 неоцененных мультфильмов, обязательных к просмотру

“Алладин”, “Бэмби”, “Красавица и чудовище” – это классика мультипликации, которую пересматривают и всегда хранят в памяти. Но за громкими именами мы часто забываем неогранённые алмазы, которые ничем не хуже классики. Выбрали пять менее известных, но не менее любимых мультфильмов.

Ранго

Режиссер: Гор Вербински

Год выпуска: 2011

“Ранго” – это, наверное, один из последних смелых мультипликационных экспериментов Голливуда. Если мультфильмы обычно подают идеализированные образы, то “Ранго” не стесняется грубости. Эстетически – это классический вестерн с аллюзиями на алкоголиков, бандитов и прочие “нежелательные элементы”. Интересно, что Гор Вербински заигрывает не только с эстетикой, но и с тропами жанра: “одинокий ковбой”, “шериф”, “мексиканское противостояние” и так далее.

Планета сокровищ

Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер

Год выпуска: 2002

Вокруг “Планеты сокровищ” строят множество теорий заговора. Кто-то считает, что Disney намерено завалили прокат мультфильма, чтобы сфокусироваться на более корпоративных недорогих проектах (один из пунктов, подтверждающих эту теории – трейлер, наполненный спойлерами). “Планета сокровищ” же была личным проектом Рона Клементса и Джона Маскера, который они хотели воплотить в жизнь много лет. Они взяли одноименный детский роман Роберта Льюиса Стивенсона и перенесли его в альтернативное стимпанк будущее. Здесь смешаны образы викторианской эпохи с высокими технологиями в виде киборгов.

Атлантида: Затерянный мир

Режиссеры: Гари Труздейл, Кирк Уайз

Год выпуска: 2001

“Атлантида” была совсем не похожа на привычные мультфильмы и походила скорее на аниме. Здесь и серьезный тон повествования, и конфликт природы/человека, и потустороннее божественное вмешательство. Нет ничего удивительного, ведь режиссеры, продюсер и сценаристы вместе вдохновлялись творчеством Миядзаки, в частности, его аниме “Небесный замок Лапута”. Речь пойдет о поисках затерянного города Атлантида небольшой поисковой группой отчаянных мечтателей, совсем как в книгах Жюль Верна.

Дорога на Эльдорадо

Режиссеры: Бибо Бержерон, Джеффри Катценберг, Дон Пол

Год выпуска: 2000

Продолжая тему легенд потерянных городов, мультфильм “Дорога на Эльдорадо” рассказывает про заветный город из золота. К сожалению, мультфильм с треском провалился в прокате. Тем не менее, он затрагивает щепетильную тему испанской колонизации и коренных американцев. Да, сейчас он наверняка не прошел бы по критериям толерантности, а авторов могли бы обвинить в фетишизации или апроприации. Но в 2000 году показать в мультфильме на большом экране образ колонизатора как абсолютно злого и неоправданно жестокого человека – было как минимум смело. Отдельного внимания заслуживает саундтрек, над которым работали мэтры Джон Пауэлл, Ханс Циммер и Элтон Джон.

Титан: После гибели Земли

Режиссеры: Дон Блут, Гари Голдман, Арт Вителло

Год выпуска: 2000

Проектом полностью занималась Fox Animation Studios, “Титан” стал вторым по счету и, к сожалению, последним проектом. Это самая настоящая научная фантастика, где первая сцена – это гибель Земли. Показана она довольно графично, зритель понимает, что выбраться удалось не всем. Возможно, зрители были не готовы к “серьезным” мультфильмам? Вполне вероятно, но главная проблема – дорогостоящее производство. Мультфильм смешивал рисованную мультипликацию с инновационной компьютерной графикой, из-за чего бюджет составил порядка 75 миллионов долларов.