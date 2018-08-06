5 фильмов о путешествиях

Кто не мечтает о путешествии летом? Путешествия – это всегда нечто захватывающее: герои ищут себя, встречаются с другими и влюбляются, видят невероятные природные красоты. Бывает, конечно, и так, что персонажи оказываются на необитаемом острове. Специально для Buro 24/7 интернет-кинотеатр tvzavr представляет 5 картин о захватывающих путешествиях в кино.

"Кон-Тики"



Каждый мечтает однажды отправиться в кругосветное путешествие или пересечь океан. Герои этого фильма так и сделали. На маленьком плоту они переплыли Тихий океан. Их

ожидали смертельные опасности и схватки с морскими жителями, невероятные закаты и приключения. Ради этого, пожалуй, можно потерпеть неудобства. Картина, номинированная на "Оскар", основана на реальной истории.

"Человек – швейцарский нож"

Главный герой Хэнк в силу обстоятельств оказался на необитаемом острове. Потеряв все надежды на спасение, он неожиданно нашел мертвое тело, которое, парадоксально, стало

его другом. Вместе, насколько это возможно, они изучали остров и пытались выбраться. Мораль фильма: не сдаваться, даже когда твой единственный друг – это труп. В роли Хэнка выступил Пол Дано, роль трупа сыграл Дэниэл Рэдклифф.

"Под солнцем Тосканы"

Путешествия лечат разбитые сердца. Это доказала главная героиня фильма. Фрэнсис развелась с мужем и впала в депрессию. Согласившись на уговоры друзей, она отправилась в Италию, не ожидая того, как сильно эта поездка изменит ее жизнь. Она найдет дом мечты, новый смысл жизни и любимого человека. Вдохновляющая лента с потрясающими видами.

"Перед полуночью"

Третья картина трилогии о любви мужчины и женщины. На этот раз герои отправляются в Грецию для встречи со своими друзьями. Их чувства уже остыли, но они привязаны друг к

другу долгой историей отношений. Тонкий и невероятно легкий фильм поставил знаменитый Ричард Линклейтер.

"Путешествие из Парижа"

Комедия о трудностях семейного путешествия. Герои отправляются в небольшой французский городок, чтобы познакомиться с завещанием умершего родственника. За

время картины они успеют поссориться, помириться, вновь поссориться. Для такой большой семьи это свойственно. Отличный фильм с традиционным французским юмором.