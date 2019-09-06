10 любимых фильмов Марата Шаяхметова, основателя агентства The Neue School

Марат – режиссер и фотограф, который в 2008 году переехал в Лос-Анджелес. Он с детства любил фотографию и режиссуру, а профессионально начал заниматься этим в 22 года. Вместе со своей супругой они начали с малого – бесплатные видеосъемки, ролики, фотосессии для друзей. Впоследствии всё это превратилось в полноценное креативное агентство The Neue School. Сейчас они работают с такими брендами как Nike, LEVI'S, Soho House, KAR, Converse, Chivas Regal. А в их список медиапартнеров входят HYPEBEAST, Nowness, i-D и VEVO. Также The Neue School работает с музыкантами Pusha T и Big Sean и такими спортсменами как Серена Уильямс и Коби Брайант. Мы попросили Марата составить список из 10 его любимых фильмов и кадров из них.

"В подборку я включил 10 фильмов, которые в большей степени повлияли на мою жизнь. Они сформировали не только мой взгляд и восприятие эстетики, но и общее мировоззрение. Например, "Акира" меня зацепила сеттингом - реалистичная дистопия в недалеком будущем. С сумасшедшими темпами развития технологий мы одновременно начали терять себя, свою человечность. При этом, несмотря на "блеклое" изображение мира, я все равно больше ассоциирую себя с Канедой. Он наивный, оптимистичный и счастливый. Даже в послевоенных реалиях, в бессмысленной разрухе он видит утопию и находит свой смысл. Отдельно хочется отметить фильм Алехандро Ходоровского – "Святая гора". Это было просто насилие глаз. Режиссер провоцирует твой мозг и ломает границы того, что ты считал дозволенным. Старые моральные принципы теряют свой вес и актуальность. Чего только стоит сцена с расстрелом невинных людей на улице, когда вместо крови из их ран вылетают маленькие птицы. Это переходит на уровень некой эзотерики и символизма, которую наш мозг не может постичь напрямую, только через афтершок. В свое время меня поразили "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки. Один из главных персонажей – мальчик, который работает в банях, Хаку. Из-за проклятия и темной магии он оказывается заточенным в теле дракона и забывает свое имя, забывает себя. Мы смотрели "Унесенных призраками" вместе с братом и пообещали друг другу – не забывать самих себя, быть своего рода напоминанием. В этом и заключается настоящая магия кино – оно делает нас лучшими людьми. Мы учимся как быть и как не быть, поэтому давайте смотреть то, что делает нас лучшими версиями себя." – Марат Шаяхметов.

Акира/Akira

Режиссер: Кацухиро Отомо

1988 г.

Один из лучших образцов современной анимации, созданный по мотивам одноименной манги, которую также нарисовал Кацухиро Отомо. В центре событий – разрушенный ядерным взрывом Токио. События приводят к Третьей мировой войне, которая заканчивается в 2019 году (символично). Город отстраивают заново, отныне он известен как Нео-Токио. Главные герои - друзья Канеда и Тэцуо. По ходу выясняется, что Тэцуо обладает мощнейшими экстрасенсорными способностями, которые могут навредить не только ему, но и всему городу.

Фотоувеличение/Blow Up

Режиссер: Микеланджело Антониони

1966 г.

Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа аргентинского поэта и писателя Хулио Кортасара. Который в свою очередь писал его под впечатлением от фильма "Окно во двор" другого мэтра кино - Альфреда Хичкока. В роли главного персонажа снимается актер Дэвид Хеммингс. Томас – молодой фотограф из Лондона. Во время одной из уличных съемок, его заинтересовала целующаяся пара. При приближении фотографии он понимает, что на съемке изображено убийство. В одном углу виднеется мужчина с пистолетом, а в кустах можно разглядеть труп. Впоследствии женщина с фотографии начинает преследовать фотографа.

Ковбой Бибоп/Cowboy Bebop

Режиссер: Синъитиро Ватанабэ

2001 г.

В мире аниме-сериалов "Ковбой Бибоп" – нечто вроде вечной классики. Его разобрали на скриншоты, цитаты и отсылки. Грядущая live-экранизация Netflix – отличное тому подтверждения. "Ковбой" берет в первую очередь своей эстетикой – слияние постапокалипсиса, космоса и вестерна. Человечество разбрелось по всей галактике вместе со своими проблемами. Одна из самых популярных профессий – охотник за головами или "космический ковбой". Главные герои – команда таких охотников, которые бороздят просторы космоса в поисках нового контракта.

Дюна/Dune

Режиссер: Дэвид Линч

1984 г.

Экранизация культового романа Фрэнка Герберта под руководством Дэвида Линча. История фильма очень сложная и хаотичная – он катастрофично провалился в прокате. Впоследствии режиссер заявил, что случилось это из-за финального монтажа, в котором он не принимал участия. Затем появилась режиссерская версия на 177 минут, а в 1989 году появилась расширенная ТВ-версия на 189 минут. Однако Линч не участвовал в перемонтаже и отказался от своего имени в титрах ТВ-версии. "Дюна" – это история о далеком будущем, когда человечество научилось путешествовать по бескрайним просторам вселенной. Возможно, это благодаря способностям Гильдии навигаторов – они употребляют специальное вещество, известное как спайс. Это дарует им возможности прорицателей, что позволяет вести корабли через космическое пространство. Спайс добывается только на пустынной планете Арракис, а это значит, что Арракис - единственный гарант власти над всей империей.

Святая гора/Holy Mountain

Режиссер: Алехандро Ходоровски

1973 г.

Сюжет сюрреалистичных картин довольно сложно описывать, потому что их цель - стереть рамки "нормального". Ходоровски умело обращается с библейскими образами и совершенно по-новому трактует привычные заветы. Главный герой - человек, отраженный "Дураком" в колоде карт таро, просыпается на окраине неизвестного города в загадочном мире. Визуально он напоминает Иисуса Христа, а город символично отражает современные пороки человечества. Здесь же главный герой попадает в необычную эзотерическую школу магов, которые отражают планеты Солнечной системы. Вместе они должны отправится к загадочной Священной горе, где живут мудрецы, знающие секрет к бессмертию.

Олдбой/Oldboy

Режиссер: Пак Чхан Ук

2003 г.

Определенно самая популярная работа корейского режиссера Пак Чхан Ука. Фильм о мести и ее страшных последствиях. Алкоголика О Дэ Су закрывают в особой тюрьме на пятнадцать лет. Он не видит ничего кроме телевизора. В нем он узнает, что его обвинили в убийстве собственной жены и все улики сфальсифицировали тюремщики. Герой решает во что бы то ни стало найти обидчика и отомстить.

Реквием по мечте/Requiem for a Dream

Режиссер: Даррен Аронофски

2001 г.

Фильм, который запустил карьеру Джареда Лето. Картина разделена на три сезона: лето, осень и зима. Главные герои – молодые наркоманы, которые живут беззаботной жизнью. С каждой минутой фильма мы видим, как рушатся их надежды, мечты и планы. Мысли о светлом будущем сменяются на грязную иглу. Фильм был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль".

Унесенные призраками/Spirited Away

Режиссер: Хаяо Миядзаки

2001 г.

"Унесенные призраками" нравится даже тем, кто равнодушен к японской анимации. Со стороны "Унесенные призраками" воспринимается как детский мультфильм. Но поражает в нем именно глубина идей и образов. Мядзаки хотел этим аниме вернуть людей назад в прошлое, чтобы они могли вспомнить ту жизнь, здания и улицы. Его вдохновил музей под открытым небом Эдо-Токио. Главные герои – семья из трех человек: отец Акио, мать Юко и дочка Тихиро. Они сбиваются с пути, заезжают в странный лес и попадают в загадочный волшебный мир.

Клетка/The Cell

Режиссер: Тарсем Сингх

2000 г.

Сознание и подсознание – это страшное болото, где скрыты все наши тайны, желания и воспоминания, даже самые сокровенные. А что может быть у маньяка-психопата в голове? Это выяснит Дженнифер Лопес, в роли врача-психиатра, Кэтрин. Ей нужно проникнуть в голову серийного убийцы и выяснить, где будет совершенно следующее убйиство.

Фаворитка/The Favourite

Режиссер: Йоргос Лантимос

2018 г.

Фильм обладатель премии Большого жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, Кубка Вольпи за лучшую женскую роль, а также семи наград BAFTA. "Фаворитка" - это историческая драма, разворачивающая в эпоху войны за испанское наследство. В центре конфликта две двоюродные сестры – Сара Черчиль и Эбигейл Хилл. Они соперничаю за право стать фавориткой королевы Англии, Шотландии и Ирландии – Анны Стюарт.