10 фильмов, исследующих течение времени
Концепт времени часто исследуется в кино. Он интересен не только с точки зрения сложности, но сюжетно и технически. Сегодня мы расскажем о десяти картинах (не Кристофера Нолана) про время.
Отрочество
https://www.kinopoisk.ru/film/391729/
Режиссер:
Год: 2014
Ричард Линклейтер снимает кино о повседневности и размеренном течении времени. "Отрочество" охватывает период взросления главного героя – Мейсона – с первого класса в школе до первого дня в колледже. Съёмки фильма заняли 11 лет, на протяжении которых съемочная группа и актеры ежегодно встречались на пару дней. Актер Эллар Колтрейн, исполнивший главную роль, вырос вместе с его героем фильма. Благодаря нестандартному подходу к съемке, создалось впечатление, что фильм повествует о реальной истории взросления человека.
Клео с 5 до 7
https://www.kinopoisk.ru/film/38309/
Режиссер: Аньес Варда
Год: 1962
Действие разворачивается в Париже в пять часов вечера. Молодая певица и актриса Клео проводит полтора часа в ожидании результатов анализов на выявление онкологии. Будто в реальном времени зрители становятся свидетелями всех стадий принятия неизбежного: от страхов и переживаний к экзистенциальному освобождению и радости от мелочей жизни.
Нью-Йорк, Нью-Йорк
https://www.kinopoisk.ru/film/77177/
Режиссер: Чарли Кауфман
Год: 2008
Главный герой фильма – театральный режиссёр Кейден Котар, который провел свою жизнь за написанием пьесы. В поисках идеального сценического решения, справляясь с творческим кризисом, Кейден не замечает, как пролетают года. Его здоровье, личная и профессиональная жизнь идут под откос. В фильмах, снятых по сценариям режиссера Чарли Кауфмана (“Вечное сияние чистого разума” и “Быть Джоном Малковичем”), часто присутствуют хаос и абсурдность. В картине “Нью-Йорк, Нью-Йорк” этого тоже вагон и маленькая тележка. Здесь время скачет, несколько лет тянутся как один день, герои перепрыгивают сквозь года, что сбивает с толку и селит тревогу и чувство обреченности.
Орландо
https://www.kinopoisk.ru/film/17636/
Режиссер: Салли Поттер
Год: 1992
Орландо – экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф 1928 года. Фильм охватывает 350 лет жизни Орландо – фаворита королевы Елизаветы I. Предсмертно королева повелела Орландо никогда не стареть, юноша подчинился и необъяснимым образом остался молодым красавцем сквозь века.
Прибытие
https://www.kinopoisk.ru/film/718811/
Режиссер:
Год: 2016
“Прибытие” рушит привычные тропы фильмов о нашествии инопланетян. Он начинается с классического появления НЛО над поверхностью Земли. Но фильм затрагивает идею взаимосвязи языка и восприятия времени. Зрителю эти идеи доносят главные герои – лингвист Луиза Бэнкс и физик Ян Доннели.
Грань будущего
https://www.kinopoisk.ru/film/505851/
Режиссер:
Год: 2014
“Грань будущего” переиначивает идею фильма “День Сурка” и упаковывает ее в экшн-обертку. Действие происходит, когда на Землю вторгаются инопланетяне. Главный герой – Майор Уильям Кейдж, оказывается во временной петле. Раз за разом он сражается в одном и том же бою и умирает. Но повторение одного и того же дня – не проклятье, а путь к победе над врагом.
Девочка, покорившая время
https://www.kinopoisk.ru/film/273209/
Режиссер: Мамору Хосода
Год: 2006
Аниме по мотивам одноименной новеллы Ясутаки Цуцуи. Картина рассказывает о семнадцатилетней ленивой школьнице Макото Конно, которая внезапно обрела способность перемещаться во времени. Но есть подвох – каждое изменение течения времени несет за собой последствия.
Бойфренд из будущего
https://www.kinopoisk.ru/film/662596/
Режиссер:
Год: 2013
Вопреки китчевому названию, фильм не только про “бойфренда”. Картина рассказывает про молодого Тима, который унаследовал способность перемещаться во времени. В какой-то момент Тим понимает, что прелесть этой способность – совсем не путешествия во времени, а возможность оценить время, как никто другой.
Дикие дни
https://www.kinopoisk.ru/film/22761/
Режиссер:
Год: 1990
Фильм повествует о Юдди – ловеласе, который находится в поисках своего происхождения (личности своей биологической матери). Концепт времени – ключевой для картины. Название и постер ссылаются на время, а повторяющееся изображение часов и характерного тиканья преследуют главного героя и зрителя – это напоминание о необратимости жизни.
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