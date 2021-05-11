10 фильмов, исследующих течение времени

Концепт времени часто исследуется в кино. Он интересен не только с точки зрения сложности, но сюжетно и технически. Сегодня мы расскажем о десяти картинах (не Кристофера Нолана) про время.

Отрочество

https://www.kinopoisk.ru/film/391729/

Режиссер: Ричард Линклейтер

Год: 2014

Ричард Линклейтер снимает кино о повседневности и размеренном течении времени. "Отрочество" охватывает период взросления главного героя – Мейсона – с первого класса в школе до первого дня в колледже. Съёмки фильма заняли 11 лет, на протяжении которых съемочная группа и актеры ежегодно встречались на пару дней. Актер Эллар Колтрейн, исполнивший главную роль, вырос вместе с его героем фильма. Благодаря нестандартному подходу к съемке, создалось впечатление, что фильм повествует о реальной истории взросления человека.

Клео с 5 до 7

https://www.kinopoisk.ru/film/38309/

Режиссер: Аньес Варда

Год: 1962

Действие разворачивается в Париже в пять часов вечера. Молодая певица и актриса Клео проводит полтора часа в ожидании результатов анализов на выявление онкологии. Будто в реальном времени зрители становятся свидетелями всех стадий принятия неизбежного: от страхов и переживаний к экзистенциальному освобождению и радости от мелочей жизни.

Нью-Йорк, Нью-Йорк

https://www.kinopoisk.ru/film/77177/

Режиссер: Чарли Кауфман

Год: 2008

Главный герой фильма – театральный режиссёр Кейден Котар, который провел свою жизнь за написанием пьесы. В поисках идеального сценического решения, справляясь с творческим кризисом, Кейден не замечает, как пролетают года. Его здоровье, личная и профессиональная жизнь идут под откос. В фильмах, снятых по сценариям режиссера Чарли Кауфмана (“Вечное сияние чистого разума” и “Быть Джоном Малковичем”), часто присутствуют хаос и абсурдность. В картине “Нью-Йорк, Нью-Йорк” этого тоже вагон и маленькая тележка. Здесь время скачет, несколько лет тянутся как один день, герои перепрыгивают сквозь года, что сбивает с толку и селит тревогу и чувство обреченности.

Орландо

https://www.kinopoisk.ru/film/17636/

Режиссер: Салли Поттер

Год: 1992

Орландо – экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф 1928 года. Фильм охватывает 350 лет жизни Орландо – фаворита королевы Елизаветы I. Предсмертно королева повелела Орландо никогда не стареть, юноша подчинился и необъяснимым образом остался молодым красавцем сквозь века.

Прибытие

https://www.kinopoisk.ru/film/718811/

Режиссер: Дени Вильнёв

Год: 2016

“Прибытие” рушит привычные тропы фильмов о нашествии инопланетян. Он начинается с классического появления НЛО над поверхностью Земли. Но фильм затрагивает идею взаимосвязи языка и восприятия времени. Зрителю эти идеи доносят главные герои – лингвист Луиза Бэнкс и физик Ян Доннели.

Грань будущего

https://www.kinopoisk.ru/film/505851/

Режиссер: Даг Лайман

Год: 2014

“Грань будущего” переиначивает идею фильма “День Сурка” и упаковывает ее в экшн-обертку. Действие происходит, когда на Землю вторгаются инопланетяне. Главный герой – Майор Уильям Кейдж, оказывается во временной петле. Раз за разом он сражается в одном и том же бою и умирает. Но повторение одного и того же дня – не проклятье, а путь к победе над врагом.

Девочка, покорившая время

https://www.kinopoisk.ru/film/273209/

Режиссер: Мамору Хосода

Год: 2006

Аниме по мотивам одноименной новеллы Ясутаки Цуцуи. Картина рассказывает о семнадцатилетней ленивой школьнице Макото Конно, которая внезапно обрела способность перемещаться во времени. Но есть подвох – каждое изменение течения времени несет за собой последствия.

Бойфренд из будущего

https://www.kinopoisk.ru/film/662596/

Режиссер: Ричард Кёртис

Год: 2013

Вопреки китчевому названию, фильм не только про “бойфренда”. Картина рассказывает про молодого Тима, который унаследовал способность перемещаться во времени. В какой-то момент Тим понимает, что прелесть этой способность – совсем не путешествия во времени, а возможность оценить время, как никто другой.

Дикие дни

https://www.kinopoisk.ru/film/22761/

Режиссер: Вонг Кар-Вай

Год: 1990

Фильм повествует о Юдди – ловеласе, который находится в поисках своего происхождения (личности своей биологической матери). Концепт времени – ключевой для картины. Название и постер ссылаются на время, а повторяющееся изображение часов и характерного тиканья преследуют главного героя и зрителя – это напоминание о необратимости жизни.