Троллинг, воровство и Абрамович: 10 документальных фильмов про искусство
Хорошее кино актуально вне зависимости, карантин за окном или нет. Делимся с вами персональной подборкой документального кино, которое будет интересно всем, не важно, увлекаетесь вы искусством или нет
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"Как искусство сотворило мир", 2005
Емкая и, что удивительно, развлекательная документалка про путь искусства от наскальных рисунков к абстрактному экспрессионизму. Это история про то, как человек, взявший в руки первый пигмент (добытый, скорее всего, из цветной глины в той же пещере) и оставивший отпечаток руки на скале, стал истинным творцом цивилизации и навсегда изменил мир. Фильм не только про искусство, которое мы привыкли видеть в музеях, а про наш культурный генезис в целом и про то, что выделяет человека из царства животных.
"Пэгги Гуггенхайм: зависима от искусства", 2015
Крутая динамичная история создания одной из самых важных частных коллекций ХХ века через личную историю жизни Пэгги Гуггенхайм - визионера, ментора и музы многих художников и кураторов от Парижа до Нью-Йорка. Пэгги - нарицательное имя в современном искусства, а фильм в свою очередь культивирует идею того, что бесстрашие по-прежнему является лучшим другом истории искусств.
"Всему есть цена", 2018
Если вы до сих пор считаете, что современное искусство - это способ элит перемещать капитал, то этот фильм поможет лучше понять почему именно оно стало новым “золотым стандартом”, какие механизмы работают и не работают на этом рынке и какие личности стоят за топовыми сделками. В том числе в фильме много Эми Каппелаццо, а она - абсолютная королева частного арт-дилинга.
"Искусство воровства", 2013
Трогательный, но жесткий фильм про один из самых громких (и скрываемых) скандалов в мире искусства. В далеком ХХ веке, один частный коллекционер своим вкусом и разумом собирает одну из лучших коллекций модернизма в мире, какой позавидовал бы любой музей. А потом коллекцию у него забирают. И не кто-нибудь, а правительство США. Цена всех произведений сегодня равна примерно $25,000,000,000.
"История искусства в трех цветах", 2012
В казахском языке слово køk может означать как зеленый, так и синий. Из анализа переводов "Одиссеи" Гомера мы знаем, что древние греки также называли цвет дерева и океана одним цветом. Язык - это конструкт, и если для символа нет слова, то нет и самого символа. Увлекательная история, рассказанная продюсерами BBC, проливает свет на то, как в наш визуальный и словесный словарь попадают те или иные цвета, которые как будто всегда были в нашем воображении. Начинать лучше с серии про синий цвет - она самая удачная. Рекомендуется к просмотру с детьми.
"Буги-Вуги", 2009
Художественный, но на самом деле почти документальный фильм про внутреннюю кухню топового современного искусства. Люди говорят, что персонаж главного героя списан с Ларри Гагосяна - пожалуй, самого важного галериста Земли. В фильме очень много юмора и секса, что в общем-то, является объективным отражением тех культурных кодов, по которым живет мировая арт-тусовка. Если вы до сих пор верите в любовь, то фильм лучше пропустить.
"Без названия", 2009
Просто замечательный троллинг концептуального искусства. Фильм практически неизвестный и рассчитан на подготовленного зрителя, а скорее даже на работника сферы современного искусства. Всем, кто следит за аккаунтом Jerry Gagosian в Инстаграме и получает от этого удовольствие, "Без Названия" зайдет как нож в масло.
"Айвейвей: никогда не извиняйся", 2012
Не самый любимый, но очень нужный фильм про то, как известный китайский провокатор Ай Вейвей вместе с волонтерами проводит важную исследовательскую работу трагедии в Сычуане. Разрушительное землетрясение 2008 в сочетании с коррупцией китайских чиновников повлекло за собой гибель огромного количества школьников, о чем Вейвей сделал произведение, выложив из их школьных рюкзаков дракона. Он также инициировал создание детальной базы всех реально пропавших и погибших детей. Все это сильно не понравилось правительству Китая, но именно художники-активисты сегодня являются важной политической единицей, способной менять реальную политику. О чем и фильм.
"Глаз Божий", 2012
Этот фильм скорее из области журналистики, но Парфенову удалось прекрасно передать дух времени, найти интересные архивные материалы и доступно рассказать историю двух людей, без которых у России не было бы сегодня Эрмитажа (во всяком случае в том виде, в котором он есть). Визионеры Щукин и Морозов первыми из русскоязычного мира начали системно покупать модерн (от импрессионизма до кубизма). Чем и изменили культурную идентичность империи (а через сосланных в Казахстан художников и нашу с вами).
"Марина Абрамович: в присутствии художника", 2012
Прекрасно снятая документальная лента про подготовку персональной выставки Марины в самом важном (и первом) музее современного искусства в мире MoMA New York. Фильм познавательный потому, что Марина, как и все мы, родилась в стране с маленьким местным рынком, изоляцией и столкнулась с безразличием мирового арт-сообщества к ней, как к художнице. Все изменилось, когда на Венецианской биеннале был показан ее проект "Балканское барокко" ранее цензурированный министерством культуры Сербии. Марина прославилась, а имя министра никто уже и не вспомнит.
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