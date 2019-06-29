Современные книги для детей и их родителей

О равенстве, любви к природе, разговорах с ребенком о важном и поиске себя

Детские книги в первую очередь полезно читать взрослым - где еще мы можем вспомнить о прописных истинах? Интересными могут быть не все, но мы отыскали несколько блестящих примеров детской литературы, которыми зачитается любой взрослый.

"Фантастические женщины, которые изменили мир" Кейт Панкхёрст

Альманах коротких историй о жизни женщин, которые изменили мир, предназначен для девочек, но обязательно понравится и взрослым. В книге описаны истории жизни Марии Кюри, Анны Франк, Коко Шанель и многих других выдающихся женщин. Нехватает уверенности и вдохновения - попробуйте прочитать хотя бы пару глав.

"Strong is the new pretty: A Celebration of Girls Being Themselves" Кейт Т. Паркер

Книгу еще не перевели на русский язык, но она подойдет и для человека с базовым знанием языка. Главное в ней - фотоматериалы. Альбом включает в себя более 175 портретов от фотографа Кейт Паркер, которая снимала девочек в разные моменты их жизни. Посыл книги заключался в том, что настоящая красота не во внешнем виде или покладистом характере, а в индивидуальности. Этот вдохновляющий альбом станет отличным подарком для тех, кто воспитывает девочек.

"Папа и я", Астрид Деборд

Книга с самым коротким текстом в нашей подборке. Это рассказ о Лёве, который гуляет со своим папой у моря. Мальчик задаёт отцу, казалось бы, простые вопросы, но именно на них большинство родителей затрудняются ответить. "Папа и я" пропитана безусловной любовью и поддержкой отца к сыну и рассказывает простыми доступными словами о сложных вещах.

"Аристотель и Данте открывают тайны Вселенной" Бенджамин Алир Саэнс

История о двух совершенно разных подростков, которые, несмотря на свою непохожесть, становятся лучшими друзьями. Аристотель - озлобленный, замкнутый мальчик со сложными семейными отношениями, а Данте - всезнайка и книжный червь с необычным взглядом на мир. Вместе они ищут себя и в процессе узнают ответы на свои вопросы - загадки Вселенной - о семьях, рассовой принадлежности, личности и многом другом, что часто волнует подростков. Книга построена на простых, иногда неловких, но трогательных диалогах. Через дружбу, общение друг с другом, ссоры и примирения главные герои поймут кто они такие, узнают много нового о себе, и о том, кем они хотят быть в будущем.

"Календарь Линнеи" Лена Андресон и Кристина Бьорк

Рассказ идет от лица девочки, названной в честь лесного цветка линнеи. Она - самый настоящий городской ребёнок, хотя очень любит природу, растения и птиц. С Линнеей читатель проведет целый год. Она даст советы о том, как ухаживать за растениями, помогать птицам, вырастить свой маленький огород в городских условиях. Рассказ больше похож на дневник, в котором Линнея делится вещами, которые ее радуют - поход в оранжерею, знакомство с черным стрижом или празднование дня солнцестояния с друзьями. Иллюстрации и полезные советы понравятся не только детям, но и взрослым.

A long walk to water, Линда Сью Парк

Еще одна не переведенная на русский язык книга. История основана на реальных событиях из жизни двух одиннадцатилетних детей, живших в Судане в разные годы (2008-м и 1985-м). Ня - девочка, живет в 2008 году и каждый день проходит дорогу в 8 часов просто чтобы добыть воды. А Салва - одиннадцатилетний мальчик, потерявший семью из-за гражданской войны. Его история начинается в 1985 году, тогда вместе с 1,500 другими детьми он шел к лагерю для беженцев. Оба героя рассказывают о своих жизнях и сложностях, с которыми им приходилось сталкиваться. Повзрослев, мальчик создаст свою волонтерскую группу, которая построит колодец прямо у дома Ня. Так два героя встретятся.