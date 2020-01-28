Скорочтение: миф или реальность?

Сегодня многие стремятся оптимизировать все процессы в своей жизни: образование, карьерный рост, досуг. Казалось бы, сэкономить время поможет скорочтение – модная методика, позволяющая потреблять большее количество информации за меньший период времени. Мы поговорили с тренером по скорочтению и совладелицей образовательного пространства Динарой Байдрахмановой и разобрались в том, насколько эффективна техника скорочтения, как и когда её следует применять.

Что такое скорочтение и какие техники используются?

Скорочтение – навык быстрого и эффективного чтения текста путем применения специальных методик, направленных на улучшение концентрации внимания, навыков вертикального чтения, использования периферического зрения. Некоторые из курсов по скорочтению обещают сделать из вас чуть ли не второго Кима Пика (прототип героя Дастина Хоффмана в “Человеке дождя”), или Майка Росса из “Форс-мажоров”, а если говорит в цифрах – научить читать 200 000 слов в минуту. Но на сколько это реалистично? Начнем с основ.

Большинство техник скорочтения основано на книге 1958 года, написанной американкой Эвелин Вуд. Эвелин интересовалась навыками людей, которые по своей природе могли читать намного быстрее большинства. После определения их читательских привычек Эвелин Вуд создала систему скорочтения и написала книгу “Динамическое чтение”, вместе с мужем открыла сотни школ и стала знаменитой во всем мире. Сама Эвелин могла читать всего 2 700 слов в минуту, что в сравнении с показателями некоторых современных быстрых читателей чрезвычайно мало. Глаза можно натренировать несколькими техниками: это периферическое зрение, чтение с линейкой или ведение пальцем по строке во время чтения, борьба с субвокализацией или проговариванием текста про себя, работа с регрессивными движениями глаз, чтобы остановить непроизвольное перечитывание текста.

Что делать, если слово сложное или предложение очень длинное и вам приходится его перечитывать, чтобы понять значение? Именно с этой проблемой связан главный аргумент “против” скорочтения - высокая скорость вредит пониманию прочитанного. Но современные преподавателя утверждают, что в сравнении с классической техникой скорочтения, новые методики скорочтения индивидуализированы и работают больше на осознанность во время чтения:

“Первым делом мы работаем над вниманием человека. Изучение техник скорочтения без развитого внимания и усидчивости - бессмысленно”, - утверждает Динара Байдрахманова.

База техник скорочтения все же везде одна:

“Одно из основных упражнений используемых на уроках скорочтения - это тренировка поля зрения. Например, стандартная техника чтения - слева направо (горизонтальная) занимает очень много времени на фиксацию и скачки на следующие слова. На самом деле - это время можно сократить, научившись видеть всю страницу сразу путем вертикального чтения. Другими словами мы учимся смотреть в центр страницы и использовать все поле зрения, в том числе и периферическое. Сначала мы начинаем со слогов из двух-трех букв, далее мы внедряем в уроки таблицу Шульте и постепенно усложняем задания”, - рассказывает тренер.

“Следующий набор упражнений нацелен на подавление субвокализации или другими словами скрытой артикуляции (проговаривание про себя). Обычно именно субвокализация занимает больше всего времени. С субвокализацией мы видим текст, потом мы его проговариваем внутри и только после информация в полной мере усваивается мозгом. Упражнения на подавление субвокализации помогают полностью убрать второй этап, то есть в результате мы перерабатываем прочитанную информацию только визуально и ментально, тем самым значительно сокращаем время, потраченное на чтение.”

Например, одно из упражнений работающих именно на подавление субвокализации - это сознательное подавление, то есть внимательное прослеживание движения языка, можно также немного прикусить его во время чтения. Несмотря на то, что артикуляция сильно замедляет чтение, этот способ имеет и плюсы. Благодаря полной артикуляции можно развить дикцию, научиться выразительно читать.

“Классическая методика доступна везде. Но современная техника более индивидуализирована, сначала мы узнаем, какие у человека способности, в чем он силен и над чем ему еще нужно поработать. Есть например люди, которым сразу дается вертикальное чтение, но таких очень мало. Обычно, если человек быстро читает, но мало понимает, то проблема скорее в памяти либо внимательности. Поэтому современные методы скорочтения имеют более комплексный подход, мы развиваем не только основные навыки, но и внимательность, и память”, - рассказывает Динара.

Что об этом говорят ученые?

Научные исследования не перестают утверждать, что читать 200 тысяч, а то и 400 тысяч символов за минуту физически невозможно, все это основывается на том, как работают глаза, мозг и сколько времени нужно для восприятия информации.

Конечно, скорость также зависит от литературы, есть разница между чтением философского трактата, научного исследования и желтой прессы. Первые два мы определенно читаем дольше чем последнее. В среднем взрослый человек читает от 120 до 200 слов в минуту на русском языке, а на английском от 200 до 400 слов в минуту. Добиться показателей выше среднего сложно. Почему? Чтение, как было доказано еще в 19 веке французским офтальмологом Эмилем Жавалем, не происходит плавно, наши глаза фиксируются на одном слове и перескакивают на новое. Эти движения занимают время помимо самого чтения. С учетом среднего времени необходимого на фиксацию и скачки, за минуту человек прочитывает около 250-280 слов. Что касается случаев, когда люди прочитывали более 200,000 слов в минуту:

“Прочитать 200,000 слов в минуту невозможно. В целом стандартный показатель, который реален для всех - 1,000 слов в минуту. Также возможно достичь результата 2,000 слов в минуту без ущерба пониманию текста. На самом деле любой может освоить скорочтение и читать во много раз быстрее своих исходных данных, но 200,000 слов в минуту это возможно, только в том случае если вы уже читали это произведение, что полностью противоречит цели подсчета скорости, так как во время теста человеку представляют ранее непрочитанный текст. Да, фиксации и скачки занимают время, но также его занимает и субвокализация, и ненужная регрессия, и невнимательность, и плохая память. Если поработать над этими составляющими, то вы точно увеличите количество слов в минуту”, - делится мнением тренер по скорочтению Динара Байдрахманова.

Кому это нужно?

“Мой главный вопрос, который я задаю на первой же встрече с потенциальным учеником - какая ваша цель научиться скорочтению? Если ответ - для того, чтобы быстрее читать художественную литературу, то я не рекомендую курсы скорочтения, так как скорочтение не позволяет в полной мере прочитать литературу для души и насладиться ею. Для чего нужно скорочтение? Оно позволяет полностью обработать информацию в тексте. Если например, читать “Графа Монте-Кристо” методом скорочтения я смогу рассказать как звали главных героев, кто во что был одет, но я не прочувствую книгу и просто не успею прожить ее эмоционально. Другими словами, если вам нужно читать быстрее для работы, саморазвития в образовательном, профессиональном плане или просто для развития внимания и памяти - скорочтение для вас”, - говорит Динара.

Также очень часто проблема с ненамеренно медленным чтением книги заключается в неправильном ее подборе. “Книги не заканчивают до конца очень много людей. Это зависит от особенностей выбора, книги нужно выбирать тщательно, то есть подбирать сюжет, длину произведения в правильное для себя время.”

В целом наш эксперт и преподаватель по скорочтению советуем скорочтение всем, но только с 14 лет:

“Лично я не берусь за маленьких детей, до 14-летнего возраста. Я настоятельно рекомендую скорочтение людям пожилого возраста, так как уроки скорочтения значительно увеличивают мозговую активность, но если человек младше 14 лет, то скорее всего у него еще не до конца сформировались читательские привычки и навыки, если в них вмешаться, можно запутать ребенка и вовсе отбить желание читать”, - советует Динара.

Можно ли научиться скорочтению самому?

Всему можно научиться самостоятельно, но это зависит от выбора ресурсов и времени которым вы располагаете. Например, наш эксперт советует книгу “Скорочтение. Как запомнить больше, читая в 8 раз быстрее” Питера Кампа. Расширить поле зрения можно таблицей Шульте, которую можно найти в свободном доступе в интернете, а также при помощи мобильных приложений вроде Elevate.

“Учитель вам нужен для того, чтобы сократить время, многие книги подстраивают всех под одну дудку. Да, везде одна база, но дело в нюансах. На занятиях с профессионалом вы сможете быстро определить свои слабый стороны и работать на их развитие с первого урока и не терять время на упражнения, которые вам не нужны. Так вы сможете сохранить и мотивацию. Я сама начинала с самообучения, но на это я потратила четыре года, сейчас курсы дадут вам все самое нужное за месяц-два”, - рекомендует тренер.

Несмотря на популярность скорочтения, стоит помнить и о том, что помимо скорочтения есть и понятие о медленном чтении - умышленное замедление чтения для тех, кто любит более вдумчивое чтение, разбор сюжета, деталей, это помогает не только лучше понять содержимое, но и ощутить его эмоциональную глубину. Такое чтение больше подходит для тех, кто читает для удовольствия, что также можно отнести к движению slow living.