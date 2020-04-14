Шесть книг о развитии бизнеса, выхода из стагнации и эмпатии к сотрудникам

Почти все бизнесы сегодня вынуждены трансформироваться, менять наработанные годами практики и искать новые способы ведения своих компаний. Чтобы помочь людям снова ощутить твердую почву под ногами, мы собрали книги о развитии бизнеса, успешных кейсах перехода на новый метод работы, о командах и руководителях. Эти книги помогут найти ответы на многие вопросы, которые волнуют предпринимателей. Например: почему некоторые компании выходят из стагнации, а другие нет? Какие меры они предприняли? Почему за карьерным успехом стоят не только личные характеристики, но и общество, в котором живет человек.

Креативная уверенность. Как высвободить и реализовать свои творческие силы Том Келли, Дэвид Келли

Книга для тех, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал на работе. Креативная уверенность, по словам авторов, работает как любая другая мышца, которую всегда можно накачать. Том и Дэвид Келли – основатели дизайн-компании IDEO, братья и ярые сторонники использования инноваций и дизайн-мышления в вопросах улучшения бизнесов, помогут развить и применить свою креативность в деловых ситуациях.

От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее Питер Тиль

Питер Тиль – сооснователь PayPal и один из первых, кто увидел потенциал Facebook и Airbnb. В своей книге Питер делится идеями, о которых он говорил на своих лекциях в Стэнфордском университете. Тиль расскажет, с чего начинать, а главное, какие вопросы задать себе перед открытием бизнеса или стартапа. Эта книга для тех, у кого в планах – создание уникального бизнеса.

Дизайн-мышление в бизнесе Тим Браун

Книга о том, как можно использовать дизайн-мышление в стратегических целях, что важно в любой сфере деятельности. Книга особенно будет полезна для тех, кто хочет посмотреть на свой бизнес с другой перспективы, понять, как он перекликается с рынком и обществом, и найти новые возможности для расширения и инноваций.

От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет Джим Коллинз

Если вы справляетесь со своей работой, но готовы перейти на следующую ступень, эта книга для вас. Это не просто подборка советов, а информативный анализ на основе исследований компаний, которые смогли трансформироваться и продолжают непрерывно улучшать свою практику. По итогам анализа автор и его команда определили пять компонентов, которые чаще всего влияют на гибкость, готовность к изменениям и постоянный рост компании.

Wired to Care: How companies prosper when they create widespread empathy Дев Патнаик

Дев Патнаик – известный бизнес-стратег, пропагандирующий важность эмпатии для любой коммерческой организации. Из этой книги читатель узнает, почему важно проявлять эмпатию внутри команды, а также к миру в целом, на примере таких компаний, как IBM, Target и Intel. Что стоит за эмпатией, и как она может помочь посмотреть на свой бизнес новым взглядом – своих сотрудников, конкурентов и потенциальных клиентов? Книгу ещё не перевели на русский язык.

Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего? Малкольм Гладуэлл

Книга придется по душе тем, кто любит читать вдохновляющие биографии. Автор – канадский журналист, социолог и штатный писатель The New Yorker. Малкольм Гладуэлл не считает личные качества успешных людей настолько значимыми, как многие привыкли полагать. Для него куда более важную роль играет то, откуда человек родом, какой у него жизненный опыт и в каком обществе он живет. Эта книга не о том, как взломать код или перехитрить систему, а о том, как смотреть на неё более позитивно и находить новые пути к успеху.