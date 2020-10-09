Октябрь богат на книжные новинки. Мы подготовили подборку, в которой каждый найдет что-то для себя: эко-хоррор, биографию нобелевского лауреата по литературе, новый взгляд на эмоции, гайд для тех, кто хочет преуспеть в ближайшем будущем, и немного мотивации.

"Keep Moving: Notes on Loss, Creativity, and Change"

Мэгги Смит



Книга автобиографична. Пережив развод после 19 лет брака, Мэгги Смит решила поделиться своей болью с читателями в твиттере.

В своих постах Мэгги мотивировала читателей не концентрироваться на трудностях и продолжать двигаться (Keep moving), несмотря ни на что. Призывы Мэгги нашли отклик в сердцах ее фолловеров, а позже вылились в целую книгу.

"Смирись с тем, что ты не можешь быть уверен ни в чем. Главное - будь уверен в себе. Продолжай двигаться", - пишет Мэгги.

Пока только на английском языке.

"Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления" Дэвид Уоллес-Уэллс

Книга года по версии The New Yorker, The Economist, Time, GQ.

Журналист Дэвид Уоллес-Уэллс посвятил много лет тематике изменения климата и будущего науки и технологий.

Мнение автора безаппеляционно: изменение климата нельзя повернуть вспять и люди должны быть к этому готовы. Уоллес-Уэллс заявляет, что наиболее масштабный урон экологии был нанесен в годы, когда мир уже осознавал суть проблемы. И детей наших детей будут ждать настоящие библейские потопы, засухи и лесные пожары.

"Это, я обещаю, будет хуже, чем вы думаете", - с первого предложения заявляет автор.

Развернутый триллер грядущего апокалипсиса откроет глаза на то, что мы сделали с планетой.

"Сдвиг" Джон Ито и Джефф Хоуи

Джон Ито и Джефф Хоуи: "Сдвиг"

Авторы книги - Джой Ито, директор лаборатории MIT Media Lab, и профессор Джефф Хоуи, редактор журнала Wired.

Авторы считают: будущее требует от нас совершенно иного склада мышления. Они вывели 9 ключевых принципов человека нового времени, которые помогут не потеряться в приближающейся реальности. На примере крупных компаний Джой Ито и Джефф Хоуи объясняют механизм работы этих принципов: ставь риск над безопасностью, практику над теорией, неповиновение над исполнением.

"Mad at the World: A Life of John Steinbeck" Уильям Соудер

Это первая биография нобелевского лауреата, величайшего писателя времен Великой депрессии, вышедшая за последнюю четверть века.

Стейнбека не так уж легко полюбить - алкоголик и распутник, который успел сменить трех жен, не отличался человеколюбием, был очень недоверчив и нелюдим. При этом все его творчество пронизано состраданием. Так, его труд "Гроздья гнева" вызвал резонанс и привел к слушаниям в Конгрессе США об условиях жизни сезонных рабочих.

Автор биографии Уильям Соудер считает, что скверный характер Стейнбека - его реакция на несправедливость, и предлагает читателю взглянуть на него по-новому сквозь призму сочувствия.

"Как рождаются эмоции. Революции в понимании мозга и управлении эмоциями" Лиза Фельдман Барретт

Автор книги, профессор психологии Лиза Барретт, с новой стороны раскрывает механизмы работы наших эмоций. Она выдвигает теорию конструированных эмоций. О чем это? Эмоции - не просто конкретные физиологические реакции в определенных отделах мозга. Это подвижная структура, которая развивается посредством культуры и воспитания.

Эти открытия, по мнению Лизы Фельдман Барретт, способны изменить наш подход к лечению физических и психических заболеваний, к пониманию личных взаимоотношений и самих себя.