Пять романов о школе, которые понравятся взрослым

Уже через две недели лихорадка первого сентября захватит всех - школьников, студентов, родителей, и даже тех, кто далек от всей этой суеты. Мы тоже решили вспомнить школьные дни, и собрали пять недлинных романов, которые окунут вас в прошлое.

"Берлинский боксерский клуб", Роберт Шареноу

Этот роман в жанре подростковой литературы отлично подойдет и взрослым, и подросткам. Она не совсем о школе - скорее, о том, как преодолевать тяготы, когда ты еще совсем юн и неопытен. Главный герой - 15-летний Карл Штерн, живущий в Берлине в конце 1930-х годов. С каждым днем фашистский режим усиливается, и жизнь еврейского сообщества становится все тяжелее. В школе Карла избивают одноклассники и оскорбляют учителя. Но все начинает меняться, когда под опеку его берет легендарный боксер Карл Шмелинг, давний знакомый его отца. Шмелинг - любимый боец Рейха, на поверку оказывается человеком, не поддерживающим политику партии. Он принимает Карла в свой боксерский клуб и делает его чемпионом. Книга основана на реальной истории боксера Карла Шмелинга, боксера, спасшего двух еврейских мальчиков во время Хрустальной ночи.

"Географ глобус пропил", Алексей Иванов

Роман, который начинается с зарисовок о глухой безнадежности провинциального городка, где выпускник университета Виктор Служкин устраивается учителем географии в местную школу. Ученики с очевидно криминальными наклонностями отказываются слушаться, завуч портит жизнь, а жена уходит к соседу. Довеском, все больше мысли географа занимает ученица девятого класса Маша. Несмотря на общий гнетущий фон, книга легко читается и еще раз напоминает о необходимости человека противостоять обстоятельствам, не впадая в озлобление и тоску.

"Все из-за мистера Террапта", Роб Буйе

Еще одна книга, которая одинаково подходит и подросткам, и взрослым. Историю рассказывают семь учеников одного класса: хулиган Питер, умница Джессика, интриганка Алексия, отличник Люк, добрячка Даниэль, тихоня Анна и молчун Джеффри. Все они перешли в пятый класс, не имея никаких ожиданий, но новый преподаватель, мистер Террапт, сумел изменить жизнь каждого из них.

"Не отпускай меня", Кадзуо Исигуро

В 2005 году этот роман номинировался на Букеровскую премию и на Премию Артура Кларка, также был включен Time в список лучших англоязычных романов, написанных с 1923 по 2005 год. "Не отпускай меня" - научно-фантастический роман, который начинается в необычной школе-интернате. Они полностью изолированы от мира, но их жизнь в школе насыщена событиями, об их здоровье пристально следят и они не испытывают недостатка ни в чем. Но это счастье закончится сразу после выпуска.

"Хорошо быть тихоней", Стивен Чобски

Роман "Хорошо быть тихоней" критики называли современной "Пропастью во ржи" эпистолярного жанра. Книга написана в жанре переписки. Ее главный герой, неловкий, молчаливый и мечтательный Чарли пишет письма далекому, неизвестному другу. В письмах он делится самым важным и сокровенным: чувствами по поводу самоубийства его друга Майка, о новом друге в лице учителя английского, о новенькой девушке Сэм. Мечтательный, трогательный и очень искренний роман возвращает в то время, когда мы все были такими.