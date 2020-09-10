Подборка необычных и интересных книг от магазина “Букинист”

Старые книги хранят не только оригинальную идею, но и воспоминания. Именно поэтому мы в редакции так ценим книги с историей. Совместно с магазином книг и винила "Букинист" мы собрали небольшую подборку интересных необычных и редких книжных изданий.

“Волокаламское шоссе” – Александр Бек

Год издания: 1951 г.

Цена: 7000 тг

Второе издание легендарной книги от Куйбышевского областного государственного издательства. “Волокаламское шоссе” – это смелое решение показать советских солдат не идеализированными героями, а простыми людьми со своими страхами и переживаниями. Для Казахстана эта работа играет свою особую роль, потому что повествование идет от лица Бауыржана Момышулы.

“Сокровища Саков” – Михаил Артамонов

Год издания: 1973 г.

Цена: 25 000 тг

Книга написана крупнейшим знатоком скифского искусства – Михаилом Илларионовичем Артамоновым. Он рассматривает искусство племён, населявших Сибирь и Среднюю Азию. Вся информация разделена на три периода – первый про доисторическое прикладное искусство. Второй охватывает переработку привычного стиля под влияние Персии. И финальный исторический период – I тысячелетие до н.э., когда центральное место в культуре Средней Азии занимает Греко-Бактрия.

“Книга о вкусной и здоровой пище”

Год издания: 1964 г.

Цена: 10 000 тг

Это главная кулинарная книга СССР, которая больше напоминала энциклопедию. Внутри можно найти цветные и черно-белые иллюстрации, лучшие классические советские рецепты, в том числе, национальных кухонь. Всего внутри содержится более 2000 рецептов, многие из них сопровождаются советами по здоровому питанию от специалистов отраслевых институтов и ученых ВНИИ питания Народного комиссариата здравоохранения.

“ Ужастики ” ( Goosebumps ) – Роберт Стайн

Год издания: 2003 г.

Цена: 800 тенге

Книга короля детских страшилок – Роберта Лоуренса Стайна. Всего издательство Росмэн выпустило шестьдесят три книги, каждая из которых знакомила детей с новой историей. По сей день “Ужастики” являются второй самой продаваемой серией книг в мире.

“Гарри Поттер” – Джоан Роулинг

Год издания: 2002 г.

Цена: 3500 тг.

“Гарри Поттер” – это культ. На территории СНГ за этот статус ответственны мастера издательства "Росмэн". Учитывая что новые переводы возненавидели почти все фанаты поттерианы, это издание стало раритетом.

Календарь-реклама редких советских изданий

Год издания: 1956 г.

Цена: 15 000 тг.

По-настоящему уникальная книга-каталог. Судя по дарственной надписи, каталог был вручён советскому вице-консулу генерального консульства СССР в городе Кашгар товарищу Урекенову.